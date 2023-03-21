Altcoin kralı için görünüm iyileşiyor. Yatırımcılar heyecanlı çünkü son kriz ona da yaradı.

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Bitcoin fiyatı 2023 yılında istikrarlı bir yükseliş yakaladı ve ara düzeltmelere rağmen yönü hep kuzeyeydi. Devam eden bankacılık krizi Bitcoin’e olan talebi henüz istenen seviyede artırmadı. Üstelik Bitcoin balinaları da oyuna geri dönmüş değil. Bu da devam eden yükselişin şartlar olgunlaştığında çok daha büyük bir ivme yakalayabileceğini gösteriyor.

Ethereum (ETH) Geleceği

Ağustos ayından bu yana ilk kez ETH fiyatı 1.800 doları aştı. Artan akıllı sözleşme sayısı ve başarılı bir planlanmış ağ yükseltmesi, ETH fiyatının bir boğa rallisini başlatmasını sağlayabilir. Ethereum, yatırımcıların başarısız Signature Bank ve Silicon Valley Bank’tan 20 milyar doların üzerinde para çekmesine neden olan son bankacılık krizinin ardından yeni talep gördü. Banka işlemleri, bazı kripto bağlantılı mevduat sahiplerinin fonlarını Ethereum üzerine inşa edilmiş DeFi protokollerine taşımalarına yol açmış gibi görünüyor.

Bu da bankacılık krizinin getirdiği daha büyük bir dalgayı gösteriyor. Belki de SEC bu yıl artan stake düşmanlığını bu öngörüsüne borçluydu. DeFi faaliyetlerindeki son artış, önümüzdeki haftalarda Ethereum’da bir boğa rallisi yaşayabileceğini söylüyor. Glassnode’dan alınan on-chain veriler DeFi’de kilitli ETH arzında bir artış olduğunu gösteriyor. Bir hafta süren düşüş trendinin ardından, Silicon Valley Bank’ın çökmesinden birkaç gün sonra, 13 Mart’ta yükselişe geçti. Ethereum arzı yaklaşık 270.000 ETH arttı. Bu, yaklaşık 200 milyon dolara tekabül ediyor.

ETH Fiyat Tahmini

DeFi sözleşmelerindeki arz artıyorsa borsalardaki satış riski olan ETH azaldığı için fiyatın yakın gelecekte artması beklenir. Daha insanın satışa hazır olması artan talebin daha düşük bir borsa arzıyla ciddi rallileri tetiklemesini mümkün kılabilir. ETH, DeFi aktivitesindeki mevcut yükseliş trendini sürdürebilir ve NVT oranının düşük seviyelerini koruyabilirse, kripto yatırımcıları daha fazla yükseliş görebilir. Kısa vadede ilk hedef 2.000 dolar olacaktır. IntoTheBlock’un Global In/Out of the Money (GIOM) verileri bize ETH için olası hedefler konusunda daha net bir bakış açısı sunuyor.

Ethereum fiyatı 2.000 dolar bölgesine yaklaşırken muhtemelen minimum dirençle karşılaşacaktır. Burada, 3 milyon ETH tutan 2,8 milyon adres bir miktar kâr elde edebilir. Yine de, bu satış bölgesi ralliyi rayından çıkarmazsa, 26 milyon adresin 8,3 milyon ETH satın aldığı 2.900 dolara doğru bir ralli muhtemeldir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.