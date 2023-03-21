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Geçtiğimiz yıl kripto paralayın yaşadığı kıyımı önceden tahmin eden popüler kripto uzmanı ve CEO yeniden konuştu. Piyasalara dair yaptığı tahminler önceki analizlerinin çoğu doğru çıktığı için yakından takip ediliyor. Peki Bitcoin’in geleceğinin neden parlak olduğunu düşünüyor? Bundan sonraki süreçte neler yaşanacak?

Bitcoin Yükselişi Sürecek

Kripto uzmanı Arthur Hayes, Federal Rezerv’in yeni Banka Vadeli Fonlama Programı’nın bugüne kadarki en nefret edilen Bitcoin rallisini başlatacağını yazdı. Fed’in BTFP’si, ABD Hazine tahvilleri, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve diğer nitelikli varlıkları teminat olarak gösteren bankalara bir yıla kadar uzun vadeli krediler sunuyor. Yakın tarihli bir blog yazısında Hayes, BTFP’nin esasen “sonsuz para basımına” ile aynı şey olduğunu savundu. Bunun kripto paralar için devasa yükselişleri tetikleyeceğini savundu.

“BTFP, küresel olarak sonsuz para basımını başlatıyor. Bunu takip eden Bitcoin rallisi şimdiye kadarki en nefret edilenlerden biri olacak. Bitcoin ve genel olarak kripto piyasaları 2022’de yaşanan tüm kötü şeylerden sonra nasıl keskin bir ralli yapabilir? İnsanlar Bitcoin’in büyük bankaların iflasına neden olduğu ve ABD bankacılık sistemini neredeyse tükettiğine dair anlatıdan korkmuyor mu?”

Hayes, mevcut makro koşulların hisse senetlerinin genellikle daha değişken kripto varlıklarının gerisinde kalacağı anlamına geldiğini söylüyor. Kripto milyarderi ayrıca hisse senedi pozisyonlarının çoğunu tasfiye etmeye ve kripto paralara aktarmaya hazır olduğunu söylüyor.

Kripto Para Satın Al

Hayes’in tavsiyesi hisse senetlerini satarak insanların kripto para alması yönünde. Eski BitMEX CEO’su ABD bankacılık sisteminin içinde bulunduğu durumun kısa vadede çözülmesini beklemiyor. Ancak bugün Hazine Bakanı Yellen bankalardaki mevduat kaçışlarının artık durulduğunu iddia etti. Yarın Fed tarafından atılacak adımlar bu iddiaların gerçek olup olmadığını herkese gösterecek. Eğer Fed krizin kontrol altına aldığını düşünüyorsa faiz artışıyla birlikte enflasyonla mücadelesine devam edeceğini açıklayacak.

Diğer taraftan Hayes haklıysa Fed’in daha temkinli adımlar attığını göreceğiz. Şimdiden bilançosunu 300 milyar dolar artıran Fed’in bu hafta da bankalardan gelen talep nedeniyle bilançosunu şişirdiği biliniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.