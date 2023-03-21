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Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!

Dev kripto platformunun yönetimindeki kavga sosyal medyaya taştı. Peki son durum ne?
13:51
21 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları ve özellikle DeFi alanıyla ilgilenenler son birkaç gündür enteresan şeyler yaşıyor. DefiLlama herkesin yakından takip ettiği bir veri analiz platformu ve geçtiğimiz günlerde resmi sosyal medya kanallarında enteresan şeyler gördük. Kurucular adeta birbirine girdi ve bu bir darbeye dönüştü. Peki son durum ne?

DefiLlama Olayı

DefiLlama’da bir şirket tokeninin piyasaya sürülmesiyle ilgili çalışan-yönetim anlaşmazlığı, merkezi olmayan finans analitiği platformu için ‘düşmanca bir devralma’ durumuna yol açtı. 0xngmi adlı DefiLlama geliştiricisi 19 Mart’ta anlaşmazlığı açıklamak için Twitter hesabını kullanmıştı. Ancak, bir gün sonra ‘yanlış anlaşılma’ olarak bir kenara itildi. Geliştirici 0xngmi, ekibin platformu çatalladığını iddia ettikten sonra Twitter‘da bir DefiLlama devralma tartışması başladı.

Geliştirici Pazar günü platformun yeni token’ının ekibi temsil etmediğini iddia etti. “Defillama’nın hem Twitter’ını hem de alan adını kontrol eden kişi, ekipteki herkesin istememesine rağmen bir token başlatmaya karar verdi” dedi. Sonuç olarak, geliştirici yeni bir başlangıç olarak llamaFI ve llamadotfi platformları için harekete geçti. LlamaX katılımcısı Tendeeno, 0xngmi’nin ekibe liderlik ettiğini ve platformun çoğunluk sahibi olduğunu açıkladı. Ancak, kurucu ortak 0xLLam4 ile yaşanan anlaşmazlık Defillama’nın çatallanmasına karar verilmesine yol açtı. Tendeeno, 0xLLam4’ün DefiLlama’nın muhalefete rağmen gelirini düzene sokmak için hemen bir token başlatabileceğine inandığını açıkladı. Dahası, kurucu ortağın DefiLlama’nın tokenı herhangi bir bireyin rızası “olsun ya da olmasın” piyasaya süreceğini beyan ederek krizi derinleştirdiği iddia edildi.

Sonuç olarak DefiLlama ekibi kendi içinde büyük bir çatışma yaşadı.

DefiLlama Token (LLAMA)

Sosyal medyada ortaya çıkan kaostan sonra DefiLlama herhangi bir token ihraç edilmeyeceğini duyurdu. DeFi platformu ekip içindeki tartışmanın dışarı taşmasından dolayı herkesten özür dilediklerini açıkladı. Ayrıca LLAMA Token konusunda herhangi bir adım atılmadığını bunun için bir airdrop yapılmayacağını da duyurdu.

“Yaşananları arkamızda bırakmak istiyoruz. Şu anda planlanan bir LLAMA tokenı yok ve şimdilik herhangi bir airdrop olmayacak. Her önemli kararda yaptığımız gibi bunu da toplulukla tartışıp karara bağlayacağız”.

Platform ayrıca, tüm Llama Corp birimlerinin şeffaf çözümler oluşturmak için birlikte çalışmaya devam etmesini sağlayacağını söyledi. 0xngmi, Pazartesi gününün ilerleyen saatlerinde konu başlığındaki dahili çözümü doğruladı.

“Her şey çözüldü, fork iptal edildi, tüm çalışmalar defillamacom’da devam edecek.”

DeFiLlama, en büyük DeFi TVL toplayıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Aylık 10 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

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