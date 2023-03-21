Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve 27.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatte çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,14 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Bitcoin (BTC), hafta başında 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşmasının ardından güne yeniden düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve 27.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1740 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri CoinMarketCap’in güncel verilerine göre gün içerisindeki düşük oranlı değer kayıplarının ardından 1,14 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan BTC’deki bu düşüşün de etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar da oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in son 24 saatte %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 27.700 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından kripto para piyasasında gün içerisinde çift haneli değer artışı kaydeden kripto para birimleri de oldu. Son haftalarda güçlü bir fiyat performansı sergileyen Conflux (CFX), Immutable (IMX) ve Fantom (FTM) ise CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı.