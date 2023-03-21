Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Para Piyasasına Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde!

Kripto Para Piyasasına Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde!

Son 24 saatte %3'e yakın bir değer kaybı kaydeden Bitcoin (BTC), 27.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.
12:22
21 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son günlerde kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve 27.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, son 24 saatte çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,14 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

Bitcoin (BTC), hafta başında 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşmasının ardından güne yeniden düşük oranlı değer kayıpları ile başladı ve 27.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1740 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri CoinMarketCap’in güncel verilerine göre gün içerisindeki düşük oranlı değer kayıplarının ardından 1,14 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan BTC’deki bu düşüşün de etkisiyle gün içerisinde çift haneli değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar da oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Bitcoin’in son 24 saatte %3’e yakın bir değer kaybı kaydederek 27.700 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından kripto para piyasasında gün içerisinde çift haneli değer artışı kaydeden kripto para birimleri de oldu. Son haftalarda güçlü bir fiyat performansı sergileyen Conflux (CFX), Immutable (IMX) ve Fantom (FTM) ise CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte en yüksek oranlı değer kayıpları kaydeden kripto varlıkların başında yer aldı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
2022’nin Kripto Kahini: İşte Bu Yüzden Bitcoin Rallisi Devam Edecek! BTC Geleceği!
2022’nin Kripto Kahini: İşte Bu Yüzden Bitcoin Rallisi Devam Edecek! BTC Geleceği!
Yükseliş İvmesi Tersine mi Dönecek? Solana (SOL), Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi!
Yükseliş İvmesi Tersine mi Dönecek? Solana (SOL), Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi!
Mart Fed Toplantısında Olacaklar! Bitcoin (BTC) İçin Sıradaki Hedef Belli!
Mart Fed Toplantısında Olacaklar! Bitcoin (BTC) İçin Sıradaki Hedef Belli!
Son Dakika! ABD Hazine Bakanı Açıkladı! Bitcoin (BTC) Hareketli!
Son Dakika! ABD Hazine Bakanı Açıkladı! Bitcoin (BTC) Hareketli!
Onlarca Tahmini Çıkan Analist Paylaştı! Bu 2 Altcoin Uçabilir!
Onlarca Tahmini Çıkan Analist Paylaştı! Bu 2 Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar, Aman Dikkat! Fed Faiz Kararı Öncesi Elon Musk ve 2 Ünlü İsimden Uyarı Geldi!
Bitcoin ve Altcoin Tutanlar, Aman Dikkat! Fed Faiz Kararı Öncesi Elon Musk ve 2 Ünlü İsimden Uyarı Geldi!
Aman Bitcoin, Altın ve Gümüş Duymasın! ABD’li Yetkililerden 18 Trilyon Dolarlık Hazırlık!
Aman Bitcoin, Altın ve Gümüş Duymasın! ABD’li Yetkililerden 18 Trilyon Dolarlık Hazırlık!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
DOGE Fiyat Analizi: 2023 Dogecoin Yorumları ve Dogecoin’in Geleceği
Shiba Coin Artar mı? İşte Shiba Yorumları
Bu Altcoinde Halving Unutuldu! Fiyatı Aylar İçinde Patlayabilir!
Alım Fırsatı Mı? BONE, HNT, MKR, FLR ve CORE Yorum!
Fiyatlar Uçtu, Ralli Sürecek Mi? CFX, STX, AGIX, IMX ve RNDR Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Dünyanın En Büyüğü Onlar! Yine Şaşırtmadılar! Düşen Piyasayı Ellerine Alabilecekler Mi?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023