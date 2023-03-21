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Dünyaca Ünlü İsim Bitcoin’de 50.000 Dolar İçin Tarih Verdi! Çok Yakında!

Goldman Sachs'ın eski yöneticisi ve Real Vision CEO'su Raoul Pal, ABD'de bankaların iflası sırasında yaptığı büyük rallinin ardından Bitcoin'e (BTC) ilişkin son görüşlerini paylaştı ve 50 bin dolar için tarih verdi.
11:46
21 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Goldman Sachs’ın eski yöneticisi ve Real Vision CEO’su Raoul Pal, ABD’de bankaların iflası sırasında yaptığı büyük rallinin ardından Bitcoin‘e (BTC) ilişkin son görüşlerini paylaştı. Ünlü isim Bitcoin’de 50 bin dolar için tarih verirken, çok daha yüksek rakamların görülebileceğini ekledi.

“12 Ay İçinde 50 Bin Doları Görecek”

Anthony Pompliano’e konuşan Raoul Pal, Bitcoin’in bir yıldan kısa bir süre içinde yaklaşık yüzde 80 oranında yükselebileceği öngörüsünde bulundu. Pal, Bitcoin fiyatının 50 bin dolara kadar yükselmesini beklediğini, bunun kısmen insanların en büyük kripto paranın fiyatının düşeceğine dönük pozisyon almak için sıraya girmelerinden dolayı yaşanacak bir short squeeze başka bir deyişle kısa pozisyon sıkıştırması ile tetikleneceğini belirtti.

Short squeeze, bir varlığı açığa satan yatırımcıların beklenmedik fiyat artışına tepki olarak zararlarını azaltmaya zorlanmalarıyla gerçekleşir. Bir short squeeze’ın yaşanmasının ardından varlığı fiyatı çok daha hızlı ve sert bir şekilde yükselme eğilimi gösterir.

Pal ayrıca Coinbase’in eski baş teknoloji sorumlusu Balaji Srinivasan’ın BTC’nin sadece 90 gün içinde 1 milyon dolara ulaşacağı yönündeki tahminine de katılmadığını belirterek “Srinivasan’ın haklı olma şansı 0,0. Ancak yaptığı şey önemli bir kavramı pazarlamak için bir milyon dolar ya da iki milyon dolar harcamak. Ve bence bu iyi bir şey. Anlıyorum. Benim genel tezim piyasanın insanların beklediğinden daha çok sıkışık bir piyasa ile karşı karşıya kalacağı yönünde. Bence 50 bin dolara çoğu insanın beklediğinden daha hızlı ulaşacağız. Bu yıl mı? 12 ay içinde mi? Evet, muhtemelen.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pal, Bitcoin’in nihayetinde altı haneli rakamlara ulaşmasını beklediğini belirtirken, herhangi bir tarih vermese de şunları söyledi:

Zaman içinde 100 bin dolara ya da 250 bin dolara mı çıkacak mı, elbette çıkacak. Bu sadece bir zaman meselesi ve zamanlama kısmı kırmızı ringa balığının oltaya vurması gibi. Beklemek için yeterli vaktiniz varsa ve varlığın benimsenme oranı ve zaman içinde fiyatındaki artış diğer tüm varlıkları geride bırakıyorsa onu tutmaktan başka bir motivasyonunuz olmamalı.

“Bitcoin’in Fiyat Hareketleri 2019’dan Ziyade 2013’dekine Benziyor”

Pal’a göre Bitcoin‘in 2023’teki fiyat performansı, bir düzeltmenin yaşandığı 2019’a kıyasla 2013’e daha çok benziyor. Real Vision CEO’su, ABD’de patlak veren bankacılık krizinin Federal Reserve’i likiditeyi artırmaya iteceğini ve bunun Bitcoin’in oldukça iyi performansına göstermesine neden olacağı tahmininde bulundu:

BTC, boğa piyasasında büyük ölçüde daha iyi performans gösterir ve ardından likiditenin sistemden çıktığında düşer, ancak yükselmeye devam eder. Yani evet, bence burada Bitcoin’in ve kripto para piyasasının genelinin 2019’dan ziyade 2013 gibi şok edici bir şekilde güçlü olması için potansiyel bir oluşum var. 2019’da büyük bir düzeltme yaşamıştık. Bu sefer bunu göreceğimizi sanmıyorum. Bence tüm merkez bankalarının geri çekilerek koltuklarına oturduklarını göreceğiz çünkü hem Avrupa’da hem de ABD’de bankacılık sorunları var. Çin’in de kendine göre sorunları var. Yani hepsinin aynı sorunu var, o da borç. Hepsinin piyasaları teşvik etmesi gerekecek. Bence 2013’teki gibi çok sıkışık bir piyasa, ardından akümülasyon ve çok daha sıkışık bir dönem yaşanması daha olası.

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