Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’li yetkililerin mevcut bankacılık krizinin derinleşmesi halinde ABD’deki banka mevduatlarının tamamını garanti altına alacak şekilde mevduat sigortasının kapsamını artırmanın yollarını araştırdıkları bildirildi. Bazı piyasa analistleri ve uzmanları, bunun ABD ve Avrupa’da patlak veren bankacılık krizi sonrası sert yükselen Bitcoin (BTC), altın ve gümüş için olumlu olduğu yönünde yorumlar yaptı.

Yetkililer Mevduat Sigortasında Uygulanan Limitin Artırılmasını Görüşüyor

Şu an için Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) bünyesinde uygulanan mevduat sigortası 250 bin dolarla sınırlı ve ay içinde çok sayıda bankanın batmasının ardından bu miktarın artırılması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı. ABD Orta Ölçekli Bankalar Koalisyonu gibi kuruluşlar 18 Mart’ta mevduat sahiplerinin korunması ve sermayenin küçük bankalardan daha güvenli görünen ağır toplara kaymasını engellemeye olan ihtiyacı gerekçe göstererek bu limitin önümüzdeki iki yıl için kaldırılması çağrısında bulundu.

Bloomberg, görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilere dayandırdığı haberinde, ABD Hazine Bakanlığı yetkililerin FDIC’nin denetiminde uygulanan mevduat sigortasındaki azami sınırın artırılarak tüm mevduatların tamamını kapsayacak şekilde genişletilmesi konusunu görüştüklerini bildirdi. Federal düzenleyicilerin konu hakkında ne seviyede acil durum yetkisine sahip oldukları ve mevduat sigortasındaki üst sınırın ABD Kongresi’den onayı alınmadan artırılıp arttırılmayacağı şu an için belirsiz. Ancak Bloomberg’e konuşan kaynaklar, ABD’li yetkililerin şu anda böyle sert bir hamleyi gerekli görmediklerini, zira mali düzenleyiciler tarafından atılan son adımların muhtemelen yeterli olacağı, söz konusu görüşmelerin sadece bankacılık krizinin derinleşmesine karşı bir hazırlık olarak yapıldığını belirtti.

Son iki hafta içinde Silvergate Bank, Signature Bank ve Silicon Valley Bank‘ın iflasına karşılık Federal Reserve (Fed) 13 Mart’ta 25 milyar dolarlık Banka Vadeli Fonlama Programını (BTFP) uygulamaya koyduğu görüldü.

20 Mart’taki basın brifingi sırasında Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’e Biden yönetiminin şu anda uygulanan mevduat sigortasındaki üst sınırın kaldırılması veya artırılmasını destekleyip desteklemediği soruldu.

Karine Jean-Pierre, Biden yönetiminin konuya nasıl baktığı hakkında beklenen ölçüde detay vermeyerek “Amacımız finansal sistemin istikrarlı olmasını sağlamak. Adil bir oyun alanı yaratmak ABD Hazine Bakanlığı ve banka düzenleyicilerinin kontrolünde. Görüldüğü gibi, bu hafta Başkan’ın talimatıyla gerçekleştirdiğimiz eylemler sayesinde Amerikalılar mevduatlarının garanti altında olduklarından emin olabilirler. İhtiyaç duyduklarında yanlarında olacağız. Ve her zaman odak noktamız bu olacak. Şu anda yeni bir duyurumuz yok ancak açıkçası, finansal sistemimizin istikrarlı olduğundan emin olmak istiyoruz.” yanıtını verdi.

“Yapabiliyorken Bankalardan Kaçın”

Ünlü girişimci Kim Dotcom, konuyla ilgili tweet atarak “ABD Hükümeti, bankacılık krizinin büyümesi halinde tüm banka mevduatlarını garanti altına almanın yollarını araştırdığını söylüyor. Bunu bankacılık krizinin büyüyeceğini bildikleri için mi söylüyorlar? Mevduat sahiplerini korumak için gereken 18 trilyon dolarları yok. Yapabiliyorken bankalardan kaçın. Altın, gümüş ve kripto para alın.” yorumunda bulundu.