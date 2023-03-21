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CoinShares Raporu: BTC ve ETH Satan Kurumsal Yatırımcılar Bu 4 Altcoin’den Aldı!

Dijital varlık yönetim şirketi CoinShares, kurumsal kripto para yatırım ürünlerine hareketlerine ilişkin son raporunu yayımladı. Raporda, kurumsal yatırımcıların Bitcoin'in yanı sıra alıp sattıkları altcoin'ler yer alıyor.
10:06
21 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dijital varlık yönetim şirketi CoinShares, kurumsal kripto para yatırım ürünlerine hareketlerine ilişkin son raporunu yayımladı. Raporda, kurumsal kripto para yatırım ürünlerinden geçen haftayla birlikte art arda altıncı haftada para çıkışı oldu.

406 Milyon Dolarlık Para Çıkışı

CoinShares, yayımladığı son Dijital Varlık Fonu Akışları Haftalık Raporu‘nda kripto para piyasasındaki son ralliye rağmen kurumsal kripto para yatırım ürünlerinden geçen hafta yaklaşık 95 milyon dolarlık para çıkışı olduğunu belirtti. Raporda, “Dijital varlık yatırım ürünleri, art arda altıncı haftada toplam 95 milyon dolar tutarında para çıkışı gördü ve beş haftada kaydedilen toplam para çıkışı 406 milyon doları bularak bir noktada yönetilen toplam varlıkların (AuM) yüzde 1,2’ine ulaştı.” denildi.

CoinShares, kurumsalların yükseliş karşısında yatırım ürünlerinden para çıkarmalarının düşüş görünümünden ziyade likidite ihtiyacına işaret edebileceğini belirterek, “Kurumsal kripto para yatırım ürünlerindeki para çıkışları, kripto para piyasasındaki mevcut trende ters olsa da bu kısmen olumsuz bir görünümden ziyade likidite ihtiyacından kaynaklanıyor gibi görünüyor.” notunu düştü.

Bitcoin (BTC) yatırım ürünleri 112.8 milyon dolarlık para çıkışı ile en ağır darbeyi alırken, short BTC yatırım ürünleri para girişi gördü. Dijital varlık yönetim şirketi, short BTC yatırım ürünlerine olan para girişine ilişkin “Short BTC yatırım ürünlerine geçen hafta toplam 35 milyon dolarlık rekor para girişi olsa da AuM aynı dönemde yüzde 13 oranında düştü. Bu yatırımcı duyarlılığı kripto para piyasasındaki fiyat hareketliliğine aykırı olsa da kısmen bankacılık krizi sırasında ortaya çıkan likidite ihtiyacından kaynaklanıyor olabilir. Benzer bir durum 2020’nin Mart ayında COVID-19’un piyasaları ilk vurduğunda da görülmüştü.” ifadelerini kullandı.

Kurumsalların Aldıkları ve Sattıkları Altcoin’ler

Altcoin yatırım ürünleri de Bitcoin‘e benzer şekilde karışık bir tablo çiziyor. Ethereum (ETH) yatırım ürünleri 12.7 milyon dolarlık para çıkışı yaşaması haricinde, Solana (SOL), Litecoin (LTC) ve Polygon (MATIC) yatırım ürünleri sırasıyla 0.2 milyon dolarlık para girişi gördü. XRP (XRP) yatırım ürünleri ise 0.4 milyon dolarlık para girişi ile en yüksek para girişi olan altcoin yatırım ürünü oldu.

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