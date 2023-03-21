Bir kripto para balinası kısa süre önce yaklaşık 40.5 milyon dolar değerindeki BTC ve altcoin varlıklarını dev kripto para borsası Binance'den çekti. İşte işlemin detayları.

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Bitcoin (BTC), yaptığı güçlü yükselişin ardından bir miktar geri çekilerek düzeltme gelebilir görüntüsü veriyor olsa da kripto para balinaları son derece hareketli. Bu noktada bir kripto para balinasının kısa süre önce yaklaşık 40.5 milyon dolar değerindeki BTC ve altcoin varlıklarını dev kripto para borsası Binance’den çektiği görüldü. İşte kripto para balinasının neden olduğu hareketliliğin detayları.

40.5 Milyon Dolarlık Kripto Parayı Binance’den Çekti

On-chain veri sağlayıcısı Lookonchain, bir kripto para balinasının kısa süre önce Binance’den yaklaşık 40.5 milyon dolar değerinde kripto para çektiğini bildirdi. Veriler, kripto para balinasının 32 milyon dolar değerinde bin 149 BTC, 6.58 milyon dolar değerinde 3 bin 746 ETH, 951 bin dolar değerinde 1.58 milyon MANA, 908 bin dolar değerinde 1.38 milyon SAND ve 27 bin dolar değerinde 41 bin 591 HFT çektiğini gösteriyor.

Genellikle kripto para borsalarına olan kripto para girişleri bir satış sinyali olarak yorumlanırken, kripto para çıkışları yükseliş sinyali olarak yorumlanmaktadır. Söz konusu kripto para balinasının hangi amaçla Bitcoin ve altcoin varlıklarını Binance’den çektiği bilinmiyor olsa da fiyatların yükseleceğine inandığı, bu yönde pozisyon alarak varlıklarını kripto para borsasından uzaklaştırdığı söylenebilir.

Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1,22 yükselişle 27 bin 830 dolardan, en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) ise yüzde 0,91 düşüşle bin 742 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in son 24 saatte en çok kazandıran ve en çok kaybettiren altcoin’ler listesinde oransal anlamda oldukça büyük bir ayrışma olduğu görülüyor. En çok kazandıranlar listesinde ilk sırada yüzde 21,50 yükselişle 0,04275 dolardan işlem gören XDC Network (XDC) yer alırken, en çok kaybettirenler listesinde ilk sırada yüzde 10,26 düşüşle 1,27 dolardan işlem gören Immutable (IMX) yer alıyor.