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Bitcoin’de Büyük Gün Geldi! Gözler Fiyatta Yönü Belirleyecek Bu Toplantıda!

Piyasaya iyimser bakan uzmanlar Bitcoin fiyatının yakın zamanda 30 bin dolara ulaşmasını beklese de, fiyatta yönün 22 Mart'ta saat 21.00'da açıklanacak olan faiz kararıyla belli olması bekleniyor.
08:09
21 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı, 20 Mart’ta 2022’nin Haziran ayından bu yana ilk kez 28 bin doları geçerek güçlü yükseliş trendinin devam edeceği hissiyatını yatırımcılara verdi. Küresel bankacılık sistemi raydan çıkma belirtileri gösterirken, yatırımcıların BTC’ye yöneldiklerine dair işaretler alınıyor ve bu en büyük kripto paraya olan güveni gösteriyor. Ancak Bitcoin son 24 saat içinde kısmi bir geri çekilme yaşadı ve şu anda 538 milyar dolarlık piyasa değeriyle 27 bin 855 dolardan işlem görüyor. Piyasaya iyimser bakan uzmanlar Bitcoin fiyatının yakın zamanda 30 bin dolara ulaşmasını beklese de, fiyatta yönün 22 Mart’ta saat 21.00’da açıklanacak olan Fed faiz kararıyla belli olması bekleniyor.

Fed’den Ne Bekleniyor?

Fed’in faiz konusunda alacağı bir sonraki kararı, ABD hisse senetlerinin ve kripto paraların vereceği tepki konusunda oldukça önemli olacak. Şu anda Fed, bir yandan yüksek enflasyonla diğer yandan ortaya çıkan bankacılık krizi ile mücadele ediyor ve bu durum onu ekonomiye 300 milyar dolar enjekte etmeye zorlayarak son altı ayda aldığı tüm parasal sıkılaştırma önlemlerinin tersine dönmesine neden oldu.

Bir sonraki FOMC toplantısı, Fed’in para basmaya geri dönmeyi seçip seçmediğini netleştirecek. Ancak bazı analistler, toplantıdan 25 baz puan faiz artırımı kararı çıkma ihtimalinin de son derece yüksek olduğu üzerinde duruyor. Geçtiğimiz hafta Credit Suisse krizinin ortaya çıkmasına rağmen Avrupa Merkez Bankası yine de faizi 50 baz puan artırması da nispeten bu durumu destekliyor. Bu, merkez bankaları için enflasyonun en büyük endişe kaynağı olduğunu gösteriyor. Fed de Avrupa Merkez Bankasına benzer bir tutum gösterecek olursa faizi 25 baz puan artırması sürpriz olmayacak.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Bitcoin, şu anda yukarı yönde güçlü bir direnç seviyesi olan 28 bin dolarla karşı karşıya. Aşağı yönde ise en önemli destek seviyesi 27 bin dolarda. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, BTC’nin teknik grafiğine bakarak “TD Sequential, 1 günlük Bitcoin grafiğinde sat sinyali veriyor. BTC’yi 27 bin dolar desteğinin altına itebilecek ve 26 bin dolar ila 25 bin 300 dolar aralığına düşüşü tetikleyebilecek 1 ila 4 mum çubuğu düzeltmesi öngörüyor. Satış sinyalini geçersiz olması ve 29 bin 600 dolara sıçramak için Bitcoin’in 28 bin 200 doların üzerinde mum kapanışı yapması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan kripto para borsalarındaki Bitcoin arzının geçen hafta boyunca önemli ölçüde arttığını da hatırlatmak gerekiyor. Bu, BTC üzerinde potansiyel bir satış baskısı anlamına geliyor olabilir.

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