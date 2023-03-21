Geçtiğimiz gün büyük bir gelişme yaşandı. Crypto.com üzerinde büyük bir işlem gerçekleşti ve milyonlarca dolar değerinde token hareket etti.

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Dünyanın en büyük ikinci meme parası olan Shiba Inu, Shibarium’un erken Beta sürümünün piyasaya sürülmesine rağmen son 30 gün içinde düşüş eğilimiyle karşı karşıya kalmış durumda ve bu da yatırımcısının canını sıkıyormuş gibi görünüyor. Bununla birlikte, son gelişmede, 24 trilyondan fazla SHIB token’ının bir kripto borsasından taşınmış olması SHIBArmy’nin kafasını karıştırdı. Bu büyük bir balina hareketi mi yoksa başka bir şey mi meydana geliyor?

Shiba Inu Fiyat Artışı Geliyor Mu?

WhaleAlert tarafından sağlanan verilere göre, son 24 saat içinde birden fazla işlemde Crypto.com kripto borsasından 24 trilyondan fazla Shiba Inu coin (yaklaşık 272 milyon dolar değerinde) taşındı. Önde gelen bu piyasa izleyicileri tarafından kaydedilen en büyük işlem, 45 milyon dolar değerindeki 4,1 trilyon SHIB token’ının bilinmeyen bir cüzdana taşınması oldu.

Bu arada, bu işlemler Shiba Inu fiyatını hiçbir şekilde etkilemedi. SHIB fiyatı son 24 saat içinde yaklaşık %2 oranında düştü. Bununla birlikte, diğer büyük meme paraları kırmızı endekslerle işlem görmeye devam ederken, en büyük kripto varlık olan Bitcoin fiyatı yükselişte görünüyordu.

Şirket CEO’su Açıklama Yaptı

Bu mega işlemler hakkında bir açıklama yapan Crypto.com CEO’su Kris Marszalek, emniyet ve güvenliği sağlamak için olağan gözetim operasyonlarının bir parçası olarak, birkaç kripto varlığını yeniden dengelediklerini belirtti. Yapılan açıklamaya göre bu varlıklar yeni adreslere gönderilecek. Tam şeffaflık için varlık kontrol panellerini güncellerken kullanıcılar üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını da sözlerine ekledi.

Bu durum, mega işlemlerin fiyat düşüşünün ortasında bir balina birikimi ve hareketi olmadığını gösteriyor. Ancak, Shiba Inu fiyatı son 30 günde %21 oranında düştü ki bu durum yılın başından beri kazandıklarının büyük bir kısmını iade ettiği anlamına geliyordu. SHIB, yazım saatine göre ortalama 0.000011 dolar fiyatla işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi %1 artarak 283 milyon dolara ulaştı.