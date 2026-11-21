Shiba Inu piyasasında borsalara yönelik hareketler zayıf görünümünü korusa da son veriler satış baskısında belirgin bir yavaşlamaya işaret etti. Geniş kripto para piyasasında süren değer kaybı büyük varlıkları son yılların düşük seviyelerine yeniden yaklaştırırken, SHIB cephesinde kısa vadeli görünümde sınırlı bir toparlanma sinyali ortaya çıktı.

Net akışta sert gerileme

CryptoQuant verilerine göre 21 Kasım’da Shiba Inu’nun borsa net akışı yaklaşık 18 milyar SHIB olarak kaydedildi. CryptoQuant, zincir üstü veriler ve borsa hareketlerini izleyen bir kripto analiz platformu olarak biliniyor. Bir önceki gün bu rakamın yaklaşık yarım trilyon SHIB düzeyinde olması, son 24 saatte satış yönlü hareketin hız kestiğini gösterdi.

CryptoQuant verileri, Shiba Inu’da borsalara taşınan token miktarının yüksek kalmasına karşın, önceki güne göre satış baskısının belirgin biçimde yavaşladığını ortaya koyuyor.

Net akışın pozitif bölgede kalması, borsalara gönderilen SHIB miktarının alımlardan hala daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu tablo, satıcıların piyasadaki etkisini tamamen kaybetmediğini gösterse de, 18 milyar SHIB seviyesine inen fark önceki güne kıyasla daha ılımlı bir baskıya işaret ediyor.

Fiyatta sınırlı toparlanma

Satış yönlü dengenin sürmesine rağmen fiyat tarafında yukarı yönlü bir tepki görüldü. Son piyasa verilerine göre Shiba Inu son 24 saatte %1,51 yükseldi ve fiyat $0.000003625 seviyesine çıktı. Bu hareket, uzun süren dalgalanmanın ardından talebin kademeli biçimde geri dönmeye başladığına işaret edebilir.

Fiyatın yükselmesi, borsalardaki pozitif net akışa rağmen SHIB tarafında alıcıların yeniden devreye girdiğini gösteriyor.

Yine de mevcut görünüm kesin bir trend değişimi anlamına gelmiyor. Net akışın hala pozitif olması nedeniyle piyasada temkinli duruş sürüyor. Bu nedenle son yükselişin kısa süreli bir rahatlama hareketi mi yoksa daha güçlü bir toparlanmanın başlangıcı mı olduğu henüz netleşmedi.

Piyasada temkinli iyimserlik

SHIB ekosisteminde izlenen son veriler, yoğun satışların önceki güne göre önemli ölçüde azaldığını ortaya koydu. Daha geniş piyasadaki baskı sürerken bu yavaşlama, özellikle kısa vadeli işlem yapan yatırımcılar açısından risk iştahının kısmen toparlanmasına alan açabilir.

Bununla birlikte işlem akışındaki dengenin halen satıcılar lehine olması, toparlanmanın kırılgan kaldığını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde borsalara taşınan SHIB miktarı ile fiyatın birlikte nasıl şekilleneceği, kısa vadeli yön açısından belirleyici olacak.