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  •   Yatırımcısı Çok Mutlu! Bitcoin Yükselir De Onlar Durur Mu? Bakın Yükseliş Başka Kimlere Yaradı!

Yatırımcısı Çok Mutlu! Bitcoin Yükselir De Onlar Durur Mu? Bakın Yükseliş Başka Kimlere Yaradı!

Bitcoin'in yükselişi piyasayı olumlu anlamda etkilemiş görünüyor. Bu yükselişi bir kazanca çeviren şirketler yatırımcısını mutlu etti.
23:50
20 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase (COIN) ve kripto ile ilgili diğer hisse senetleri Pazartesi günü piyasalar açıldığında yükselişe geçerek ABD bankacılık krizinin yeni haftasına girerken rallisini sürdürdü. Kripto hisselerinin neden daha iyi performans gösterdiğine dair birkaç neden var ve bunlardan biri de Bitcoin’in fiyatının dokuz ay sonra ilk kez 28.000 dolara ulaşması oldu.

Bankacılık Krizi Önlendikçe Piyasalar Yükseliyor

Bankacılık krizini bastırmaya yönelik küresel çabanın bir parçası olarak İsviçre hükümeti tarafından organize edilen Credit Suisse’in UBS tarafından zorla devralınmasının ardından Dow Jones Endüstriyel Ortalaması Pazartesi günü artış gösterdi.

Dow, %1,1’lik bir kazanca eşdeğer olan 366 puan yükseldi. Bu arada S&P 500 %0,6’lık bir kazanç elde ederken, Nasdaq 100 %0,25’lik bir artış yaşadı.

Kripto Hisse Senetleri Yükseliyor

Kripto piyasası takip sitelerine göre, Bitcoin 19 Mart’ta 28.000 dolar seviyesini aşarak son yedi günde %19’luk bir artış kaydederken, kripto bağlantılı şirketlerin hisseleri de yükselişe geçti. En iyi ticaret platformlarından olan Coinbase’in hisseleri, Cuma günü 74 dolarlık zirveye ulaştıktan sonra yükseliş eğilimini sürdürerek 75,68 dolara geldi ve yaklaşık %2 arttı.

Kripto para madenciliği sektörünün en tanınmış iki şirketi olan Marathon Digital Holdings ve Riot Platforms’un hisse fiyatları sırasıyla %1 ve %5,45 oranında arttı. Bu arada, Hut 8 Mining Corp. hisseleri %4’lük şaşırtıcı bir artışla 2,67 dolara yükselirken, Microstrategy aynı dönemde %3,5’lik bir kazanç kaydetti.

Bitcoin Fiyat Hareketleri

Geçtiğimiz 24 saat içinde Bitcoin fiyatı %2,50 oranında artarak kripto paraların liderini 28.000 doların üzerine taşıdı. Bugün erken saatlerde Bitcoin fiyatı 28.500 doların üzerinde işlem görerek geçen yılın Haziran ayında genişleyen kripto piyasası krizinden bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Öncü kripto para birimi, ABD bankacılık krizinin yarattığı yaygın korku sırasında büyük ölçüde düz bir çizgide kaldıktan ve hatta zaman zaman 19.000 seviyesine düştükten sonra Mart ayının ortasından itibaren yukarı doğru ilerleyişine başladı. Ancak, şu anda Bitcoin’in fiyatı 28,310 dolardan işlem görüyor ve bu da yazı yazıldığı sırada son bir saat içinde %1’lik bir kazancı temsil ediyor.

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