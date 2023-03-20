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SOL ve MINA İçin Sırada Ne Var? Solana Fiyat Grafiği ve Mina Coin Yorum

Bankacılık krizinin bulaşıcı etkilerini üçüncü haftaya taşınırken, kripto para piyasasının yükselişini sürdürdüğü görüldü. Peki Solana fiyat grafiği ne söylüyor, uzmanların Mina coin yorumları ne yönde? Gelin daha yakından bakalım.
23:04
20 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşırken altcoin’ler beklendiği ölçüde güç gösterebilmiş değiller. Piyasadaki son fiyat hareketi Credit Suisse ve UBS Group arasındaki acil birleşme anlaşmasının ardından geldi. Bankacılık krizinin bulaşıcı etkilerini üçüncü haftaya taşınırken, kripto para piyasasının yükselişini sürdürdüğü görüldü. Peki Solana fiyat grafiği ne söylüyor, uzmanların Mina coin yorumları ne yönde? Gelin daha yakından bakalım.

Solana Fiyat Grafiği ve MINA Coin Yorum

Piyasa genelinde bunlar olup biterken olurken en iyi altcoin’ler arasında yer alan Solana (SOL) ve Mina (MINA) günlük işlem modelleri açısından tuhaf davranışlar sergiliyor. Bu durum her iki altcoin’de de güçlü bir alım baskısıyla karşı karşıya kalınabileceğinin işareti olabilir mi, gelin daha yakından bakalım.

22 Mart’taki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde kripto para piyasası geçen haftaki agresif fiyat yükselişinin ardından çok küçük bir düzeltme işareti veriyor. Toplantıdan 25 baz puanlık bir faiz artırımı kararı çıkmasını bekleyenler kadar Fed’in bankacılık krizinden dolayı faiz artırımlarına ara vereceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Piyasa analistleri ve uzmanları her iki durumun da BTC ve altcoin’ler için daha fazla yükselişin tetikleyici olabileceği üzerinde duruyor. Bu noktada kripto para piyasası için bir sonraki büyük dönüm noktası FOMC toplantısının ardından BTC’nin psikolojik olarak önemli bir seviye olan 30 bin dolar seviyesini aşması olabilir. Böyle bir senaryoda Solana ve Mina’da önemli yükselişler görülebilir. Elbette bu yükseliş yalnızca SOL ve MINA ile sınırlı kalmayacak, altcoin piyasasının genelinde olacaktır.

Solana ve Mina Ralli İçin mi Hazırlanıyor?

Altcoin piyasası, Bitcoin yükseliş trendinde kalsa da genel olarak geri çekilme belirtileri gösterirken, Solana ve Mina’nın günlük işlem hacmi bir önceki güne kıyasla büyük oranlarda artmış durumda. Bunun hem SOL hem de MINA‘da bir fiyat rallisinin yaşanabileceğine inanmak için yeterli olduğu yönünde yorumlansa da durum tam olarak böyle olmayabilir.

Popüler 2 altcoin’in fiyatının yönü FOMC toplantısıyla netleşecek. Yine de First Republic Bank’ın hisselerindeki düşüş yeni bir bankanın iflasla karşı karşıya olduğu yönünde yorumlarının yapılmasına neden oluyor. Bu, yeni bir bankanın neden olduğu krizle Bitcoin ve altcoin’lerin ralli yapabileceği anlamına geliyor.

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