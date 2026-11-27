Stellar ağının yerel tokeni XLM son 24 saatte yüzde 1,63 yükselerek 0,1295 dolara çıktı. Fiyattaki bu toparlanmaya karşın, ağ üzerindeki işlem verileri daha temkinli bir tablo ortaya koyuyor. DefiLlama verilerine göre Stellar ağındaki aktif tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının toplamı 27 Kasım itibarıyla 4,3 milyar dolara ulaştı.

Ağdaki varlık büyürken işlem hacmi zayıfladı

Stellar, sınır ötesi ödeme ve varlık transferine odaklanan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının büyüklüğü dikkat çekerken, merkeziyetsiz borsa tarafında aynı güç görülmedi. Stellar üzerindeki DEX işlem hacmi haftalık bazda yüzde 22 geriledi ve son 24 saatte yaklaşık 661 bin dolar seviyesinde kaldı.

DefiLlama verileri, Stellar ağında 27 Kasım itibarıyla 4,3 milyar dolarlık aktif tokenleştirilmiş gerçek dünya varlığı bulunduğunu gösteriyor.

Ağın toplam kilitli varlık değeri 27 Kasım itibarıyla 182,68 milyon dolar oldu. Bu rakam son 24 saatte yüzde 0,88 artışa işaret etti. Buna karşılık stabilcoin piyasa değeri son yedi günde yüzde 0,71 düşüşle 427,79 milyon dolara indi.

Gösterge Dönem Değer Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları 27 Kasım 4,3 milyar dolar DEX hacmi 24 saat 661 bin dolar Toplam kilitli varlık 27 Kasım 182,68 milyon dolar

Fiyat toparlandı ancak düşüş eğilimi kırılmadı

XLM fiyatı daha önce destek olarak izlenen 0,12 ile 0,13 dolar bandında dengelenmiş görünüyor. Buna rağmen daha geniş görünümdeki düşüş eğilimi henüz sona ermiş değil. Token fiyatı ekim ayında yaklaşık 0,23 dolar seviyesindeyken daha sonra 0,1295 dolara kadar geriledi.

Teknik göstergelerde tüm ana hareketli ortalamalar halen fiyatın üzerinde bulunuyor. Kısa vadede 0,1299 dolar ve 0,1314 dolar seviyeleri yukarı yönlü eşikler arasında yer alırken, 0,1330 dolar civarında daha güçlü satış baskısı görülüyor. Aşağıda ise 0,1291 dolar ve 0,1277 dolar seviyeleri izleniyor.

Son 24 saatte sınırlı bir toparlanma görülse de XLM, ekimdeki yaklaşık 0,23 dolar seviyesinden gelen daha geniş düşüş eğilimini henüz tersine çevirebilmiş değil.

Türev ve spot piyasada ilgi azaldı

CoinGlass verilerine göre Stellar için spot işlem hacmi son 24 saatte yüzde 23,48 düşerek 23,23 milyon dolara geriledi. Vadeli işlem hacmi de yüzde 35,21 azalışla 90,27 milyon dolar oldu. Açık pozisyon büyüklüğü ise yüzde 1,84 gerileyerek 145,65 milyon dolara indi.

Fonlama oranının yüzde 0,0005 ile hafif pozitif bölgede kalması, işlem iştahındaki zayıflamaya rağmen piyasada sınırlı da olsa yukarı yönlü beklentinin sürdüğünü gösteriyor. Ancak işlem hacmindeki gerileme, bu eğilimin güçlü bir dönüşe işaret ettiğini tek başına doğrulamıyor.

Ağ verileri de benzer bir tablo sunuyor. Stellar üzerinde 44 bin 621 aktif adres bulunurken, son 24 saatte üretilen zincir ücretleri 707 dolar seviyesinde kaldı. Bu göstergeler, ağdaki varlık büyüklüğüne rağmen kullanımın bazı alanlarda ivme kaybettiğine işaret ediyor.