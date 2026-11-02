Mercado Bitcoin, şüpheli çıkışların ardından işlemleri durdurdu

Brezilya merkezli kripto para platformu Mercado Bitcoin, sistemlerinden birinde tespit edilen sorunun kontrol altına alındığını açıkladı. Şirket, önlem amacıyla para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu. Mercado Bitcoin, müşterilere ait varlıkların güvende olduğunu ve herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmediğini bildirdi.

Şüpheli çıkışların boyutu

Olay, platformun yerel lisans takvimindeki önemli bir eşiği geçmesinden kısa süre sonra yaşandı. Bağımsız blokzincir güvenlik şirketi Hypernative, borsayla bağlantılı cüzdanlardan 40 milyon doların üzerinde, yaklaşık 217 milyon Brezilya reali tutarında şüpheli çıkış belirlendiğini duyurdu. Hypernative, blokzincirlerde anormal hareketleri izleyen bir güvenlik şirketi olarak biliniyor.

Mercado Bitcoin, sistemlerinden birindeki sorunun sınırlandırıldığını, müşteri varlıklarının güvende kaldığını ve veri sızıntısı yaşanmadığını açıkladı.

Analistler, varlık hareketlerinin Ethereum, Bitcoin, Solana, Tron ve Stellar ağlarında gerçekleştiğini kaydetti. İncelemeye göre faaliyet en az 10 blokzincire yayıldı; Polygon, Arbitrum, Avalanche ve BNB Smart Chain de etkilenen ağlar arasında yer aldı. İlk şüpheli transferler UTC ile 02.15 civarında görüldü ve borsaya atfedilen Bitcoin yatırma adreslerini kapsadı.

İşaretlenen varlıklar arasında 106 BTC ile 2.852 ETH bulundu. İncelemeyi yapan analistler, saldırganların doğrudan token transferleri gerçekleştirdiğini ve bunun müşteri hesaplarından ayrıştırılmış varlıklardan çok operasyonel rezervlerin etkilenmiş olabileceğine işaret ettiğini aktardı.

Stellar işlemleri ve izleme adımı

Çekilen varlıklar içinde Stellar tarafındaki hareketlilik öne çıktı. Blokzincir analistleri, yaklaşık 6,7 milyon XLM’nin şüpheli işlemlerle bağlantılı adreslerde toplandığını belirledi. Stellar, özellikle sınır ötesi ödemeler için tasarlanmış bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mercado Bitcoin, soruşturma kapsamında ve yetkililerle yürütülen koordinasyon çerçevesinde, topluluğun ve güvenlik şirketlerinin varlık hareketlerini anlık izleyebilmesi için Stellar üzerinde belirli bir hedef adres yayımladı. Bu adımın, token hareketlerini takip etmeyi ve üçüncü taraf hizmetler üzerinden aklanmasını zorlaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

Şirket, şüpheli varlık akışını izlemeyi sürdürürken para yatırma ve çekme işlemlerinin ne zaman yeniden açılacağına ilişkin tarih paylaşmadı.

Soruşturma sürüyor

Platform şu aşamada iç incelemeyi sürdürüyor, varlıkların izini takip ediyor ve düzenli güncelleme paylaşacağını belirtiyor. Buna karşın Mercado Bitcoin, olayın toplam tutarını henüz doğrulamadı; hangi sistemin etkilendiğini de açıklamadı.

Normal işleyiş tamamen yeniden sağlanana ve altyapı güvenliği teyit edilene kadar kullanıcıların yeni para yatırma işlemlerinden kaçınması isteniyor. Para çekme ve yatırma hizmetlerinin yeniden başlaması için net bir tarih verilmiş değil.