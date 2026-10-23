Stellar ağında ilk düzenlenmiş repo işlemi tamamlandı

Finans teknolojisi şirketi Ascend Markets ile M1X Global platformu, 23 Ekim 2026’da Stellar blockchain üzerinde düzenlemelere tabi ilk kısa vadeli teminatlı borç verme işleminin tamamlandığını açıkladı. Pilot uygulamada dijitalleştirilmiş ABD Hazine tahvilleri bankalar arası mutabakatta kullanıldı. İşlem, merkezi takas sistemlerine ihtiyaç duyulmadan teminatın doğrudan devreye alınabildiğini gösteren bir örnek oluşturdu.

İşlem üç gün boyunca kesintisiz sürdü

Geleneksel repo piyasasında mutabakat süreçleri genellikle belirli çalışma saatleriyle sınırlı kalıyor ve teminatın yeniden değerlenmesi için yoğun operasyon yükü gerekiyor. Ascend Markets ile M1X Global, bu döngüyü akıllı sözleşmelere taşıdı. İşlem 16 Ekim ile 19 Ekim arasında, hafta sonunu da kapsayacak şekilde üç gün boyunca kesintisiz yürütüldü.

72 saatlik süreçte algoritma, manuel müdahale olmadan art arda 72 saatlik uzatma işlemi gerçekleştirdi. Teminat kilitleme, faiz hesaplama ve takas adımları kod seviyesinde otomatik işlendi. Tüm döngüler için ödenen toplam ağ ücreti ise 1 ABD centinin altında kaldı.

Ascend Markets ile M1X Global’in pilot işlemi, dijitalleştirilmiş ABD Hazine tahvillerinin hafta sonu da dahil olmak üzere kesintisiz biçimde teminat olarak kullanılıp otomatik şekilde çevrilebildiğini ortaya koydu.

İşlem koşulları SIFMA standartlarına göre belirlendi

Taraflar, işlem parametrelerini ABD merkezli sektör birliği SIFMA standartlarıyla uyumlu hale getirdi. Teminat ve mutabakat tarafında, M1X Global tarafından ihraç edilen ve bire bir ABD Hazine bonolarıyla desteklenen USDM1 tahvilleri ile USDC stabilcoini kullanıldı. Bu enstrümanlar New York hukuku çerçevesinde yapılandırıldı.

Faiz oranı SOFR üzerine 10 baz puan eklenerek yıllık %3,98 olarak sabitlendi. Teminat değeri Chainlink oracle altyapısıyla izlendi. Yapıda %2 haircut uygulanırken kredi değer oranı sınırı %98 olarak belirlendi.

Mini sözlük: Repo, kısa vadeli borçlanmada menkul kıymetin teminat gösterildiği ve belirli vadede geri alım taahhüdüyle yapılan finansman işlemidir. SOFR ise ABD dolarındaki gecelik borçlanma maliyetini yansıtan referans faiz oranı olarak kullanılır.

Uyum tarafında karşı taraf kimlik doğrulaması ile zincir üstü KYC ve AML kontrolleri otomatik şekilde yürütüldü. Bu adımlar ERC3643 ve SEP57 standartları üzerinden kod seviyesinde uygulandı.

M1X Global’in sunduğu USDM1 yapısı, egemen borç araçlarından doğan likiditenin 7 gün 24 saat ve yılın tamamında çok düşük operasyon maliyetiyle yeniden dağıtılabileceğini gösterdi.

Stellar üzerindeki gerçek dünya varlıkları için yeni bir örnek oluştu

Bu işlem, Stellar ağı içindeki sermaye kullanım biçimi açısından da yeni bir aşamaya işaret etti. rwa.xyz verilerine göre platformda Ekim 2026 sonu itibarıyla 3,64 milyar dolar büyüklüğünde gerçek dünya varlığı bulunuyor. Bu toplamın büyük kısmını Spicet Asset Management para piyasası fonları 2,4 milyar dolarla, Oasis 557,92 milyon dolarla ve Franklin Templeton 411,90 milyon dolarla oluşturdu.

USDM1 aracı, bu likidite havuzuna anlık yeniden kullanım mekanizması ekledi. Böylece sektör, kamu borçlanma araçlarına dayalı kaynakların merkezi altyapıya bağlı kalmadan serbest bırakılıp yeniden yönlendirilebildiğine dair işleyen bir örnek elde etti.