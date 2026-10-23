Bitcoin’de açık pozisyon 140 milyar doları aştı, 90 bin yolu gündemde

Bitcoin 81.615 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyat, 84.000 dolar bölgesinden gelen sınırlı geri çekilmenin ardından 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 80.800 dolar civarında tutunuyor. Ekim boyunca korunan bu seviye, kısa vadeli görünüm açısından önemini sürdürüyor.

Açık pozisyonda yükseliş sürüyor

Vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü 140 milyar doların üzerine çıktı. Bu seviye, grafikte görülen en yüksek bölgelerden birine işaret ediyor. Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem sözleşmelerinin toplam değerini gösteriyor ve yükselmesi, piyasaya daha fazla sermaye girdiğine işaret edebiliyor.

Açık pozisyonun fiyatın yatay seyrettiği dönemde artması, çoğu zaman güçlü bir hareket için zeminin oluştuğunu gösteriyor.

Açık pozisyonun coin bazındaki büyüklüğü de 100.000 BTC sınırına yaklaştı. Haziran ve temmuz aylarındaki düşük seviyelere kıyasla belirgin artış görülürken, işlem hacmindeki istikrar da yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Bu tablo, piyasada yalnızca bekleyiş değil, aktif pozisyonlanma olduğunu gösteriyor.

Ancak kaldıraçlı işlemlerde birikimin artması riskleri de büyütüyor. Fiyat yanlış yönde sert kırılırsa, zorunlu pozisyon kapatmaları satış ya da alım baskısını hızlandırabilir. Bu nedenle mevcut yapı, yukarı yönlü potansiyel kadar ani dalgalanma ihtimalini de içinde barındırıyor.

Teknik görünümde ana eşikler öne çıkıyor

Günlük grafikte Bitcoin, başlıca hareketli ortalamaların üzerinde kalmayı sürdürüyor. 100 günlük ortalama 77.500 dolar, 200 günlük ortalama ise 76.200 dolar civarında bulunuyor. Her iki eğrinin de yukarı yönlü seyretmesi, orta vadeli trendin korunmasına destek veriyor. Ağustostaki kırılmadan bu yana yaşanan geri çekilmelerde alıcıların bu bölgelere yakın alanlarda devreye girdiği görülüyor.

Yukarıda ilk güçlü satış bölgesi 84.000 ile 86.000 dolar aralığında yer alıyor. Eylül ve ekim aylarında fiyat bu bölgede iki kez geri çevrildi. Yıl içindeki zirve olan 87.500 doların aşılması halinde 90.000 dolar eşiğine doğru yeni bir alan açılabilir.

87.500 doların üzerinde güçlü bir günlük kapanış gelmesi halinde bir sonraki yükseliş ayağına dair beklentiler kuvvetlenebilir.

80 bin dolar seviyesi kısa vadede belirleyici olabilir

Göreceli Güç Endeksi 45 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, piyasanın ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Ağustosta görülen yüksek seviyelerin ardından göstergenin sakinleşmesi, fiyatın aşırı şişmiş görünmeden yeniden güç toplamasına imkan tanıyor.

Aşağı yönde ilk önemli destek 80.000 dolar, ardından 77.500 dolar olarak öne çıkıyor. Bitcoin 80.000 doların altına iner ve açık pozisyon yüksek kalmaya devam ederse, zorunlu satışlar fiyatı 100 günlük ortalamaya doğru çekebilir. Böyle bir geri çekilme daha büyük trendi tek başına bozmasa da 90.000 dolar yönündeki hareketi erteleyebilir.

Şimdilik fiyat, kritik ortalamaların üzerinde kalırken piyasadaki kaldıraç birikimi sürüyor. Bu nedenle kısa vadede 87.500 doların üzeri ile 80.000 doların altı, yön tayini açısından en yakından izlenen iki bölge olarak öne çıkıyor.