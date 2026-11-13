Altcoin piyasasında satış baskısı derinleşti, NEAR ve LINK geriledi

Kripto para piyasasındaki genel zayıflık, NEAR, Stellar, Chainlink ve Cardano’da baskının sürmesine yol açtı. Dört varlıkta da kısa süreli toparlanma denemeleri görülse de fiyat hareketleri kalıcı bir güç kazanmadı. Analizde, satış baskısının geniş piyasa eğilimiyle paralel ilerlediği ve güçlü bir toparlanma için daha net alım işaretlerine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

NEAR ve Stellar’da toparlanma işareti sınırlı kaldı

NEAR Protocol, geliştiricilere ölçeklenebilir uygulama altyapısı sunan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Varlık 3.385 dolar seviyesinde işlem görürken kısa vadeli hareketli ortalamanın altına indi. Değerlendirmede, 3 dolar civarındaki 200 EMA bölgesine yaklaşılmadan hızlı bir tepki yükselişi olasılığının zayıf kaldığı belirtildi.

NEAR için ana senaryo 200 EMA bölgesinin test edilmesi olarak öne çıkarken, tek başına aşırı satım görünümü hızlı bir toparlanmayı garanti etmiyor.

NEAR tarafında mayıs ayında aşılan uzun vadeli ortalamanın ileride destek haline gelebileceği değerlendiriliyor. Buna karşın son dönemde daha kısa vadeli desteklerin peş peşe kaybedilmesi, yukarı yönlü denemelerin gücünü sınırladı. İşlem hacmindeki düşüş ise orta vadede bir toparlanma ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor.

Stellar 0.14 dolar seviyesine kadar geriledi ve fiyat, daha önce alım ilgisinin yoğunlaştığı bölgenin de altına indi. RSI göstergesi zayıf seyrini korurken, daha geniş piyasada yeni bir katalizör oluşmadan belirgin bir toparlanmanın zor olduğu değerlendiriliyor. Hareketli ortalamalar arasındaki açılma da aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Chainlink ve Cardano’da kritik seviyeler test ediliyor

Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere taşıyan oracle ağı olarak öne çıkıyor. LINK 10 dolar eşiğinin altına inerek 9.89 dolara geriledi. Bu seviyenin korunamaması, piyasadaki zayıflığı daha görünür hale getirdi. Bir sonraki önemli bölge 8.20 dolar olarak gösterilirken, bunun altında 7 dolar civarı yeni destek alanı olarak izleniyor.

LINK’te hazirandan bu yana görülen kazanımların önemli kısmı risk altına girdi ve hızlı toparlanma ihtimali için piyasada kalıcı alımın geri dönmesi gerekiyor.

Analizde, Stellar, Chainlink ve diğer büyük kripto varlıkların grafiklerinde benzer bir görünüm oluştuğu kaydedildi. Buna göre kısa süreli yükseliş denemeleri yeni satış dalgalarıyla karşılaştı. LINK özelinde hareketli ortalamaların yakınsamasının oynaklığı artırabileceği, bu durumun satıcıların kontrolü sürdürmesi halinde aşağı yönlü baskıyı güçlendirebileceği ifade edildi.

Cardano da benzer şekilde zayıf bir tablo sergiledi. ADA, 0.20 dolar çevresinde oluşan desteğin altına sarktı ve 0.17 dolar bölgesini test etmeye başladı. Hazirandan ekime uzanan toparlanmanın orta noktasının da aşağı kırılması, alıcıların gücünün sınırlı kaldığını ortaya koydu.

Buna rağmen Cardano’da hacmin genel olarak aşağı yönlü seyretmesi, düşüşün ivmesinin sınırsız olmadığını düşündürüyor. Yine de yükselişi besleyecek güçlü bir piyasa katalizörü olmadan hızlı bir toparlanma beklentisi zayıf kalıyor. Kasım başına kıyasla görülen sınırlı hacim artışı da satıcıların henüz tamamen çekilmediğine işaret etti.

Değerlendirmede, Cardano’nun 2025’ten bu yana ana eğilim olarak düşüş kanadında kaldığı, temmuz ile ekim arasındaki yerel yükselişlerin kalıcı toparlanma işareti sayılmaması gerektiği kaydedildi. Fiyatın daha önce 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması da yükselişi korumaya yetmedi.