BITCOIN (BTC)

Bitcoin 69.000 doların altına indi, sekiz günlük kayıp yüzde 14’ü aştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 $BTC 68.750 dolardan işlem görürken sekiz günlük kayıp yüzde 14’ü aştı.
  • 💥 Hyperliquid’de 159 milyon dolarlık Bitcoin uzun pozisyonu tasfiye edildi.
  • 💸 12 Kasım (dün) Bitcoin ETF tablosunda 47,7 milyon dolar net çıkış görünüyor.
  • 🐋 2010’dan beri hareketsiz iki cüzdan ise yaklaşık 6,9 milyon dolar değerinde 100 BTC’yi yeni bir adrese aktardı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

70.000 doların altına inen Bitcoin, bu sabah saatlerinde 68.527 dolara kadar geriledi. 5 Kasım’da 80.000 dolar bandında işlem gören kripto paranın sekiz günlük kaybı yüzde 14’ü aştı. Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada 68.750 dolardan işlem görüyor.

İçindekiler
1 Hyperliquid’de tasfiyelerin yüzde 64,2’si üç adreste
2 Spot Bitcoin ETF tablosunda 47,7 milyon dolar net çıkış
3 2010’da çıkarılan 100 Bitcoin yeni adrese taşındı

Satışlar altcoin’lere de yayıldı. Ethereum yüzde 4,5 düşüşle 1.960 dolara, Solana yüzde 4,7 kayıpla 79 dolara ve XRP yüzde 3,3 gerileyerek 1,01 dolara indi. Üçü de yaklaşık 12 haftanın en düşük seviyesini gördü. ABD’de ekim enflasyonunun aylık yüzde 0,4 ile yüzde 0,3’lük beklentiyi aşması yeni faiz artışı endişesini canlı tuttu. ABD’nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,12’ye yükselirken Nvidia hisseleri, Jensen Huang’ın CEO’luktan ayrılmasının ardından günü yüzde 4,34 kayıpla kapattı.

Hyperliquid’de tasfiyelerin yüzde 64,2’si üç adreste

TradingBeats’e göre Türkiye saatiyle 12 Kasım saat 13.00 ile 13 Kasım saat 06.52 arasında Hyperliquid’de 24 adresin her birinde 1 milyon doları aşan Bitcoin uzun pozisyonu tasfiye edildi. Kapatılan pozisyonların toplam büyüklüğü yaklaşık 159 milyon doları, işlem ücretleri ve fonlama ödemeleri hariç zarar ise 14 milyon doları buldu. Üç adres, 102 milyon dolarla toplam tasfiyenin yüzde 64,2’sini oluşturdu.

Spot Bitcoin ETF tablosunda 47,7 milyon dolar net çıkış

13 Kasım tarihli Bitcoin ETF güncellemesinde, dün için 47,7 milyon dolar net çıkış görünüyor. BITB’den 26,4 milyon, ARKB’den 18,5 milyon ve HODL’dan 6,1 milyon dolar çıktı. MSBT’ye 3,3 milyon dolar girerken tabloda IBIT ve FBTC için tutar yer almadı.

CryptoQuant’a göre kaldıraç kullanımı gerilerken spot alım talebi zayıf seyrini sürdürdü. Glassnode da 9 Kasım’da sona eren 30 günlük dönemde stablecoin arzının 14,2 milyar dolar azaldığını bildirdi. Kuruluş, bu daralmayı kripto para piyasasından sermaye çıkışının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

2010’da çıkarılan 100 Bitcoin yeni adrese taşındı

TradingBeats’in izlediği iki cüzdan, 16 yılı aşkın süre sonra yeniden hareket etti. 8 ve 19 Eylül 2010’da madencilik yoluyla 50’şer BTC alan cüzdanlar, toplam 100 BTC’yi yeni bir adrese aktardı. Madencilikle çıkarıldıklarında yaklaşık 6 dolar eden Bitcoin’lerin değeri, BTC başına 69.000 dolar üzerinden yaklaşık 6,9 milyon dolara ulaştı. Bu, ilk değerin yaklaşık 1,15 milyon katı.

Bitcoin’de olası bir tepki yükselişinin kalıcılığı için izlenecek iki gösterge, spot alımların güçlenmesi ve ETF çıkışlarının hafiflemesi. Bitfinex’e göre ETF’lerde para çıkışı sürerse Anthropic’in borsada zayıf bir başlangıç yapması, Nasdaq üzerinden Bitcoin’deki satış baskısını artırabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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