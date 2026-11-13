Ekonomi

Barclays’e göre ABD-İran çatışmasının yakında bitmesi zor, “ne savaş ne barış” çıkmazı Trump’ın görev süresinin sonuna dek sürebilir

Bilmeniz Gerekenler

  • Barclays’e göre ABD-İran çıkmazı Trump’ın görev süresinin sonuna uzayabilir
  • 📊 Barclays, ABD-İran çatışmasının bir yıl içinde bitme olasılığını yüzde 50’nin altında görüyor.
  • ⚓ Bankanın ana senaryosunda karşılıklı saldırılar aralıklarla sürüyor.
  • 🛢️ Orta Doğu’nun petrol ihracatı çatışma öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 85’ine ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt
Memetoro

Barclays, ABD ile İran arasındaki çatışmanın önümüzdeki 12 ay içinde sona erme olasılığını yüzde 50’nin altında görüyor. Bankanın yeni raporuna göre en olası senaryo, karşılıklı saldırıların aralıklarla sürdüğü ve nükleer görüşmelerin çok az ilerlediği uzun süreli bir çıkmaz.

İçindekiler
1 Washington’ın önündeki üç senaryo
2 Geçmiş savaşlar uzadıkça bitiş ihtimali düştü
3 Petrol ihracatı çatışma öncesi düzeye yaklaştı

Barclays analisti Michael McLean, iki tarafın da zamanın kendi lehine işlediğini düşündüğünü ve bu nedenle kısa vadede somut bir anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Rapora göre Washington, bu durumun ABD Başkanı Donald Trump’ın görev süresinin sonuna kadar uzamasına hazırlık yapabilir.

Washington’ın önündeki üç senaryo

Barclays, ABD için askeri operasyonları genişletme, mevcut durumu sürdürme ve tek taraflı çekilme seçeneklerini değerlendirdi. Bankanın en olası gördüğü senaryoda Washington, karşılıklı saldırılar devam ederken Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü koruyor.

Askeri operasyonların genişlemesi, İran’ın misilleme yapması ve Körfez ülkelerinin karşı çıkması riskini taşıyor. Tek taraflı çekilme ise ABD’nin Hürmüz üzerindeki kontrolünü kaybetmesine, bölgesel nüfuzunun ve uluslararası itibarının zedelenmesine yol açabilir.

Geçmiş savaşlar uzadıkça bitiş ihtimali düştü

Bankanın aktardığı veriler, 1823-2003 arasında yaşanan 95 devletler arası savaşı kapsıyor. Bu verilere göre 6-12 aydır devam eden savaşların izleyen 12 ay içinde sona erme olasılığı yaklaşık yüzde 57. Sekizinci ayını dolduran savaşlar ise o noktadan itibaren ortalama 1,8 yıl daha sürdü.

Petrol ihracatı çatışma öncesi düzeye yaklaştı

Rapora göre Orta Doğu’nun petrol ihracatı, çatışma öncesindeki seviyenin yaklaşık yüzde 85’ine ulaştı. Barclays, küresel ekonominin petrol fiyatlarındaki ani artışlara karşı daha dayanıklı hale geldiğini de belirtti.

Petrol akışının toparlanması, tarafların hızlı bir anlaşmaya varması için ekonomik baskıyı azaltıyor. Washington açısından ise Hürmüz’deki kontrolü kaybetme riski, çatışma uzasa bile çekilmeyi zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, Barclays’in öngördüğü uzun süreli çıkmazda Orta Doğu’nun petrol ihracatı toparlanmayı sürdürürse, çatışmanın Bitcoin ve diğer kripto paralar üzerindeki baskısı sınırlı kalabilir. Hürmüz Boğazı’nda sevkiyatı aksatan yeni saldırılar petrol fiyatlarını sert biçimde yükseltirse, ABD’de enflasyon kaygıları ve Fed’den faiz artışı beklentisi güçlenebilir. Bu da yatırımcıların risk iştahını azaltarak Bitcoin ve altcoin’lerde satış baskısını artırabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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