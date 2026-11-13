XRP Ledger 3 Aralık’ta kalıcı ağ düzeltmesini devreye alacak

XRP Ledger, son haftalarda zaman zaman görülen yavaş defter kapanışlarını gidermeyi amaçlayan önemli bir güncellemeyi 3 Aralık’ta yayımlayacak. Ağın yeni 3.5.0 sürümü, teknik iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri içerecek.

Aralık güncellemesinin kapsamı

XRP Ledger Operations, 3.5.0 sürümünün özellikle ara sıra yaşanan yavaş defter kapanışlarına uzun vadeli çözüm getirmesinin hedeflendiğini açıkladı. Ağda yeni defterler normal şartlarda 3 ila 5 saniye içinde kapanıyor ve bu yapı, işlemlerin görece hızlı onaylanmasını sağlıyor.

XRPL sürüm 3.5.0, 3 Aralık’ta yayımlanacak. Paket yalnızca iyileştirmeler ve hata düzeltmelerinden oluşacak; buna zaman zaman görülen yavaş defter kapanışları için kalıcı çözüm de dahil olacak.

Geliştirici ekip, geçici önlemlerin şimdiden olumlu sonuç verdiğini de bildirdi. Buna göre son dönemde uygulanan ara düzenlemeler kapanış sürelerini iyileştirdi ve ekip ağı yakından izlemeyi sürdürüyor.

Bu gelişme, kripto ödeme işlemleri, tokenizasyon uygulamaları ve stabilcoin transferleri için kullanılan XRP Ledger’ın güvenilirliğini artırma çabasının son halkası olarak öne çıkıyor.

Ekimde yaşanan sorunların ardından geldi

Son güncelleme hazırlığı, ekim ayında görülen teknik aksaklıkların ardından geldi. O dönemde bazı defterlerin olağandan daha yavaş kapandığı görülmüş, XRP Ledger Operations da 21 Ekim’de ağdaki kesintili yavaşlamayı doğrulamıştı. Ardından geliştiricilerin sorun üzerinde çalıştığı belirtilmişti.

Daha sonra ekip, doğrulayıcılar ve diğer altyapı sağlayıcıları gibi ağ operatörleri için xrpld yazılımına yönelik önerilen bir yapılandırma güncellemesini paylaşmıştı. 22 Ekim’de yapılan bilgilendirmede, bu yeni yapılandırma sayesinde ara sıra görülen yavaş kapanışların ortadan kalktığı duyurulmuştu.

Bu tür teknik güncellemelerde ağdaki kapanış süreleri ve doğrulayıcı davranışları öne çıktığı için, kullanıcıların süreci anlık izlemesi önem taşıyor. CryptoAppsy, coin’e özel haber akışı ve anlık grafiklerle XRP Ledger çevresindeki bu değişimlerin piyasaya yansımasını tek ekranda takip etmeyi kolaylaştırıyor.

İzleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor

Geliştiriciler, geçici yapılandırma değişikliklerine dayanmayan kalıcı bir yazılım düzeltmesi üzerinde çalışmayı sürdürdü. Aralık sürümünün bu nedenle sorunu kalıcı biçimde gidermesi bekleniyor.

Geçici düzenlemeler kapanış sürelerini iyileştirdi. Ağı çok yakından izliyoruz.

XRP Ledger doğrulayıcıları arasında yer alan Vet de topluluğa yaptığı açıklamada ağın sürekli izlendiğini vurguladı. Vet, izleme, bilgi güvenliği ve mühendislik tarafında yoğun çalışma yürütüldüğünü aktarırken, mühendislerin olası olaylara karşı sürekli hazır bulunduğunu belirtti.

Güncellemenin yayımlanmasıyla birlikte ağ operatörlerinin yeni sürüme geçiş süreci de yakından izlenecek. 3.5.0 sürümünün, son haftalarda gündeme gelen performans sorunlarını kalıcı olarak çözmesi hedefleniyor.