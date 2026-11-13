MaxFi, tokenize hisselerde likidite yönetiminin zirvesine çıktı

Wall Street ile DeFi buluşuyor. MaxFi’nin Snuggle teknolojisi, bireysel yatırımcıların, girişim sermayesi şirketlerinin ve kurumların hisse senetlerinden pasif gelir elde etmesine yardımcı oluyor.

MaxFi (https://www.MaxFi.tech), Beefy ve Kamino gibi önde gelen DeFi platformlarını geride bırakarak Robinhood Chain’de liquidity manager (likidite yöneticisi) sıralamasında birinci oldu. Platform, 2026’da dokuz aydan kısa sürede yatırımcılara 6 milyon dolardan fazla ödül dağıttı.

Aylık 1 milyon doları aşan ödül ödemeleriyle MaxFi, tokenized stocks (tokenize hisse senetleri) aracılığıyla yatırımcılara Wall Street’in en büyük şirketlerinin hisselerinden pasif gelir elde etmenin yeni bir yolunu sunuyor.

Apple’da %50, Moderna’da %294 getiri mi? Hisse yatırımlarında yeni dönem

Apple, NVIDIA veya Moderna hisselerine yatırım yaptığınızı düşünün. Hisse fiyatındaki artış ve temettünün yanı sıra, bu hisselerin alım satımından doğan işlem ücretlerinden de pay alabiliyorsunuz.

MaxFi, Automated LP Manager (otomatik likidite pozisyonu yöneticisi) ile yatırımcılara bu olanağı sunuyor. Bireysel yatırımcılar da Jane Street gibi piyasa yapıcı rolü üstlenerek merkeziyetsiz borsalarda (DEX) yapılan hisse alım satımlarından gelir elde edebiliyor.

MaxFi’nin tokenize hisse havuzlarında son dönemde yüksek yıllıklandırılmış getiri oranları görüldü.

Apple (AAPL) için yıllıklandırılmış getiri yaklaşık %48,3 oldu.

Moderna (MRNA) için yıllıklandırılmış getiri %294,4’e ulaştı.

NVIDIA, Eli Lilly, Intel, Dell, IBM, Ford, Tesla ve 120 başka hisse de işlem ücretlerinden gelir elde etme olanağı sunuyor.

Bu değişken getiriler, merkeziyetsiz borsalardaki alım satım işlemlerinden alınan ücretlerden kaynaklanıyor. Yatırımcılar, biriken ödülleri yeniden yatırıma yönlendirerek tokenize hisse pozisyonlarını zamanla büyütebiliyor. Örneğin, Costco hissesi tutarak her gün daha fazla Costco hissesi kazanabildiğinizi düşünün. MaxFi, yatırımcıların her gün saatler ayırmasını gerektirebilecek işlemleri otomatik olarak dakikalar içinde tamamlıyor.

Girişim sermayesi şirketleri ve kurumlar da MaxFi kullanıyor

Bireysel yatırımcıların yanı sıra girişim sermayesi şirketleri, büyük yatırım şirketleri ve kurumsal yatırımcılar da MaxFi’yi hem tokenize hisse senetleri hem de kripto paralar için kullanmaya başladı. Otomatik likidite yönetimi, bu yatırımcılara önemli avantajlar sağlıyor.

Bu yatırımcılar, Eli Lilly (LLY), Moderna (MRNA), NVIDIA (NVDA), Intel (INTC), Dell (DELL) ve Apple (AAPL) gibi şirketlerin hisselerinde pozisyon oluştururken MaxFi üzerinden ek ödül kazanıyor. Aynı yöntemi S&P 500’ü izleyen SPY ve Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) gibi geniş kapsamlı borsa yatırım fonlarında da uyguluyorlar.

MaxFi, piyasanın gerilediği dönemlerde daha fazla hisse biriktirmek isteyen kurumlara işlem ücretlerinden gelir elde etme, aynı hisselerle ödenen ödülleri yeniden yatırıma yönlendirme ve değerlemeler cazipken pozisyonlarını büyütme olanağı sunuyor. Böylece şirketler, ellerindeki tokenize varlıkları günün her saati değerlendirebiliyor.

Snuggle teknolojisiyle Beefy’nin 14 katı ödül

MaxFi’nin başarısının arkasında Snuggle yeniden dengeleme teknolojisi yer alıyor.

Geleneksel likidite yöneticileri, pozisyonları yeniden dengelemek için maliyetli token takaslarına başvuruyor. Snuggle, likiditeyi takas yapmadan yeniden dengeleyebiliyor. Böylece dengeleme sırasında takas ücretleri ve takasa bağlı fiyat kayması ortadan kalkıyor. Yatırımcı sermayesinin daha büyük bir bölümü gelir üretmeye devam edebiliyor.

MaxFi’nin platform verilerine göre sistem, çok daha düşük bir toplam kilitli değerle (TVL) çalışırken likidite sağlayıcıları için Beefy’nin 14 katı ödül üretti.

Uniswap, Aerodrome ve PancakeSwap desteği sunan MaxFi, karmaşık likidite stratejilerini otomatikleştiriyor. Böylece yatırımcılar, pozisyonlarını sürekli takip edip yönetmeye gerek duymadan daha verimli biçimde gelir elde edebiliyor.

Hisse senetlerinden pasif gelir elde etmeye yönelik eğitimler

MaxFi, Passive Income (pasif gelir) Labs adlı YouTube kanalıyla yatırımcı eğitimine de hız veriyor. Kanalda tokenize hisse senetlerinin ve kripto paraların nasıl bir gelir kaynağına dönüştürülebileceği anlatılıyor.

Kanal, gerçek portföy örnekleri, adım adım eğitimler ve canlı strateji uygulamalarıyla geleneksel hisse senedi yatırımcılarını, bugüne dek ağırlıklı olarak deneyimli DeFi yatırımcılarının değerlendirdiği fırsatlarla tanıştırıyor.

Hisse senedi yatırımlarının bir sonraki aşaması, güçlü şirketlerin hisselerini portföye katarken bu varlıklardan ek gelir de elde etmek.

MaxFi, 2026’da dağıttığı 6 milyon doları aşkın ödül, platformu kullanan kurumların sayısındaki artış ve Robinhood Chain’deki birinciliğiyle tokenize hisse senedi piyasasında öne çıkıyor.

MaxFi hakkında

MaxFi, tokenize hisse senetleri, ETF’ler ve kripto paralar için likidite yönetimi sunan öncü platformlardan biri. Varlıkların kontrolü yatırımcıda kalıyor. Platform, Snuggle yeniden dengeleme teknolojisiyle önde gelen merkeziyetsiz borsalarda takassız otomatik dengeleme, ödüllerin yeniden yatırıma yönlendirilmesi ve gelişmiş likidite stratejileri sunuyor.

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