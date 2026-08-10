Coinfest Asia 2026, Kurumları, Geliştiricileri ve Trader’ları Dünyanın Kripto Festivalinde Buluşturuyor

Indonesia Crypto Network (ICN) tarafından düzenlenen ve “Dünyanın Kripto Festivali” olarak konumlanan Coinfest Asia, 20-21 Ağustos 2026 tarihlerinde Endonezya’nın Bali adasındaki Melasti Beach’te yeniden düzenlenecek. Etkinlik; kurumları, geliştiricileri, trader’ları, girişimcileri, yatırımcıları ve küresel Web3 topluluklarını Asya’nın en hareketli kripto buluşmalarından birinde bir araya getirecek.

Coinfest Asia bu yıl kripto ekosisteminin farklı kesimlerine yönelik özel programlara ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, Asya’nın hızla büyüyen kripto ve Web3 pazarlarına yönelik bilgiye, networking fırsatlarına, ürün tanıtımlarına ve yeni iş bağlantılarına daha kolay erişebilecek.

Coinfest Asia’da Katılımcıları Neler Bekliyor?

Coinfest Asia 2026, geleneksel konferans formatından ayrılarak içeriklerini katılımcıların amaçlarına göre şekillendirilen üç ana program altında sunacak. Bu yapı, ziyaretçilerin sektörün kendi ilgi ve faaliyet alanlarıyla doğrudan bağlantılı içeriklere ulaşmasını amaçlıyor.

Kurumsal Program (Institutional Track): Dijital varlıkların benimsenmesi, stablecoin entegrasyonu ve tokenizasyon konularına odaklanan bu program; düzenleyici kurumlar, finans kuruluşları, şirketler ve sektör liderlerine yönelik çeşitli etkinlikler içeriyor. Program kapsamında Asia Go-To-Market oturumları, açılış konuşmaları, panel tartışmaları ve kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek Stablecoin ve Tokenizasyon Yuvarlak Masa toplantıları düzenlenecek. Bu etkinlikler; ICEX (Indonesia Crypto Exchange), Crypto Asset Clearing International (CACI) ve International Crypto Custodian’dan (ICC) oluşan ICEX Group destekli Institutional Summit kapsamında gerçekleştirilecek.

Dijital varlıkların benimsenmesi, stablecoin entegrasyonu ve tokenizasyon konularına odaklanan bu program; düzenleyici kurumlar, finans kuruluşları, şirketler ve sektör liderlerine yönelik çeşitli etkinlikler içeriyor. Program kapsamında Asia Go-To-Market oturumları, açılış konuşmaları, panel tartışmaları ve kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilecek Stablecoin ve Tokenizasyon Yuvarlak Masa toplantıları düzenlenecek. Bu etkinlikler; ICEX (Indonesia Crypto Exchange), Crypto Asset Clearing International (CACI) ve International Crypto Custodian’dan (ICC) oluşan kapsamında gerçekleştirilecek. Geliştiriciler Programı (Builders Track): Yapay zeka, blockchain ve dijital altyapı alanlarında çalışan geliştirici ve girişimlere yönelik hazırlanan programda Gemini AI Masterclass, “What the Hack!” Web3 Developer Course, AI Vibe Code Competition ve Asia Go-To-Market oturumlarının yanı sıra ürün geliştirme ve ekosistem büyümesine odaklanan çeşitli etkinlikler yer alacak.

Yapay zeka, blockchain ve dijital altyapı alanlarında çalışan geliştirici ve girişimlere yönelik hazırlanan programda Gemini AI Masterclass, “What the Hack!” Web3 Developer Course, AI Vibe Code Competition ve Asia Go-To-Market oturumlarının yanı sıra ürün geliştirme ve ekosistem büyümesine odaklanan çeşitli etkinlikler yer alacak. Trader Programı (Traders Track): Piyasa trendlerini daha iyi anlamak, işlem stratejilerini geliştirmek ve trader topluluklarıyla bağlantı kurmak isteyen aktif yatırımcılara yönelik hazırlanan programda; MEXC Ventures tarafından düzenlenen küresel trading yarışması Alpha Arena Grand Final, Alpha Hunting Masterclass, Yapper Masterclass, Bitcoin Crash Course, Live Degen Experience ve trading odaklı panel ve konuşmalar gerçekleştirilecek.

Bu üç program sayesinde Coinfest Asia, festivalin daha kolay takip edilmesini sağlarken kripto sektörünün farklı kesimleri arasındaki açık ve bağlantılı yapıyı da korumayı hedefliyor.

Asya’nın Web3 Pazarlarına Açılan Kapı

Coinfest Asia 2026’nın temel hedeflerinden biri, katılımcılara Asya pazarlarına ilişkin yerel ve doğrudan bilgiler sunmak olacak. Bu kapsamda etkinlikte ilk kez “Asia Go-To-Market Sessions” düzenlenecek. Bu oturumlarda farklı ülkelerdeki düzenleyici ortam, kullanıcı davranışları ve büyüme kanalları hakkında bilgi verilecek.

Oturumlar, bölgesel ekosistem ortaklarıyla iş birliği içinde gerçekleştirilecek:

WebX 2026 iş birliğiyle Japonya GTM Oturumu

MYBW 2026 iş birliğiyle Malezya GTM Oturumu

Indonesia Crypto Network iş birliğiyle Endonezya GTM Oturumu

India Blockchain Week 2026 iş birliğiyle Hindistan GTM Oturumu

Bu oturumlar sayesinde katılımcılar; Asya genelindeki yerel kullanıcı davranışlarını, düzenleyici eğilimleri, topluluk dinamiklerini, potansiyel ortaklık fırsatlarını ve dağıtım stratejilerini daha yakından değerlendirebilecek.

Coinfest Asia Etkinlik Başkanı Joditha Winatajaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Asya tek bir pazardan oluşmuyor. Her ülkenin kendine özgü kullanıcıları, düzenlemeleri, kültürü ve büyüme kanalları bulunuyor. Asia Go-To-Market Sessions ile katılımcıları doğru yerel ekosistemlerle tek bir noktada buluşturmak istiyoruz.”

Sektör Liderlerini Bir Araya Getiren Güçlü Bir Organizasyon

Coinfest Asia 2026; blockchain altyapısı, kripto para borsaları, cüzdanlar, stablecoin’ler, ödeme sistemleri, veri, yapay zeka, kurumsal finans, girişim sermayesi ve Web3 topluluklarından çok sayıda ismi ağırlayacak.

Açıklanan konuşmacılar arasında Charles Hoskinson (Input Output Group Kurucusu), Felix Fan (Trust Wallet CEO’su), Alexander Svanevik (Nansen CEO’su), Nick See Tong (Base APAC ve Singapur Lideri), Iñaki Moreno (Google Web3 ve AI Stratejik Ortaklıklar Lideri), William Sutanto (INDODAX CEO’su), Ploy Boonyavee (Tether Tayland/Çinhindi Ülke Müdürü), Gabriel Rey (TRIV Group CEO’su), Calvin Kizana (Tokocrypto CEO’su), Angela Ang (BitGo APAC Genel Müdürü ve Singapur Başkanı), Tianwei Liu (StraitsX CEO’su), Thomas Chou (Canton Foundation APAC Başkanı) ve Akshat Vaidya (Maelstrom Kurucu Ortağı) yer alıyor.

Etkinlik ayrıca kripto, fintech, dijital varlıklar ve altyapı sektörlerinin önde gelen şirketleri tarafından destekleniyor. Organizasyonun destekçileri arasında ICEX (Indonesia Crypto Exchange), Crypto Asset Clearing International (CACI), International Crypto Custodian (ICC), Indodax, MEXC Ventures, Triv, Tokocrypto, Binance, Duitku, ClickHouse, CockroachDB, BYDFi, Zoomex, FundedXyz, WalletConnect, GOIDR ve GudangKripto bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yeni iş ortaklarının da açıklanması bekleniyor.

Coinfest Asia, düzenlenmeye başladığı günden bu yana küresel şirketleri, yerel ekosistemleri, geliştiricileri, trader’ları, kurumları ve toplulukları Bali’de bir araya getirerek dünyanın önde gelen kripto etkinliklerinden biri haline geldi.

2026 organizasyonu ise bu ivmeyi ileri taşıyarak sektörel içerikleri daha rahat iletişim ve etkileşime olanak sağlayan festival atmosferiyle birleştirecek.

Ana sahnelerdeki programların yanı sıra Coinfest Asia’da fuar alanları, özel iş eşleştirme programları, networking etkinlikleri, ürün tanıtımları, topluluk buluşmaları ve festival genelinde çeşitli yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Coinfest Asia 2026 biletleri satışa sunuldu. Asya’daki kripto pazarlarına açılmak isteyen şirketler, etkinliğin resmi kanalları üzerinden iş birliği ve pazarlama fırsatlarını da inceleyebilecek.

Coinfest Asia Hakkında

Coinfest Asia, Indonesia Crypto Network’ün (ICN) iştiraki olan Coinvestasi tarafından düzenlenen dünyanın en büyük kripto festivallerinden biridir.

Her yıl Endonezya’nın Bali adasında düzenlenen etkinlik; kurumları, geliştiricileri ve trader’ları bir araya getirerek iş birliği yapılmasını, yeni bağlantılar kurulmasını ve Asya başta olmak üzere küresel ölçekte dijital varlıkların geleceğinin şekillendirilmesini amaçlamaktadır.