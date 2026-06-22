COINTURK marka taklitleri hakkında önemli uyarı!

COINTURK markasını taklit ederek, aynı şekilde kullanan ya da ufak değişikliklerle kullanıcıları yanıltmaya yönelik web sitelerin açıldığı ve bilgi toplama girişimlerinde bulunulduğu tarafımızca 22.06.2026 tarihi itibarıyla tespit edilmiştir.

COINTURK’ün tek resmi internet adresi https://coin-turk.com ’dur. Benzer isimli alan adları ve platformlar COINTURK ile bağlantılı değildir. Aşağıda, tespit ettiğimiz ve bizimle hiçbir ilgisi olmayan web sitelerini sizlerle paylaşıyoruz.

COINTURK bir kripto para alım-satım borsası ya da yatırım takip platformu değildir. Okuyucularından yatırım, para transferi, fon takibi, cüzdan bağlantısı, şifre, kimlik veya ödeme bilgisi…vb. talep etmez.

Lütfen kişisel bilgilerinizi, cüzdan bilgilerinizi ve ödeme bilgilerinizi markamız COINTURK YA DA BENZERİ İSİMLERLE size ulaşan kişilerle paylaşmayın. Haber içeriklerimiz yalnızca https://coin-turk.com üzerinden yayımlanmaktadır.

Tespit ettiğimiz ve marka haklarımızı ihlal eden domianler ile ilgili yasal yollara başvuracağımızı bildiriyor, okuyucularımızı bu tür konularda dikkatli olmaya davet ediyoruz.