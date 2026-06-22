Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Bitcoin 75 bin dolar desteğinin altına inerken analistler döngü dibinden önce bir düşüş daha bekliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, 75 bin dolar desteğinin altına inerken analistler döngü dibinden önce bir düşüş daha bekliyor.
  • 📉 Ted’e göre $BTC ’de kısa vadeli toparlanma denemesi daha düşük tepeyle sınırlı kalabilir.
  • 📊 CW, 2011, 2015, 2018 ve 2022 dipleriyle örtüşen uzun vadeli alt banda yeniden yaklaşıldığını belirtiyor.
  • 🧭 Piyasa şimdi hem olası son satış dalgasını hem de tarihsel dip bölgesinde tutunma ihtimalini izliyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin piyasasında kısa vadeli yön arayışı sürerken, iki farklı analistin değerlendirmesi fiyatın önemli bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabileceğine işaret etti. Buna karşın her iki isim de kesin bir dip oluşmadan önce piyasada bir dalgalanma daha görülebileceğini belirtti.

İçindekiler
1 Teknik görünümde son bir geri çekilme olasılığı
2 Uzun vadeli göstergede tarihsel dip sinyali
3 Piyasa neyi izliyor

Teknik görünümde son bir geri çekilme olasılığı

Kripto para analisti Ted’e göre Bitcoin, döngü dibini tamamlamadan önce bir kez daha daha düşük tepe oluşturabilir ve ardından son bir geri çekilme yaşayabilir. Analist, bu yapının korunması halinde genel aşağı yönlü eğilimin geçerliliğini sürdürebileceğini aktardı.

Analist Ted’in değerlendirmesine göre Bitcoin’in direnç altında bir kez daha daha düşük tepe yapması, satıcıların yeniden ağırlık kazanacağı bir tabloyu gündemde tutuyor.

Paylaşılan grafiklere göre Bitcoin, iki günlük zaman diliminde hem yükselen trend çizgisinin hem de 75.000 dolar civarındaki yatay desteğin altına sarktı. 12 saatlik grafikte ise kısa süreli bir toparlanma denemesi ihtimali öne çıkıyor. Ancak bu toparlanmanın direnç bölgesinin altında kalması durumunda düşüş yapısının bozulmayabileceği değerlendiriliyor.

Ted, bu senaryonun ardından sert bir geri çekilmenin daha yaşanabileceğini ve bunun döngü dibinin oluşumuna zemin hazırlayabileceğini savundu. Buna karşılık Bitcoin’in direnç bölgesini geri alması ve daha yüksek zirveler oluşturmaya başlaması halinde olumsuz görünümün zayıflayabileceği ifade edildi.

Uzun vadeli göstergede tarihsel dip sinyali

Bir diğer kripto para analisti CW ise Bitcoin’in geçmişte büyük piyasa dipleriyle çakışan uzun vadeli bir destek alanına yaklaştığını belirtti. CW’nin paylaştığı logaritmik regresyon grafiği, fiyatın uzun vadeli büyüme kanalının alt bölümünde işlem gördüğünü gösteriyor.

Mini sözlük: Logaritmik regresyon bandı, fiyatın uzun dönemli büyüme eğilimini daha dengeli izlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Özellikle Bitcoin gibi zaman içinde katlanarak büyüyen varlıklarda, tarihsel dip ve tepe bölgelerini daha net görmek amacıyla tercih edilir.

CW’nin paylaştığı uzun vadeli grafikte, Bitcoin’in geçmiş döngülerde önemli diplerin görüldüğü alt banda yeniden yaklaştığı ve bu bölgenin tarihsel olarak birikim alanı olarak izlendiği vurgulandı.

Grafiğe göre 2011, 2015, 2018 ve 2022 ayı piyasası dipleri, bu kanalın alt sınırına yakın ya da onun altında oluştu. Mevcut fiyat hareketinin de aynı bölgeye yaklaşması, analistin bunu tarihsel bir dip sinyali olarak değerlendirmesine yol açtı.

Analistİzlenen seviye veya yapıÖne çıkan beklenti
Ted75.000 dolar direnci ve zayıflayan destek yapısıDaha düşük tepe sonrası bir düşüş daha
CWUzun vadeli logaritmik regresyon kanalının alt bandıTarihsel dip bölgesine yaklaşım

Piyasa neyi izliyor

CW’nin grafiği belirli bir zaman tahmini sunmuyor. Yine de mevcut görünümün, uzun vadeli yatırımcıların geçmişte alım yaptığı bölgelere benzer bir alana işaret ettiği kaydedildi. Bununla birlikte geçmiş performansın gelecekte aynı sonucun alınacağını garanti etmediği ve Bitcoin’in net bir dip oluşturmadan önce oynak kalabileceği uyarısı da yapıldı.

Piyasada şimdi iki temel başlık öne çıkıyor. İlki, Bitcoin’in kısa vadede daha düşük tepe oluşturarak yeniden satış baskısıyla karşılaşıp karşılaşmayacağı. İkincisi ise fiyatın uzun vadeli regresyon kanalının alt bandında tutunup tutunamayacağı. Bu iki gösterge, yatırımcıların önümüzdeki süreçte en yakından izleyeceği teknik işaretler arasında yer alıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Peter Schiff, Grant Cardone’un $87,5 milyonluk Bitcoin gayrimenkul fonunu eleştirdi

Bitcoin 72 bin dolar direncinin altında kalırken, Ethereum 1800 dolar ve XRP 1,20 dolar seviyesini aşmaya çalışıyor

Bitcoin haftalık kapanışını 200 haftalık ortalamanın üzerinde yaparken gözler 66 bin dolara çevrildi

Bitcoin’de 50 bin dolar bölgesi yeniden gündemde! Strategy cephesinde hangi sinyal öne çıktı?

Bitcoin 65 bin dolar eşiğine dayandı! Kısa vadede yönü ne belirleyecek?

Bitcoin ETF’lerinde 6,35 milyar dolarlık çıkış dikkat çekti! Kurumsal tarafta neler yaşandı?

Bitcoin 64 bin doları yeniden gördü! Piyasada hangi sinyaller öne çıktı?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Solana 74 ila 75 dolar direnç bölgesine yaklaşırken yükseliş hız kesti
Bir Sonraki Yazı COINTURK marka taklitleri hakkında önemli uyarı!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana için 1.000 dolar hedefi yeniden gündemde! Kritik aralıkta şimdi ne izleniyor?
Solana (SOL)
COINTURK marka taklitleri hakkında önemli uyarı!
Basın Bülteni
Solana 74 ila 75 dolar direnç bölgesine yaklaşırken yükseliş hız kesti
Solana (SOL)
Ethereum 1.725 dolarda kritik bölgeye geldi! Analistlerin dikkat çektiği tabloda neler var?
Ethereum (ETH)
Aztec son üç günde ikinci saldırıda yaklaşık 2,5 milyon dolar kaybetti
Kripto Para
Lost your password?