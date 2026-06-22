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Solana (SOL)

Solana 74 ila 75 dolar direnç bölgesine yaklaşırken yükseliş hız kesti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 22 Haziran 2026 itibarıyla 74 ila 75 dolar direnç bölgesine yaklaşırken hız kesti.
  • 📈 Son 24 saatte %1,14 yükselen $SOL, 73,85 dolarda işlem görürken kısa vadeli toparlanmasını korudu.
  • ⚠️ 74,65 dolar ve 75 dolar çevresindeki teknik eşik aşılamazsa 71 dolar ve ardından 68 dolar yeniden gündeme gelebilir.
  • 🧭 Direnç bölgesinin kırılması halinde 76 dolar ve üzeri seviyeler piyasada daha yakından izlenebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana, son satış baskısının ardından kısa vadede toparlanma işaretleri verse de yükseliş ivmesi güçlü bir direnç bölgesine yaklaşırken zayıflamaya başladı. Piyasadaki son hareket, fiyatın yukarı yönlü denemesini sürdürdüğünü ancak ilerleyişin önceki aşamaya göre daha sınırlı kaldığını gösterdi.

İçindekiler
1 Fiyat kritik direnç bandına dayandı
2 Destek seviyeleri ve teknik görünüm izleniyor

Fiyat kritik direnç bandına dayandı

Haberin yazıldığı sırada SOL fiyatı 73,85 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 4,52 milyar dolar, piyasa değeri ise 42,91 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte fiyatın %1,14 yükselmesi, piyasada kısa süreli bir toparlanmaya işaret etti.

Kripto para analisti Ali Martinez, 22 Haziran 2026 tarihinde yaptığı değerlendirmede Solana fiyatının son sıçramanın ardından önemli bir direnç seviyesine yaklaştığını belirtti. Analiste göre TD Sequential göstergesinin verdiği alım sinyali sonrasında SOL fiyatı 68,46 dolardan 74,27 dolara çıkarak %8,40 yükseldi.

Ali Martinez’in değerlendirmesine göre Solana’daki son toparlanma fiyatı önemli bir direnç alanına taşıdı ve bu bölgedeki tepki, bir sonraki yön açısından belirleyici olabilir.

Buna karşın kısa vadeli grafiklerde geri çekilme riskine işaret eden bazı göstergeler de öne çıktı. Özellikle 4 saatlik zaman diliminde 74,65 dolar seviyesine temas edilmesiyle birlikte satış sinyalinin oluştuğu aktarıldı. Bu bölge, 75 dolar civarındaki 200 basit hareketli ortalamaya da yakın bulunuyor.

Destek seviyeleri ve teknik görünüm izleniyor

Fiyatın 74 ila 75 dolar aralığının üzerine yerleşememesi durumunda geri çekilme olasılığı gündemde kalabilir. Bu senaryoda ilk destek seviyesi 71 dolar olarak öne çıkarken, satış baskısının güçlenmesi halinde 68 dolara doğru daha derin bir düşüş görülebileceği belirtiliyor.

Öte yandan teknik göstergelerin tamamı olumsuz bir tablo çizmiyor. Bollinger Bantları verilerine göre üst bant 76,27 dolar, orta bant ise 68,97 dolar seviyesinde bulunuyor. SOL fiyatının halen orta bandın üzerinde kalması, kısa vadeli yapının tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

MACD göstergesi de momentuma ilişkin daha dengeli bir görünüm sundu. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin üzerine çıkmasıyla yükseliş yönlü kesişim oluştu. Verilere göre MACD çizgisi eksi 1,57, sinyal çizgisi ise eksi 2,76 seviyesinde yer aldı. Histogramın 1,19 ile pozitif bölgede bulunması da ivmede toparlanma olduğuna işaret etti.

SOL fiyatının bundan sonraki yönü, 74 ila 75 dolar aralığındaki direnç bölgesine vereceği tepkiye bağlı görünüyor; bu alanın aşılması halinde 76 dolar ve üzeri, reddedilmesi halinde ise 71 ve 68 dolar destekleri yeniden gündeme gelebilir.

Solana, yüksek hızlı blokzincir ağı olarak özellikle merkeziyetsiz finans ve uygulama projelerinde kullanılan başlıca ağlardan biri olarak biliniyor. Mevcut teknik görünümde piyasanın odağı, fiyatın direnç bölgesini aşıp aşamayacağına çevrilmiş durumda.

GöstergeSeviyeAnlamı
Anlık fiyat73,85 dolarKısa vadeli toparlanma sürüyor
Direnç bölgesi74,65 ila 75 dolarYukarı yönlü hareketin önündeki kritik alan
İlk destek71 dolarOlası geri çekilmede izlenecek seviye
Alt destek68 dolarSatış baskısının artması halinde öne çıkıyor
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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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