Jupiter, Solana Ağında 1 Trilyon Dolarlık Hacme Ulaştı

Solana ekosisteminin önemli projelerinden Jupiter, 2025 yılını güçlü büyüme ve yeniliklerle geride bıraktı. Toplam işlem hacmi yıl sonunda 1 trilyon doları aşan platform, çeşitli finansal araçlarla merkeziyetsiz finans alanında kapsamını genişletti.

Platformun Genişleyen Ürün Yelpazesi

Jupiter, son bir yıl içinde on farklı ürün lansmanı yaptı ve temel olarak çeşitli finansal hizmetleri tek bir çatı altında topladı. Yeni eklenen özellikler arasında kredi platformu, vadeli işlemler ve geliştirici araçları yer aldı. Platformun vadeli işlemler bölümü, yıllık işlem hacminde 250 milyar doların üzerine çıkarken, kredi ürünü ise Solana’daki benzerlerinden çok daha hızlı büyüyerek toplamda 1 milyar dolar likiditeye ulaştı.

Jupiter’in ticaret yönlendirme altyapısı Metis de, yıl boyunca Solana’daki işlem hacminin önemli bir kısmını topladı. Agregatör piyasasındaki payı yüzde 93’e ulaştı. Metis, farklı merkeziyetsiz borsalar arasında fiyatları optimize ederek yatırımcılara daha iyi işlem koşulları sundu ve ağda likiditenin daha verimli dağılmasına katkı sağladı.

Tüm bu büyümenin yanında, mobil uygulama indirme sayısının yaklaşık üç kat artması dikkat çekti. Jupiter yönetimi, bu artışın, platformun çoklu cihaz ve farklı kullanıcı segmentlerine erişim stratejisini desteklediğini belirtti.

Token Yakımı ve Topluluk Yönetişimi

2025 yılı boyunca Jupiter ekibi, JUP token-ekonomisiyle ilgili önemli adımlar attı. Catstanbul etkinliği sırasında toplam arzın yüzde 30’u yakıldı ve tedavüldeki token miktarında ciddi bir azalma yaşandı. Jupiter ayrıca elde edilen gelirin yarısını tekrar JUP token almak için kullandı ve bu tokenler topluluk oylaması sonrası tekrar yakıldı.

Tüm bu kararlar, merkeziyetsiz yönetişim mekanizması kapsamında alındı. Platform yönetişimi, hazinenin kullanımı ve stratejik kararların oylanmasında topluluk katılımını ön plana çıkardı.

Entegrasyonlar ve Altyapı Etkisi

2025 yılı içinde Robinhood, Coinbase, Uniswap ve MetaMask dahil olmak üzere pek çok küresel platform, Jupiter’in yönlendirme altyapısı ile entegrasyon kurdu. SushiSwap’ın da yılın ilerleyen dönemlerinde sisteme dahil olmasıyla birlikte, dış platformlar Jupiter’in likidite çözümlerine erişim sağlamış oldu.

Jupiter ayrıca geliştiricilere yönelik yedi yeni API hizmeti başlattı. Bu sayede üçüncü taraf uygulama geliştiricileri, Jupiter’in ticaret altyapısına doğrudan bağlantı kurma olanağı buldu. Tüm bu gelişmeler, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların platformu etkin şekilde kullanmasını sağladı.

Yılın sonunda Jupiter, kendisini Solana üzerinde bir DeFi süper uygulaması olarak tanımladı. Ticaret, kredi, vadeli işlemler ve geliştirici araçları tek bir platform altında toplanırken; Jupiter, klasik merkeziyetsiz borsadan öte, kripto ekosistemi genelinde kapsamlı bir ticaret motoru rolüne büründü.