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Solana (SOL)

Solana balinasının 5 yılda $337 milyona çıkan varlığı son düşüşte yeniden $26 milyon seviyesine indi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana’da büyük bir staking cüzdanının varlığı, 5 yılda gördüğü 337 milyon dolarlık zirveden yaklaşık 26 milyon dolara indi.
  • 📉 Cüzdan yine de kademeli satışlarla 137,67 milyon dolar çekti ve son 4 ayda yaklaşık 23 milyon dolarlık SOL borsalara taşındı.
  • 🏦 Ayrı bir anonim cüzdan, 1.350.000 SOL’u Coinbase Institutional’a gönderirken $SOL piyasası 66 dolar seviyesinde zayıf kaldı.
  • 📊 Spot akımlar pozitifte kalsa da fon çıkışları ve negatif finansman oranı Solana’daki baskının sürdüğünü gösterdi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Arkham Intelligence tarafından takip edilen bir Solana staking cüzdanının, son piyasa düşüşüyle birlikte beş yılda biriktirdiği kazancın büyük bölümünü geri verdiği aktarıldı. Zincir üstü verilere göre yatırımcı, başlangıçta yaklaşık 26 milyon dolarlık varlıkla pozisyon aldı. Bu tutar zaman içinde 337 milyon dolara kadar yükseldi, ancak son gerilemeyle birlikte mevcut varlık değeri yeniden yaklaşık 26 milyon dolar seviyesine düştü.

İçindekiler
1 Beş yıllık birikim büyük ölçüde silindi
2 Borsalara yönelen transferler dikkat çekti
3 Fiyat, vadeli işlemler ve fon akımları zayıf seyretti

Beş yıllık birikim büyük ölçüde silindi

Arkham Intelligence, blokzincir verilerini izleyen ve cüzdan hareketlerini etiketleyen bir analiz şirketi olarak biliniyor. Şirketin paylaştığı verilere göre söz konusu cüzdanda şu anda toplam 399.327 SOL bulunuyor. Bu varlıkların güncel değeri, SOL başına yaklaşık 66 dolar kuruyla 26,46 milyon dolar düzeyinde hesaplandı.

Arkham Intelligence verileri, söz konusu cüzdanın Solana’daki yükseliş döneminde pozisyonunu 12 kat büyüttüğünü, son satışlar ve fiyat düşüşü sonrasında ise portföy değerinin başlangıç seviyesine yaklaştığını gösterdi.

Verilere göre yatırımcı, tüm pozisyonunu tek seferde kapatmak yerine kademeli satış yolunu tercih etti. Bu süreçte Kraken ve Binance üzerinden yapılan işlemlerle yaklaşık 137,67 milyon dolarlık SOL piyasadan çekildi. Böylece ilk 26 milyon dolarlık ana para önemli ölçüde korunurken, elde tutulan varlıkların piyasa değeri son sert düşüşte eridi.

Cüzdanda yer alan AISM, OZA ve benzeri daha küçük token pozisyonlarının toplam değer üzerinde sınırlı etkisi bulunduğu belirtildi. Ana ağırlığın SOL varlıklarında kalmaya devam ettiği görüldü.

Borsalara yönelen transferler dikkat çekti

Zincir üstü hareketler, son dört ay içinde yaklaşık 23 milyon dolar değerinde SOL’un borsa yatırma adreslerine gönderildiğini gösterdi. Bu dönemde 50.000 SOL ile 120.000 SOL arasında değişen büyük transferlerin staking havuzlarından çıkarılarak merkezi borsalara taşındığı kaydedildi.

Son dört ayda yaklaşık 23 milyon dolar değerindeki SOL’un borsa adreslerine aktarılması, yatırımcının risk azaltma ve likiditeye geçiş eğilimini güçlendiren bir sinyal olarak öne çıktı.

Ayrıca başka bir anonim cüzdanın 1.350.000 SOL’u Coinbase Institutional adresine taşıdığı bildirildi. Bu transferin toplam büyüklüğü 84,06 milyon dolar olarak hesaplandı. Coinbase Institutional, kurumsal müşterilere saklama ve işlem hizmeti sunan birim olarak faaliyet gösteriyor.

GöstergeVeri
Mevcut cüzdan bakiyesi399.327 SOL
Mevcut değer$26,46 milyon
Geçmiş zirve değer$337 milyon
Kademeli satışlardan çekilen tutar$137,67 milyon
Coinbase Institutional transferi1.350.000 SOL, $84,06 milyon

Fiyat, vadeli işlemler ve fon akımları zayıf seyretti

Haberde yer alan verilere göre Solana fiyatı yazım sırasında 66,09 dolar seviyesindeydi ve piyasanın yakından izlediği 66 dolar eşiğinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Spot piyasada CoinGlass verileri 48,32 milyon dolarlık girişe karşılık 38,76 milyon dolarlık çıkış gösterdi. Böylece net akım 9,56 milyon dolar olarak kaydedildi.

Vadeli işlemler tarafında ise açık pozisyon büyüklüğü yüzde 7,87 artarak 4,50 milyar dolara çıktı. Bu tablo, fiyat baskısına rağmen türev piyasalara yeni para girişinin sürdüğüne ve oynaklık beklentisinin canlı kaldığına işaret etti.

Kurumsal tarafta talebin zayıfladığı görüldü. SoSoValue verilerine göre ilgili fon geçen hafta 6,52 milyon dolarlık net çıkış yaşadı ve dört haftalık yükseliş serisi sona erdi. Finansman oranının eksi bölgeye inerek geç şubat döneminden bu yana en düşük seviyeye gerilemesi de piyasadaki temkinli görünümü destekledi. Haberde bu oranın eksi yüzde 0,0192, uzun kısa oranının ise 0,95 olduğu belirtildi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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