Gizemli SHIB yatırımcısı, 400 milyar tokenı yeni cüzdana çekti

Büyük ölçekli bir Shiba Inu yatırımcısı, yaklaşık bir aylık durgunluğun ardından 400 milyar SHIB tokenını Gnosis Safe Proxy akıllı sözleşmesinden çekti. Zincir üstü verilere göre transfer, daha önce yalnızca çok düşük tutarlı üçüncü taraf token bakiyeleri taşıyan 0xf9905…f64f5 adresini kısa sürede 1,89 milyon dolar değerinde SHIB tutan aktif bir cüzdana dönüştürdü.

Transferin yapısı dikkat çekti

Bu işlem, varlıkların saklama düzeninde belirgin bir değişime işaret etti. Çünkü tokenlar, çoklu onay yapısıyla çalışan kurumsal nitelikte bir saklama altyapısından alınarak yeni bir dış cüzdana taşındı. Kripto piyasasında bu tür geçişler, genellikle pasif bekleme amacıyla yapılan sıradan hareketler arasında görülmüyor.

Mini sözlük: Gnosis Safe, birden fazla imza sahibinin onayıyla işlem yapılmasına imkan veren çoklu imza cüzdan altyapısıdır. OTC ise büyük tutarlı alım satımların, açık borsa emir defteri dışında taraflar arasında doğrudan gerçekleştirilmesini ifade eder.

Tokenların çoklu onay gerektiren güvenli bir yapıdan tek anahtarla kontrol edilen yeni bir adrese taşınması, zincir üstü piyasada genellikle sıradan bir saklama tercihi olarak değerlendirilmiyor.

Zincir üstü geçmiş, aynı yatırımcının bu adreste döngüsel biçimde hareket ettiğini gösteriyor. Benzer SHIB birikimlerinin bir ve iki ay önce de kaydedildiği, her seferinde bu hareketlerin ardından yaklaşık 30 günlük sessizlik döneminin geldiği görüldü.

Zamanlama ve cüzdan yapısı öne çıktı

Transferin gerçekleştiği sırada SHIB fiyatı 0,00000472 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Gün içindeki artış sınırlı kalırken, işlemin fiyat konsolidasyonu dönemine denk gelmesi dikkat çekti. Cüzdanın mevcut yapısı da belirli bir piyasa amacı için ayrıştırılmış bir pozisyona işaret ediyor.

Verilere göre portföy değerinin %99,4’ünü SHIB oluşturuyor. Cüzdanda ayrıca 16.600 dolar değerinde 9,99 ETH ile birlikte 52 dolarlık SKYA ve 5,70 dolarlık BASED bulunuyor. Bu küçük kalemlerin teknik amaçlı ya da önceki takaslardan kalan bakiyeler olduğu değerlendiriliyor.

Varlık Miktar Tahmini değer SHIB 400 milyar 1,89 milyon dolar ETH 9,99 16.600 dolar SKYA Belirtilmedi 52 dolar BASED Belirtilmedi 5,70 dolar

Arkham verilerinde tokenların Binance veya Coinbase gibi merkezi borsaların sıcak cüzdanlarına gönderildiğine dair bir kayıt yer almadığı için, şu aşamada emir defterleri üzerinde doğrudan bir satış baskısı görünmüyor.

Tokenların merkezi borsa cüzdanlarına henüz yönlendirilmemiş olması, piyasada anlık satış baskısı oluşmadığına işaret ediyor. Bu nedenle mevcut dağılım, ya borsa dışı özel bir işlem hazırlığı ya da mevcut fiyat bölgesinde likidite toplayan büyük bir oyuncunun destek oluşturma çabası olarak yorumlanıyor.