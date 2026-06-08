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SHIBA INU (SHIB)

Gizemli SHIB yatırımcısı, 400 milyar tokenı yeni cüzdana çekti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Gizemli bir yatırımcı, yaklaşık bir ay sonra 400 milyar SHIB tokenını yeni bir cüzdana taşıdı.
  • 📊 Transfer anında $SHIB 0,00000472 dolar seviyesinde işlem gördü ve yeni cüzdanın değeri 1,89 milyon dolara ulaştı.
  • 🧩 Tokenlar çoklu imza altyapısından çıkarıldı, ancak Binance veya Coinbase gibi borsa cüzdanlarına gönderilmedi.
  • 📌 Zincir üstü geçmiş, aynı adreste bir ve iki ay önce de benzer SHIB birikimlerinin yapıldığını gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Büyük ölçekli bir Shiba Inu yatırımcısı, yaklaşık bir aylık durgunluğun ardından 400 milyar SHIB tokenını Gnosis Safe Proxy akıllı sözleşmesinden çekti. Zincir üstü verilere göre transfer, daha önce yalnızca çok düşük tutarlı üçüncü taraf token bakiyeleri taşıyan 0xf9905…f64f5 adresini kısa sürede 1,89 milyon dolar değerinde SHIB tutan aktif bir cüzdana dönüştürdü.

İçindekiler
1 Transferin yapısı dikkat çekti
2 Zamanlama ve cüzdan yapısı öne çıktı

Transferin yapısı dikkat çekti

Bu işlem, varlıkların saklama düzeninde belirgin bir değişime işaret etti. Çünkü tokenlar, çoklu onay yapısıyla çalışan kurumsal nitelikte bir saklama altyapısından alınarak yeni bir dış cüzdana taşındı. Kripto piyasasında bu tür geçişler, genellikle pasif bekleme amacıyla yapılan sıradan hareketler arasında görülmüyor.

Mini sözlük: Gnosis Safe, birden fazla imza sahibinin onayıyla işlem yapılmasına imkan veren çoklu imza cüzdan altyapısıdır. OTC ise büyük tutarlı alım satımların, açık borsa emir defteri dışında taraflar arasında doğrudan gerçekleştirilmesini ifade eder.

Tokenların çoklu onay gerektiren güvenli bir yapıdan tek anahtarla kontrol edilen yeni bir adrese taşınması, zincir üstü piyasada genellikle sıradan bir saklama tercihi olarak değerlendirilmiyor.

Zincir üstü geçmiş, aynı yatırımcının bu adreste döngüsel biçimde hareket ettiğini gösteriyor. Benzer SHIB birikimlerinin bir ve iki ay önce de kaydedildiği, her seferinde bu hareketlerin ardından yaklaşık 30 günlük sessizlik döneminin geldiği görüldü.

Zamanlama ve cüzdan yapısı öne çıktı

Transferin gerçekleştiği sırada SHIB fiyatı 0,00000472 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Gün içindeki artış sınırlı kalırken, işlemin fiyat konsolidasyonu dönemine denk gelmesi dikkat çekti. Cüzdanın mevcut yapısı da belirli bir piyasa amacı için ayrıştırılmış bir pozisyona işaret ediyor.

Verilere göre portföy değerinin %99,4’ünü SHIB oluşturuyor. Cüzdanda ayrıca 16.600 dolar değerinde 9,99 ETH ile birlikte 52 dolarlık SKYA ve 5,70 dolarlık BASED bulunuyor. Bu küçük kalemlerin teknik amaçlı ya da önceki takaslardan kalan bakiyeler olduğu değerlendiriliyor.

VarlıkMiktarTahmini değer
SHIB400 milyar1,89 milyon dolar
ETH9,9916.600 dolar
SKYABelirtilmedi52 dolar
BASEDBelirtilmedi5,70 dolar

Arkham verilerinde tokenların Binance veya Coinbase gibi merkezi borsaların sıcak cüzdanlarına gönderildiğine dair bir kayıt yer almadığı için, şu aşamada emir defterleri üzerinde doğrudan bir satış baskısı görünmüyor.

Tokenların merkezi borsa cüzdanlarına henüz yönlendirilmemiş olması, piyasada anlık satış baskısı oluşmadığına işaret ediyor. Bu nedenle mevcut dağılım, ya borsa dışı özel bir işlem hazırlığı ya da mevcut fiyat bölgesinde likidite toplayan büyük bir oyuncunun destek oluşturma çabası olarak yorumlanıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
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