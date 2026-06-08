Shiba Inu ekosisteminde Shytoshi Kusama sessizliğini bozdu, SHIB Japonya’da 23 milyon kullanıcılı Mercari’de işleme açıldı

Shiba Inu ekosisteminin önde gelen isimlerinden Shytoshi Kusama, X platformunda haftalar süren sessizliğin ardından profil bilgilerini güncelledi. Kusama’nın son paylaşımı 13 Mayıs’ta yapılmıştı. Yeni biyografisinde yer alan ifadeler, odağının yapay zeka tabanlı bir uygulama veya internet sitesi üzerinde yoğunlaştığına işaret etti.

Kusama’nın yeni odak alanı

Kusama’nın biyografisinde, “Tam odak: Yapay zeka uygulaması/site. R.OS son rötuşlar. Beta internet sitesi tamamlandı. Son hata taraması” ifadeleri yer aldı. Bu güncelleme, daha önce sözünü ettiği bağımsız yapay zeka girişimiyle bağlantılı olabilir. Ancak biyografide projenin kapsamına dair açık bir doğrulama bulunmadı.

Mini sözlük: Beta sürüm, bir ürünün geniş çaplı kullanıma açılmadan önce sınırlı test edildiği aşamayı ifade eder. Hata taraması ise yazılımda kalan teknik sorunların son kontrollerle giderilmesi sürecidir.

Kusama, şubat ayında yaptığı bir canlı yayında, çiftlerin ilişki içindeki örüntüleri, sürtüşme alanlarını ve uzun vadeli uyum risklerini değerlendirmesine yardımcı olmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir platform tanıtmıştı. Son biyografi güncellemesinde geçen “R.OS son rötuşlar” ve “beta internet sitesi tamamlandı” ifadeleri, bu çalışmanın test aşamasına yaklaştığı yönünde değerlendirildi.

Kusama’nın profilinde yer alan “beta internet sitesi tamamlandı” ve “son hata taraması” ifadeleri, projenin beta lansmanı öncesindeki son teknik kontrollerden geçtiğine işaret etti.

Öte yandan Kusama’nın X profilindeki konum bilgisi değişmedi. Profilde halen “Backlog, Marketing, Positioning” ifadesi yer alıyor.

SHIB için Japonya cephesinde yeni gelişme

Shiba Inu topluluğundan Kuro’nun aktardığına göre SHIB, Japonya’nın en büyük ikinci el eşya uygulamalarından Mercari’de alınıp satılabilir hale geldi. Bu adım, Coincheck ile MELCOIN arasındaki iş birliği sayesinde atıldı. İş birliği kapsamında SHIB dahil 12 token için işlem imkanı sunuldu.

SHIB’in, aylık 23 milyon kişinin kullandığı bir platformda erişilebilir hale gelmesi, tokenin kullanım alanı açısından kayda değer bir genişleme olarak öne çıktı.

Mercari, Japonya’da geniş kullanıcı tabanına sahip bir e ticaret platformu olarak biliniyor. SHIB’in bu uygulamada işlem görmeye başlaması, tokenin görünürlüğünü artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Shib.io yeniden tamamen erişime açıldı

Shibizens tarafından paylaşılan son durum güncellemesine göre, Shiba Inu ekosisteminin resmi giriş noktası olarak kullanılan Shib.io internet sitesi yeniden tamamen çevrim içi duruma geçti. Cumartesi günü yapılan açıklamada, sitede tespit edilen teknik sorun için düzeltmenin uygulandığı belirtilmişti.

Geliştirici ekibin müdahalesinin ardından teknik sorunun giderildiği ve sitenin normal ve güvenli şekilde çalıştığı aktarıldı. Topluluk üyelerine ayrıca sosyal medya üzerinden yayılabilecek sahte bağlantılar ve kimlik avı girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.