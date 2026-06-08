Bitmine 126.971 ETH aldı! Bu agresif alımın perde arkasında ne var?

Bitmine, kripto piyasasında sert düşüşlerin yaşandığı son haftada Ethereum alımlarını artırdı. Şirket, bir haftada 126.971 ETH satın alarak 2026’daki en büyük haftalık alımını gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte toplam Ethereum varlığı 5,54 milyon ETH’ye yükseldi. Güncel fiyatlarla bu tutarın yaklaşık 9,3 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

Alımlar düşüş sırasında hızlandı

Şirketin son hamlesi, önceki haftalardaki alım temposunun da üzerine çıktı. Bitmine bir önceki hafta 26.497 ETH, ondan önceki haftada ise yaklaşık 120.000 ETH almıştı. Son alımla birlikte şirketin elindeki Ethereum miktarı, dolaşımdaki arzın %4,59’una ulaştı.

Bitmine, dijital varlık odaklı bir hazine yönetimi stratejisi izleyen şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket ayrıca kasasında 247 milyon dolar nakit bulunduğunu, bunun yanında daha sınırlı miktarda bitcoin ile Beast Industries ve Eightco Holdings yatırımları taşıdığını da açıkladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Lee, ETH fiyatlarındaki geri çekilmenin Ethereum ağının güçlenen temel göstergelerini yansıtmadığına inandıkları için alımları artırdıklarını söyledi.

Yönetimin daha önce, sahiplik hedefi yaklaştıkça birikimi yavaşlatma yönünde bir planı olduğu aktarılmıştı. Buna karşın şirket, ETH fiyatının ağustos zirvesine göre yaklaşık %65 daha düşük işlem gördüğü dönemde alımları hızlandırmayı tercih etti. Bitmine bu işlemi, 2026 yılı içindeki en büyük haftalık Ethereum alımı olarak tanımladı.

Yeni sermaye planı gündemde

Şirket, yatırımcılara temettü ödemesi yapacak imtiyazlı hisse sınıfı oluşturmayı planladığını da duyurdu. Bu yapıyla yeni kaynak toplanması ve ilave dijital varlık alımlarının finanse edilmesi hedefleniyor. Söz konusu yaklaşımın, bitcoin odaklı hazine şirketi Strategy’nin kullandığı modele benzediği ifade edildi.

Mini sözlük: İmtiyazlı hisse, belirli yatırımcılara temettü veya tasfiye önceliği gibi ek haklar tanıyan hisse türüdür. Temettü, şirketin karından hissedarlara yapılan nakit dağıtımı anlamına gelir.

Strategy’nin STRC kodlu imtiyazlı hissesi cuma günü 90 dolardan işlem gördü. Bu seviye, nominal değerinin yaklaşık %10 altında bulunuyor. Piyasada, bitcoin fiyatındaki son sert düşüşün ardından Strategy’nin temettü ödemelerini sürdürme kapasitesine ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.

Bitmine ise mevcut fiyat zayıflığı nedeniyle Ethereum pozisyonlarında kağıt üzerinde yaklaşık 9,6 milyar dolarlık zarar oluştuğunu bildirdi. Buna rağmen şirket, ekim ayından bu yana bazı dijital varlık hazine şirketlerinin alımları durdurduğu bir dönemde birikime devam etti.

Yıl sonu hedefi korunuyor

Şirket, yılın ilerleyen bölümünde Ethereum arzının %5’ine ulaşma hedefini koruduğunu açıkladı. Piyasa koşullarındaki oynaklığa rağmen bu hedefte bir değişiklik yapılmadı. Bitmine, haftayı 5,54 milyon ETH ve 247 milyon dolar nakitle tamamladığını bildirdi.