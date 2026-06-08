Dogecoin’de sıkışma 2023 sonbaharından bu yana rekor seviyeye indi! Piyasa hangi kırılmayı bekliyor?

Dogecoin fiyatındaki haftalık bant aralığı, 2023 sonbaharından bu yana görülmeyen ölçüde daraldı. Bu sıkışma, meme coin’in son dönemde iki yıla yaklaşan düşük seviyelere gerilemesiyle aynı zamana denk geldi. Verilere göre teknik daralma, 12 Haziran Cuma günü planlanan SpaceX halka arzından dört gün önce zirveye ulaştı.

Teknik görünümde dikkat çeken daralma

Fiyat eğilimindeki olası değişime işaret eden başlıca unsur, haftalık grafikte Bollinger Bantları’nın olağan dışı şekilde daralması oldu. Alt ve üst bant arasındaki mevcut fark yüzde 35’e kadar geriledi. Üst bandın 0,111 dolar seviyesinde bulunması da bu bölgeyi önemli bir direnç noktası haline getirdi.

Mini sözlük: Bollinger Bantları, fiyatın belirli bir dönem içindeki oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik analiz aracıdır. Bantların daralması, piyasada volatilitenin düştüğüne ve ardından daha sert bir fiyat hareketinin gelebileceğine işaret edebilir.

Bu teknik sıkışma, daha geniş piyasa eğilimindeki zayıflıkla birlikte yaşandı. 1 Haziran ile 7 Haziran arasında DOGE yüzde 14 değer kaybederek haftayı 0,0862 dolardan kapattı. Satış baskısı sırasında fiyat kısa süreliğine 0,07 dolara kadar indi ve Şubat 2024’ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Kaldıraçlı pozisyonlarda sert çözülme

Spot piyasadaki düşüş, vadeli tarafta da belirgin bir çözülmeye yol açtı. 8 Haziran itibarıyla Dogecoin açık pozisyon büyüklüğü 1,04 milyar dolara geriledi. Bu rakam, Ekim 2025’te kaydedilen 6,01 milyar dolarlık zirveye kıyasla yaklaşık altı katlık düşüşe işaret ediyor. Piyasadaki aşırı kaldıraçlı yapıların temizlenmesi, zincirleme tasfiye riskini azaltırken fiyatın daha dengeli hareket etmesine zemin hazırlayabilir.

ABD spot Dogecoin ETF’lerine 1 Mayıs ile 8 Haziran 2026 arasında giren kümülatif net fon miktarı 9,63 milyon dolardan 12,44 milyon dolara çıktı. Bu artış, fiyat düşüşü sırasında kurumsal tarafta alım iştahının sürdüğüne işaret etti.

SpaceX halka arzı öncesinde iki ayrı senaryo

Piyasadaki bu spekülatif boşluk, Cuma günü beklenen SpaceX halka arzı öncesine denk geldi. SpaceX, Elon Musk’ın uzay taşımacılığı ve uydu interneti alanlarında öne çıkan şirketi olarak biliniyor. Bu gelişme, yatırımcılar açısından iki farklı olasılığı gündeme taşıdı.

İlk senaryoda, şirketin borsaya açılmasıyla birlikte büyük yatırımcıların riskli dijital varlıklardan hisse tarafına yönelmesi öne çıkıyor. SpaceX’in bilançosunda 18.712 BTC tuttuğu belirtilirken, şirket hisselerinin bazı yatırımcılar için düzenlenmiş ve doğrudan bir alternatif oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Diğer senaryoda ise Elon Musk’ın şubat ayında Dogecoin’in Ay görevlerinin finansmanında resmi olarak kullanılacağını söylediği yönündeki önceki açıklamalar öne çıkıyor. Bu nedenle bazı perakende yatırımcıların, SpaceX etrafındaki olumlu havayı DOGE için de alım sinyali olarak gördüğü aktarılıyor.

Kurumsal girişler fiyat beklentisini destekliyor

Kısa vadeli yatırımcılar pozisyon kapatırken, kurumsal sermayenin kademeli alım yaptığı belirtiliyor. SoSoValue verilerine göre ABD spot Dogecoin ETF’lerine giren toplam net para, 1 Mayıs ile 8 Haziran 2026 arasında 9,63 milyon dolardan 12,44 milyon dolara yükseldi. Bu da yaklaşık yüzde 29,17’lik artış anlamına geliyor.

Söz konusu veriler, fiyat gerilemesine rağmen büyük sermayenin düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Piyasada izlenen ana eşik ise 0,1 dolar seviyesi olmaya devam ediyor. Analistler, haftalık grafikteki sıkışmanın çözülmesi halinde yönün SpaceX hisselerinin işlem görmeye başlamasının ardından daha net ortaya çıkabileceğini belirtiyor.