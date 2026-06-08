Bitwise CEO’su Hunter Horsley, Bitcoin $60 bin ile $62 bin aralığını test ederken kripto yatırımlarında uzun vadeli bakış çağrısı yaptı

Bitwise CEO’su Hunter Horsley, kripto para piyasasında yeniden artan baskının ortasında yatırımcılara kısa vadeli fiyat hareketleri yerine daha geniş zaman dilimine odaklanmaları çağrısında bulundu. X üzerinden paylaşılan değerlendirmelerinde Horsley, haftalık haber akışı ya da aylık fiyat değişimlerinin, yalnızca kısa vadeli oynaklık işlemleri yapanlar için belirleyici olabileceğini belirtti.

Uzun vadeli ölçüm çağrısı

Horsley’e göre kripto varlıklar değerlendirilirken kullanım düzeyi, zincir üstü teknolojinin ürün pazar uyumu, şirketlerin benimsemesi, kurumsal ilgi, ekip kalitesi ve uygulama becerisi gibi temel göstergeler öne çıkmalı. Bitwise, kripto varlık endeks fonları ve ETF ürünleriyle bilinen bir varlık yönetim şirketi olarak öne çıkıyor.

Horsley, sektörün haftalık manşetler ya da aylık fiyat hareketleriyle değil, kullanım, benimseme ve uygulama gücü gibi temel unsurlarla değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Bitwise yöneticisi, kripto ekosisteminin gelişim sürecini ana akıma ulaşması yıllar alan diğer teknoloji platformlarıyla karşılaştırdı. SpaceX’in 2002’de, OpenAI’ın 2015’te, Bitcoin’in 2009’da, Ethereum’un 2015’te, Solana’nın ise 2018’de ortaya çıktığını hatırlatan Horsley, kamuoyunun çoğu zaman başarı öykülerini uzun inşa dönemleri tamamlandıktan sonra fark ettiğini söyledi.

Horsley ayrıca yatırımcı ile işlemci arasındaki ayrıma dikkat çekti. Önümüzdeki 12 ay içinde yaşanacak gelişmelere bağlı bir inancın, uzun vadeli yatırım anlayışından çok kısa vadeli işlem yaklaşımına yakın durduğunu belirtti. İki yöntemin de geçerli olabileceğini, ancak zaman ufku ve risk çerçevesinin farklı olduğunu vurguladı.

Bitcoin’de destek bölgesi ve borsa girişleri izleniyor

Bu açıklamalar, Bitcoin’in 64 bin doların altına gerilemesinin ardından 60 bin ile 62 bin dolar aralığında destek bulmaya çalıştığı dönemde geldi. 64 bin dolardan 60 bin dolara gerileme yaklaşık %6,25, 62 bin dolara düşüş ise yaklaşık %3,13 kayba karşılık geliyor.

Piyasanın dikkat ettiği bir diğer başlık da orta vadeli Bitcoin yatırımcılarından borsalara yönelen transferler oldu. Zincir üstü veriler, 3 ila 6 ay ve 6 ila 12 ay elde tutulan coin’lerde borsa girişlerinin arttığını gösterdi. Aylar boyunca hareketsiz kalan coin’lerin borsalara taşınması, kimi analistler tarafından olası satış hazırlığı ya da teminat kullanımı açısından izleniyor.

Mini sözlük: Exchange inflow, coin’lerin kişisel cüzdanlardan borsalara aktarılmasını ifade eder. Bu hareket tek başına satış anlamına gelmez; ancak düşüş dönemlerinde tekrarlanırsa piyasada arz baskısının arttığına işaret edebilir.

Eski coin’lerin borsalara taşınması tek başına satış baskısını doğrulamaz, ancak fiyat gerilerken yinelenen girişler yatırımcı güveninin zayıfladığına işaret edebilir.

Kısa vadede Bitcoin’in piyasa yapısında 60 bin ile 62 bin dolar bölgesi belirleyici olmaya devam ediyor. Kalıcı bir toparlanma için daha güçlü alım, daha düşük satış baskısı ve spot talepte iyileşme gerektiği değerlendiriliyor.

Likidite AI ve büyük teknoloji işlemlerine kayıyor

Piyasadaki bazı katılımcıların kripto varlıklardaki pozisyonlarını azalttığı da aktarıldı. Trader Eugene’in, dijital varlıklarda risk getiri dengesinin zayıfladığını düşünerek büyük ölçüde kripto pozisyonlarını kapattığı ve ABD hisselerine yöneldiği belirtildi. Aynı değerlendirmede Strategy ile Michael Saylor hakkında da Bitcoin’le yüksek korelasyon nedeniyle olumsuz bir görüş paylaşıldı.

Michael Saylor ise Haziran 2026’daki kripto zayıflığını, yapay zeka altyapısına ve büyük teknoloji halka arzlarına yönelen sermaye hareketiyle ilişkilendirdi. Bu görüşe göre son altı ayda veri merkezleri, GPU çipleri ve bağlantılı altyapı yatırımları için yaklaşık 400 milyar dolarlık sermaye emildi.

Aynı çerçevede, 12 Haziran Cuma günü Nasdaq’ta SPCX koduyla işlem görmesi planlanan SpaceX halka arzı da likidite talebini artırabilecek bir gelişme olarak gösterildi. Plana göre şirket, 135 dolardan 555,6 milyon hisse satarak 75 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bu hesaplamayla şirketin değeri yaklaşık 1,77 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. CoinCodex verilerine göre SPAX için bir aylık tahmin 126,40 dolar, üç aylık tahmin ise 132,86 dolar düzeyinde yer aldı.