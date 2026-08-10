H100, hisse karşılığı 2.455 BTC alarak Avrupa’da ikinci sıraya çıktı

İsveç merkezli H100 Group, Norveç’teki Bitcoin odaklı şirketleri bünyesine katarak kurumsal Bitcoin varlığını 3.506 BTC’ye yükseltti. Şirket, bu işlemle bilançosuna 2.455 BTC ekledi. Açıklanan yapıya göre satın alma sürecinde nakit çıkışı olmadı.

İşlemin yapısı ve bilanço etkisi

H100 Group, pazartesi günü yayımladığı açıklamada işlemin tamamlandığını duyurdu. Nakit ödeme yerine satıcı tarafa 790,5 milyon yeni hisse verildi. Hisse başına fiyat 1,86 İsveç kronu olarak belirlendi. Böylece işlemin toplam değeri yaklaşık 1,47 milyar İsveç kronuna, başka bir ifadeyle 155 milyon dolara ulaştı.

Şirketin verdiği bilgilere göre anlaşma 1’e 1 Bitcoin karşılığı Bitcoin esasına göre kurgulandı. Satıcı tarafa verilecek hisse miktarı, H100 ile devralınan şirketlerin toplam Bitcoin varlığı içindeki paya göre hesaplandı. Bu hesaplamada yalnızca Bitcoin değeri dikkate alındı; satın alınan şirketlerin diğer varlıkları ve yükümlülükleri hesaba katılmadı.

H100 Group, işlem kapsamında nakit kullanmadı ve satıcı tarafa 790,5 milyon yeni hisse tahsis etti.

Bu yapı, H100’ün Bitcoin rezervini hızla büyütürken mevcut hissedarlar açısından belirgin bir seyrelme yarattı. Şirket, yeni ihraç edilen hisselerin toplam pay sayısını artırdığını ve mevcut hissedarların payını yaklaşık %70 oranında seyrelttiğini açıkladı.

Avrupa sıralamasında yeni konum

BitcoinTreasuries verilerine göre H100 Group, bu alımın ardından Avrupa’daki en büyük ikinci kurumsal Bitcoin hazinesi konumuna yerleşti. BitcoinTreasuries, halka açık şirketler ve özel şirketler dahil olmak üzere kurumsal Bitcoin rezervlerini izleyen bir veri platformu olarak biliniyor.

H100’ün elindeki 3.506 BTC, şirketi 3.605 BTC tutan Almanya merkezli Bitcoin Group SE’nin hemen arkasına taşıdı. İki şirket arasındaki farkın sınırlı kalması, H100’ü Avrupa’daki en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri haline getirdi.

Şirket Bitcoin varlığı Konum Bitcoin Group SE 3.605 BTC 1 H100 Group 3.506 BTC 2

Martta duyurulan plan tamamlandı

H100, bu işlem planını ilk kez mart ayında açıklamıştı. Şirket o dönemde, Norveç merkezli Bitcoin şirketleri Moonshot ve Never Say Die ile bu şirketlerin Bitcoin varlıklarını satın almak için niyet mektubu imzalamıştı. Son işlemle birlikte bu plan resmiyete kavuştu.

Şirketin değerlendirmesine göre genişleyen Bitcoin portföyünün toplam değeri 228 milyon dolara ulaştı. H100 aynı zamanda sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor ve Bitcoin rezerv stratejisini bu iş koluyla birlikte yürütüyor.

Yeni ihraç edilen hisseler mevcut ortakların payını seyreltti, ancak H100 bilançosuna ek 2.455 BTC nakit çıkışı olmadan girdi.

Anlaşmanın sonucunda satıcı taraf nakit yerine H100 hissesi aldı. H100 ise kasasından para çıkarmadan Bitcoin varlığını üç kattan fazla artırdı. Buna karşılık yüksek miktardaki yeni hisse ihracı nedeniyle mevcut ortakların şirketteki ağırlığı geriledi.