Ondo Finance, RoqquPay iş birliğiyle tokenize hisse erişimini genişletti

Ondo Finance’in yerel varlığı ONDO, yatırımcıların yön tayin edecek kırılımı beklediği dar bir bantta hareket ediyor. Varlık, yazım sırasında 0.3457 dolardan işlem görürken 24 saatlik hacim 74.06 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.68 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte yüzde 1.65 gerileyen ONDO’da teknik görünüm ile ağ tarafındaki genişleme aynı anda izleniyor.

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıktı

Kripto analisti Crypto With Gopal, ONDO fiyatının dikdörtgen formasyonu içinde sıkıştığını ve hareketin 0.345 dolar destek ile 0.360 dolar direnç arasında kaldığını belirtiyor. Bu yapı, kısa vadede alıcılar ile satıcılar arasında denge oluştuğuna işaret ederken, alt bandın korunması halinde yukarı yönlü senaryonun geçerliliğini koruduğu değerlendiriliyor.

Crypto With Gopal, ONDO’da 0.360 dolar üzerindeki hareketin alıcı gücünü teyit edebileceğini, bu durumda bir sonraki direncin 0.375 dolar olarak izlenebileceğini aktarıyor.

Buna karşılık 0.345 dolar desteğinin kaybedilmesi, mevcut teknik kurguyu zayıflatabilir. Böyle bir durumda fiyatın 0.330 dolara doğru geri çekilme riski artabilir. ONDO’daki kısa vadeli yönün, bu iki seviyeden hangisinin önce aşılacağına göre şekillenmesi bekleniyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0.3457 dolar Destek 0.345 dolar Direnç 0.360 dolar Yukarı hedef 0.375 dolar Aşağı risk 0.330 dolar

RoqquPay entegrasyonu kullanıcı erişimini artırdı

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Ondo Stocks, dijital varlık platformu RoqquPay üzerinde kullanıma açıldı. Böylece kullanıcılar, tokenize edilmiş hisse senetleri ve ETF’lere platform üzerinden erişebilecek. Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesine odaklanan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Tokenize hisse, bir hissenin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. ETF ise birden fazla varlığı tek üründe toplayan ve borsada işlem gören yatırım fonunu ifade eder.

Ondo Finance, RoqquPay entegrasyonuyla tokenize hisselere yönelik talebin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığını ve 2 milyondan fazla ek kullanıcının küresel piyasalara bir adım daha yaklaştığını vurguluyor.

2 milyondan fazla müşteriye hizmet veren RoqquPay ile kurulan entegrasyonun, Ondo Stocks’un görünürlüğünü artırması ve tokenize varlıklara yönelik farkındalığı desteklemesi öngörülüyor. Bu gelişme, blokzincir tabanlı yatırım ürünleri ile geleneksel finans araçları arasındaki yakınlaşmanın güçlendiğine işaret ediyor.

Piyasa baskısı kısa vadeli görünümü sınırladı

Olumlu teknik beklentilere ve ürün tarafındaki genişlemeye rağmen ONDO fiyatı son dönemde aşağı yönlü baskı altında kaldı. Daha geniş kripto para piyasasında görülen zayıflığın, özellikle Bitcoin’deki geri çekilmeyle birlikte altcoinler üzerinde de etkili olduğu görülüyor.

Bu nedenle ONDO’da kısa vadeli yön için 0.360 dolar direncinin aşılması ya da 0.345 dolar desteğinin korunması belirleyici olacak. İlk senaryoda 0.375 dolar seviyesi öne çıkarken, ikinci durumda 0.330 dolara doğru yeni bir geri çekilme riski gündeme gelebilir.