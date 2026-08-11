Kayıt Banner
ONDO

Ondo Finance, RoqquPay iş birliğiyle tokenize hisse erişimini genişletti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ondo Finance, RoqquPay entegrasyonuyla tokenize hisse erişimini genişletti.
  • 📈 $ONDO 0.345 ile 0.360 dolar aralığında sıkışırken 0.360 dolar üzeri 0.375 doları öne çıkarıyor.
  • 📉 0.345 dolar desteğinin kaybı halinde 0.330 dolar riski masada kalıyor.
  • 🌍 RoqquPay’in 2 milyondan fazla kullanıcısı, Ondo Stocks’un küresel erişimini büyüttü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ondo Finance’in yerel varlığı ONDO, yatırımcıların yön tayin edecek kırılımı beklediği dar bir bantta hareket ediyor. Varlık, yazım sırasında 0.3457 dolardan işlem görürken 24 saatlik hacim 74.06 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.68 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte yüzde 1.65 gerileyen ONDO’da teknik görünüm ile ağ tarafındaki genişleme aynı anda izleniyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşikler öne çıktı
2 RoqquPay entegrasyonu kullanıcı erişimini artırdı
3 Piyasa baskısı kısa vadeli görünümü sınırladı

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıktı

Kripto analisti Crypto With Gopal, ONDO fiyatının dikdörtgen formasyonu içinde sıkıştığını ve hareketin 0.345 dolar destek ile 0.360 dolar direnç arasında kaldığını belirtiyor. Bu yapı, kısa vadede alıcılar ile satıcılar arasında denge oluştuğuna işaret ederken, alt bandın korunması halinde yukarı yönlü senaryonun geçerliliğini koruduğu değerlendiriliyor.

Crypto With Gopal, ONDO’da 0.360 dolar üzerindeki hareketin alıcı gücünü teyit edebileceğini, bu durumda bir sonraki direncin 0.375 dolar olarak izlenebileceğini aktarıyor.

Buna karşılık 0.345 dolar desteğinin kaybedilmesi, mevcut teknik kurguyu zayıflatabilir. Böyle bir durumda fiyatın 0.330 dolara doğru geri çekilme riski artabilir. ONDO’daki kısa vadeli yönün, bu iki seviyeden hangisinin önce aşılacağına göre şekillenmesi bekleniyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0.3457 dolar
Destek0.345 dolar
Direnç0.360 dolar
Yukarı hedef0.375 dolar
Aşağı risk0.330 dolar

RoqquPay entegrasyonu kullanıcı erişimini artırdı

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Ondo Stocks, dijital varlık platformu RoqquPay üzerinde kullanıma açıldı. Böylece kullanıcılar, tokenize edilmiş hisse senetleri ve ETF’lere platform üzerinden erişebilecek. Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde temsil edilmesine odaklanan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Tokenize hisse, bir hissenin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. ETF ise birden fazla varlığı tek üründe toplayan ve borsada işlem gören yatırım fonunu ifade eder.

Ondo Finance, RoqquPay entegrasyonuyla tokenize hisselere yönelik talebin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştığını ve 2 milyondan fazla ek kullanıcının küresel piyasalara bir adım daha yaklaştığını vurguluyor.

2 milyondan fazla müşteriye hizmet veren RoqquPay ile kurulan entegrasyonun, Ondo Stocks’un görünürlüğünü artırması ve tokenize varlıklara yönelik farkındalığı desteklemesi öngörülüyor. Bu gelişme, blokzincir tabanlı yatırım ürünleri ile geleneksel finans araçları arasındaki yakınlaşmanın güçlendiğine işaret ediyor.

Piyasa baskısı kısa vadeli görünümü sınırladı

Olumlu teknik beklentilere ve ürün tarafındaki genişlemeye rağmen ONDO fiyatı son dönemde aşağı yönlü baskı altında kaldı. Daha geniş kripto para piyasasında görülen zayıflığın, özellikle Bitcoin’deki geri çekilmeyle birlikte altcoinler üzerinde de etkili olduğu görülüyor.

Bu nedenle ONDO’da kısa vadeli yön için 0.360 dolar direncinin aşılması ya da 0.345 dolar desteğinin korunması belirleyici olacak. İlk senaryoda 0.375 dolar seviyesi öne çıkarken, ikinci durumda 0.330 dolara doğru yeni bir geri çekilme riski gündeme gelebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ONDO’da sıkışan üçgen formasyonu 0,47 dolar direncini öne çıkarıyor

Ondo Finance, tokenlaştırılmış hisseleri teminat olarak kullanıma açtı

Ondo 0,40 dolar eşiğinde tutunurken türev ilgi güçlü kalıyor

ONDO’da RWA talebi güçlenirken 0,95 dolar direnci izleniyor

Ondo Finance, tokenleştirilmiş menkul kıymet izni sonrası yükseldi

Ondo Finance, SBI ortaklığıyla Asya’da tokenizasyon adımını büyüttü

Ondo Foundation güncellemesi sonrası ONDO’da yükseliş hızlandı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı XRP 1 dolar eşiğinde tutunurken Bitcoin sıkışık seyrini koruyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

XRP 1 dolar eşiğinde tutunurken Bitcoin sıkışık seyrini koruyor
RIPPLE (XRP)
Sui ağındaki Hashi testnet büyümesi, SUI için 0,75 dolar direncini öne çıkardı
SUI
Lost your password?