Ondo 0,40 dolar eşiğinde tutunurken türev ilgi güçlü kalıyor

Ondo fiyatı, son geri çekilmenin ardından 0,40 dolar çevresinde dengelenmeye çalışıyor. Son 24 saatte yüzde 1,55 düşüşle 0,3999 dolara gerileyen varlıkta, kısa vadeli zayıflığa rağmen kritik destek bölgesinin korunması dikkat çekiyor.

Teknik görünümde destek alanı öne çıkıyor

Günlük grafikte alıcılı yapı tamamen bozulmuş görünmüyor. Fiyatın kısa süre önce aştığı 0,3611 dolar seviyesi artık ilk önemli destek olarak izleniyor. Satış baskısının artması halinde 0,3242 dolar bölgesi bir sonraki güçlü destek alanı olarak öne çıkıyor.

Temmuzun ikinci yarısındaki sert yükselişten sonra görülen geri çekilme, daha geniş çaplı bir yön değişiminden çok kar satışlarına bağlı bir soluklanma görünümü veriyor. Bu nedenle 0,40 dolar çevresindeki sıkışma, piyasada yeni yön arayışının sürdüğüne işaret ediyor.

0,40 dolar üzerinde gerçekleşecek günlük kapanış, mevcut pozitif yapıyı güçlendirebilir ve fiyatı 0,42 ile 0,45 dolar aralığındaki direnç bölgesine taşıyabilir.

MACD göstergesi de yukarı yönlü sinyal üretmeyi sürdürüyor. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde kalırken histogramdaki yataylaşma, yükseliş ivmesinin tamamen kaybolmadığını ancak önceki döneme göre hız kestiğini gösteriyor. İşlem hacmindeki yavaşlama da yeni bir yukarı hareket için taze alım desteğine ihtiyaç duyulabileceğine işaret ediyor.

Türev verileri piyasadaki ilgiyi koruyor

CoinGlass verilerine göre açık pozisyon büyüklüğü son dönemde yaklaşık 200 milyon dolar ile zirve bölgesine yakın seyrediyor. Bu tablo, yatırımcıların kaldıraçlı işlemleri kapatmaktan çok yeni pozisyon açmaya devam ettiğini gösteriyor.

Temmuz boyunca fiyatla birlikte açık pozisyonların da artması, piyasaya yeni sermaye girişini destekleyen bir unsur olarak değerlendiriliyor. İşlem hacmi son yükseliş sırasında belirgin biçimde artarken, fiyatın yatay seyre geçtiği dönemde bu ivme bir miktar zayıfladı.

Tasfiye verileri, temmuz boyunca hem yükseliş hem düşüş yönlü pozisyonlarda sert hareketler yaşandığını ortaya koyarken, taraflardan hiçbiri piyasada belirgin üstünlük kuramıyor.

Konsolidasyon süreci izleniyor

Bu görünüm, piyasada net bir trend dönüşünden çok konsolidasyon evresine işaret ediyor. 0,3611 dolar desteğinin korunması halinde mevcut toparlanma yapısı geçerliliğini sürdürebilir. Buna karşılık bu seviyenin altına sarkılması durumunda 0,3242 dolar bölgesinin yeniden test edilmesi olası görünüyor.

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Aylık getiri verileri de toparlanmayı destekleyen bir arka plan sunuyor. Cryptorank verilerine göre ONDO, 2026 Temmuz ayında şimdiye kadar yaklaşık yüzde 29,4 yükseldi. Bu performans, hazirandaki düşüşün ardından toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor.