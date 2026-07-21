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ONDO

ONDO’da 0,48 dolar direnci yeniden yükseliş sinyali verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ONDO'da 0,48 dolar seviyesi yeniden yükseliş için kritik eşik oldu.
  • 📈 ONDO fiyatı 0,3576 dolara çıkarken son 24 saatte yüzde 2,52 artış kaydetti ve $ONDO işlem hacmi 91,34 milyon dolara ulaştı.
  • 💹 Ondo Perps son yedi günde 1 milyar doların üzerinde hacim üretti.
  • 🧩 Toplam 3 milyar doları aşan hacim, RWA odaklı ürünlere ilginin arttığını gösterdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ondo Finance’in tokeni ONDO, son dönemdeki düzeltmenin ardından daha güçlü bir toparlanma yapısına işaret eden görünüm sergiliyor. ONDO fiyatı 0,3576 dolar seviyesinde işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi 91,34 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,74 milyar dolar olarak kaydedildi. Günlük bazda yüzde 2,52 artış görüldü.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor
2 Ondo Perps hacminde 1 milyar dolar eşiği aşıldı
3 Piyasadaki genel toparlanma altcoinleri destekliyor

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

Kripto analisti noncler, ONDO’nun uzun zaman dilimlerinde en güçlü toparlanma yapılarından birini oluşturduğunu belirtiyor. Analiste göre uzayan düzeltme sürecinin ardından oluşan taban, alıcıların mevcut birikim bölgesini korumayı sürdürmesiyle destekleniyor.

Bu görünümde ilk önemli direnç 0,48 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın bu eşiği yeniden aşması, yükseliş ivmesinin geri döndüğünü teyit edebilir. 0,70 dolar seviyesi ise daha önce destek olarak çalışan bir bölge olduğu için ikinci önemli bariyer olarak izleniyor. Bu seviyenin geri alınması da ek bir olumlu sinyal olarak değerlendiriliyor.

Analist noncler, ONDO’nun uzun vadeli görünümünde güçlü bir toparlanma yapısı oluştuğunu ve 0,48 dolar seviyesinin yeniden kazanılmasının yükseliş ivmesini doğrulayabileceğini aktarıyor.

Yukarı yönlü senaryoda öne çıkan nihai hedef, önceki zirve bölgesi olan 1,16 dolar aralığı olarak gösteriliyor. Bu seviye, mevcut fiyatla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 470’lik potansiyel artışa karşılık geliyor.

GöstergeSeviyeÖnemi
Mevcut fiyat0,3576 dolarGüncel işlem seviyesi
İlk direnç0,48 dolarYükseliş ivmesinin teyidi
İkinci direnç0,70 dolarEski destek, ek olumlu sinyal
Önceki zirve hedefi1,16 dolarUzun vadeli hedef bölge

Ondo Perps hacminde 1 milyar dolar eşiği aşıldı

Fiyat görünümünün yanında, Ondo Perps tarafındaki veriler de ekosistemdeki hareketliliğin arttığını gösteriyor. Son yedi günde Ondo’nun sürekli vadeli işlem hacmi 1 milyar doların üzerine çıktı. Toplam işlem hacmi ise 3 milyar doları aştı.

Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenize edilmesine odaklanan bir proje olarak biliniyor. Bu yapı, geleneksel finansal varlıkların dijital tokenlara dönüştürülerek zincir üstünde işlem görmesini hedefliyor.

Mini sözlük: RWA, yani gerçek dünya varlıkları, tahvil, hisse senedi veya kredi gibi geleneksel varlıkların blokzincir üzerinde token olarak temsil edilmesini ifade eder. Sürekli vadeli işlem ise belirli bir vade tarihi olmayan türev sözleşmeler için kullanılır.

Veriler, özellikle RWA tabanlı ürünlerde işlem ilgisinin güçlendiğine işaret ediyor. Hacimdeki artış, likidite ve piyasa katılımındaki genişlemeyle birlikte merkeziyetsiz finans içinde gerçek dünya varlıklarına bağlı tokenların daha görünür hale geldiğini gösteriyor.

Son yedi günde 1 milyar doları aşan Ondo Perps hacmi, RWA odaklı ürünlere yönelik talebin merkeziyetsiz finans içinde hız kazandığını ortaya koyuyor.

Piyasadaki genel toparlanma altcoinleri destekliyor

ONDO’daki yukarı yönlü eğilim, yalnızca proje özelindeki gelişmelerle sınırlı kalmıyor. Bitcoin‘deki toparlanma işaretleri, daha geniş kripto para piyasasında risk iştahını desteklerken altcoinlerde de hareketliliği artırdı. Bu tablo içinde ONDO, hem teknik seviyeler hem de türev piyasasındaki büyüme nedeniyle yakından izlenen varlıklar arasında yer alıyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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