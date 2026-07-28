Ondo Finance, tokenleştirilmiş menkul kıymet izni sonrası yükseldi

Ondo Finance’in yerel varlığı ONDO, fiyat görünümündeki güçlenme ve düzenleyici taraftaki gelişmelerin etkisiyle yeniden yükseliş eğilimine girdi. ONDO, haberin hazırlandığı sırada 0.4027 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 157.77 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.96 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatteki %2.5 artış, teknik görünümdeki toparlanmayla birlikte değerlendiriliyor.

Teknik görünümde kırılım öne çıktı

Kripto analisti Kamran Asghar, ONDO’nun klasik birikim, genişleme ve yatay seyir düzenini tamamladıktan sonra yeni bir yükseliş evresine geçtiğini aktarıyor. Teknik göstergelerde öne çıkan başlık, fiyatın düzeltme kanalının üzerine çıkması oldu. Bu hareket, son geri çekilmenin sona ermiş olabileceğine işaret ediyor.

Kamran Asghar, ONDO’nun klasik birikim ve konsolidasyon sürecini tamamladıktan sonra yeni bir yükseliş aşamasına girdiğini değerlendiriyor.

0.41 dolar seviyesinin aşılması, kısa vadeli görünüm açısından piyasa güvenini artırdı. Alım iştahının korunması halinde yatırımcıların izlediği bir sonraki önemli direnç noktası 0.48 dolar civarında bulunuyor. Buna karşılık, yukarı yönlü hareketin kalıcı hale gelmesi için talebin sürmesi önem taşıyor.

Düzenleyici onay büyüme beklentisini destekledi

Ondo Finance’in büyüme hikayesinde öne çıkan gelişme, SEC’e kayıtlı aracı kurum iştiraki Oasis Pro Markets’in ABD’de yatırımcılara tokenleştirilmiş hisse senetleri ve yatırım fonları sunma yetkisi alması oldu. Şirket, bu faaliyetleri SEC ve FINRA gözetimi altında yürütecek. Ondo Finance, blokzincir tabanlı finansal ürünler geliştiren bir proje olarak özellikle tokenleştirilmiş ABD Hazine ürünleriyle biliniyor.

Mini sözlük: FINRA, ABD’de faaliyet gösteren aracı kurumları denetleyen öz düzenleyici kuruluştur. Tokenleştirilmiş menkul kıymet ise hisse senedi veya fon gibi geleneksel finansal varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir.

Oasis Pro Markets, SEC ve FINRA gözetimindeki yetkiyle ABD’li yatırımcılara tokenleştirilmiş hisse senetleri ve fonlar sunabilecek.

Bu onay sayesinde Oasis Pro Markets, halka açık şirket hisseleri, halka arzlar, ETF’ler, yatırım fonları ve endeks bağlantılı ürünlerin tokenleştirilmiş sürümlerini işlem platformlarına taşıyabilecek. Şirketin mevcut aracılık ve danışmanlık altyapısı üzerinden özellikle kurumsal yatırımcılara hizmet vermesi bekleniyor.

Piyasa ilgisi genişleme sürecini izliyor

Ondo Finance daha önce ABD Hazine ürünleri ve uluslararası hisselerin tokenleştirilmesi alanında da öne çıkmıştı. Son düzenleyici izin, şirketin ABD sermaye piyasalarında blokzincir tabanlı altyapıyı daha geniş bir alana yayma hedefini destekleyen bir adım olarak görülüyor.

ONDO’daki yükseliş eğilimi, daha geniş kripto piyasasındaki toparlanmayla da aynı döneme denk geldi. Bitcoin’de görülen yukarı yönlü hareketin piyasa algısını desteklemesi, ONDO üzerindeki risk iştahını da artırmış görünüyor. Ancak kısa vadede olası bir düzeltmenin önüne geçilmesi için alım baskısının korunması gerekecek.

Piyasa katılımcıları, fiyatın direnç bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağını izliyor. Teknik ivmenin güçlenmesi ve düzenleyici gelişmelerin etkisinin sürmesi halinde ONDO’da yukarı yönlü beklentiler canlı kalabilir.