Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

Balinaların Bitcoin yatırımı haziranda %44 azaldı, gözler FED toplantısına çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Haziranda balinaların Binance'e gönderdiği Bitcoin miktarı %44 azaldı.
  • 📉 Küçük yatırımcı girişleri de geriledi, ancak bu grup balinaların yaklaşık iki katı BTC yatırdı ve $BTC piyasasında ayrışma sürdü.
  • 💸 ABD spot Bitcoin ETF'leri perşembe ve cuma toplam 465 milyon dolar çıkış verdi.
  • 🏦 28 ve 29 Temmuz FED toplantısı, kurumsal sermayenin sonraki yönü için kritik eşik olarak öne çıktı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Bitcoin piyasasında büyük yatırımcılarla bireysel kullanıcıların davranışları arasındaki ayrışma, ABD Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz toplantısı öncesinde daha belirgin hale geldi. Analist Crypto Patel’in paylaştığı Binance verilerine göre, haziranda balinaların borsaya gönderdiği BTC miktarı %44 gerilerken küçük yatırımcılardaki düşüş %22 ile daha sınırlı kaldı.

İçindekiler
1 Binance verileri yatırımcı ayrışmasına işaret etti
2 ETF akışlarında geçen hafta yön değişti
3 Kurumsal sermaye için 65 bin dolar seviyesi izleniyor

Binance verileri yatırımcı ayrışmasına işaret etti

Veriler, küçük yatırımcıların balinalara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla Bitcoin yatırdığını gösterdi. Bu tablo, büyük cüzdanların FED kararı öncesinde satış için agresif biçimde pozisyon almadığına işaret ediyor. Bitcoin fiyatı ise 64.813,60 dolar seviyesinde bulundu.

Binance, 2026 yılının ocak ile temmuz ayları arasındaki 30 günlük dönemlerde borsaya yapılan BTC girişlerini izleyerek piyasa duyarlılığına ilişkin bir görünüm sundu. Yılın ilk yarısında düzenli kullanıcıların yatırımları çoğunlukla 11 milyar dolar ile 13 milyar dolar aralığında seyrederken balina girişleri 3 milyar dolar ile 4 milyar dolar bandında kaldı.

Şubatta sert satışların etkisiyle fiyat gerilerken balinaların yatırdığı BTC tutarı 8 milyar dolar ile 9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Nisan ayında Bitcoin toparlanınca bu gruptaki girişler zayıfladı. Haziranın başında kısa süreli yeni bir para akışı görülse de sonrasında hem büyük hem de küçük yatırımcı tarafında yatırımlar azaldı.

ETF akışlarında geçen hafta yön değişti

Kurumsal tarafta ise geçen hafta daha temkinli bir görünüm öne çıktı. Farside Investors verilerine göre, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden cuma günü 240 milyon dolar, perşembe günü ise 225 milyon dolar çıkış yaşandı. Böylece yedi günlük kesintisiz giriş serisi sona erdi.

Geçen hafta kaydedilen 500 milyon doların üzerindeki giriş büyük ölçüde geri verildi. Buna karşın BlackRock’ın IBIT fonu tek başına yaklaşık 415 milyon dolarlık giriş çekti. ETF’lerde net çıkış görülmesine rağmen haftalık toplam denge yaklaşık 34 milyon dolarlık sınırlı artıda kaldı.

GöstergeVeri
Balina BTC yatırımları, haziran%44 düşüş
Küçük yatırımcı BTC yatırımları, haziran%22 düşüş
ABD spot Bitcoin ETF çıkışı, perşembe225 milyon dolar
ABD spot Bitcoin ETF çıkışı, cuma240 milyon dolar
BlackRock IBIT haftalık girişYaklaşık 415 milyon dolar

Kurumsal sermaye için 65 bin dolar seviyesi izleniyor

XYO kurucu ortağı Markus Levin, ETF tarafındaki satışların panik kaynaklı değil, kısa vadeli risk azaltma amaçlı olduğunu düşünüyor. Levin, artan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve FED’in daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentisinin kurumları geçici olarak daha savunmacı bir çizgiye ittiğini belirtiyor.

XYO, konum verileri ve gerçek dünya verilerinin doğrulanmasına odaklanan blokzincir tabanlı bir proje olarak biliniyor. Levin’e göre makroekonomik belirsizlik zayıflarsa kurumsal talep yeniden güç kazanabilir.

Markus Levin, 65.000 dolar seviyesinin piyasa için temel eşik olduğunu, haftanın ilk işlem gününün bu seviyenin üzerinde güçlü hacimle kapanmasının kurumların yeniden pozisyon almaya başladığını gösterebileceğini kaydediyor.

Levin, 28 ve 29 Temmuz tarihlerindeki FED toplantısının kurumsal sermayenin sonraki yönünü belirleyebilecek başlıca dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Faizlerde gerçek bir gevşeme sinyali alınmadan büyük sermayenin hızlı hareket etmeyeceğini, mevcut fiyatlamada ise jeopolitik başlıkların etkili olduğunu söylüyor.

Levin, ETF girişleri yeniden başladığında bir sonraki önemli süzgecin FED toplantısı olacağını, sermayenin faiz indiriminin netleşmediği bir ortamda güçlü biçimde yer değiştirmediğini ifade ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Küçük yatırımcı çekilirken Bitcoin balinaları birikime devam ediyor

Bitcoin ETF çıkışlarına rağmen 65 bin doların üzerinde kaldı

Strategy nakit rezervini 3,75 milyar dolara çıkardı

F2Pool kurucusu Chun Wang, yüklü ETH ve WBTC’yi Binance’e taşıdı

Strategy, dört haftadır Bitcoin alımı yapmıyor

Satoshi Nakamoto ve Bitcoin’in Bağımsız Yapısı

Bitcoin’de açık pozisyon artışı, yeni sert hareket ihtimalini güçlendirdi

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Securitize, SEC kaydıyla yatırım danışmanlığı hizmeti sunacak
Bir Sonraki Yazı Ondo Finance, tokenleştirilmiş menkul kıymet izni sonrası yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin 0,081 dolar direncini yeniden test ediyor
DOGECOIN (DOGE)
Kurumsal yatırımcıların Ethereum ilgisi devam ediyor: Son veriler ne anlatıyor?
Ethereum (ETH)
Küçük yatırımcı çekilirken Bitcoin balinaları birikime devam ediyor
BITCOIN (BTC)
Ondo Finance, tokenleştirilmiş menkul kıymet izni sonrası yükseldi
ONDO
Securitize, SEC kaydıyla yatırım danışmanlığı hizmeti sunacak
Kripto Para
Lost your password?