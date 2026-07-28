Balinaların Bitcoin yatırımı haziranda %44 azaldı, gözler FED toplantısına çevrildi

Bitcoin piyasasında büyük yatırımcılarla bireysel kullanıcıların davranışları arasındaki ayrışma, ABD Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz toplantısı öncesinde daha belirgin hale geldi. Analist Crypto Patel’in paylaştığı Binance verilerine göre, haziranda balinaların borsaya gönderdiği BTC miktarı %44 gerilerken küçük yatırımcılardaki düşüş %22 ile daha sınırlı kaldı.

Binance verileri yatırımcı ayrışmasına işaret etti

Veriler, küçük yatırımcıların balinalara kıyasla yaklaşık iki kat daha fazla Bitcoin yatırdığını gösterdi. Bu tablo, büyük cüzdanların FED kararı öncesinde satış için agresif biçimde pozisyon almadığına işaret ediyor. Bitcoin fiyatı ise 64.813,60 dolar seviyesinde bulundu.

Binance, 2026 yılının ocak ile temmuz ayları arasındaki 30 günlük dönemlerde borsaya yapılan BTC girişlerini izleyerek piyasa duyarlılığına ilişkin bir görünüm sundu. Yılın ilk yarısında düzenli kullanıcıların yatırımları çoğunlukla 11 milyar dolar ile 13 milyar dolar aralığında seyrederken balina girişleri 3 milyar dolar ile 4 milyar dolar bandında kaldı.

Şubatta sert satışların etkisiyle fiyat gerilerken balinaların yatırdığı BTC tutarı 8 milyar dolar ile 9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Nisan ayında Bitcoin toparlanınca bu gruptaki girişler zayıfladı. Haziranın başında kısa süreli yeni bir para akışı görülse de sonrasında hem büyük hem de küçük yatırımcı tarafında yatırımlar azaldı.

ETF akışlarında geçen hafta yön değişti

Kurumsal tarafta ise geçen hafta daha temkinli bir görünüm öne çıktı. Farside Investors verilerine göre, ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerinden cuma günü 240 milyon dolar, perşembe günü ise 225 milyon dolar çıkış yaşandı. Böylece yedi günlük kesintisiz giriş serisi sona erdi.

Geçen hafta kaydedilen 500 milyon doların üzerindeki giriş büyük ölçüde geri verildi. Buna karşın BlackRock’ın IBIT fonu tek başına yaklaşık 415 milyon dolarlık giriş çekti. ETF’lerde net çıkış görülmesine rağmen haftalık toplam denge yaklaşık 34 milyon dolarlık sınırlı artıda kaldı.

Gösterge Veri Balina BTC yatırımları, haziran %44 düşüş Küçük yatırımcı BTC yatırımları, haziran %22 düşüş ABD spot Bitcoin ETF çıkışı, perşembe 225 milyon dolar ABD spot Bitcoin ETF çıkışı, cuma 240 milyon dolar BlackRock IBIT haftalık giriş Yaklaşık 415 milyon dolar

Kurumsal sermaye için 65 bin dolar seviyesi izleniyor

XYO kurucu ortağı Markus Levin, ETF tarafındaki satışların panik kaynaklı değil, kısa vadeli risk azaltma amaçlı olduğunu düşünüyor. Levin, artan jeopolitik gerilim, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve FED’in daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentisinin kurumları geçici olarak daha savunmacı bir çizgiye ittiğini belirtiyor.

XYO, konum verileri ve gerçek dünya verilerinin doğrulanmasına odaklanan blokzincir tabanlı bir proje olarak biliniyor. Levin’e göre makroekonomik belirsizlik zayıflarsa kurumsal talep yeniden güç kazanabilir.

Markus Levin, 65.000 dolar seviyesinin piyasa için temel eşik olduğunu, haftanın ilk işlem gününün bu seviyenin üzerinde güçlü hacimle kapanmasının kurumların yeniden pozisyon almaya başladığını gösterebileceğini kaydediyor.

Levin, 28 ve 29 Temmuz tarihlerindeki FED toplantısının kurumsal sermayenin sonraki yönünü belirleyebilecek başlıca dönüm noktası olduğunu vurguluyor. Faizlerde gerçek bir gevşeme sinyali alınmadan büyük sermayenin hızlı hareket etmeyeceğini, mevcut fiyatlamada ise jeopolitik başlıkların etkili olduğunu söylüyor.

Levin, ETF girişleri yeniden başladığında bir sonraki önemli süzgecin FED toplantısı olacağını, sermayenin faiz indiriminin netleşmediği bir ortamda güçlü biçimde yer değiştirmediğini ifade ediyor.