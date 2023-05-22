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Güne %1’e yakın bir değer kaybı ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 26.850 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisine %1’e yakın bir değer kaybı kaydederek 26.850 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları ile başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,12 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Kripto para piyasasındaki düşüş eğiliminin etkisiyle gün içerisinde çoğu kripto para birimi sabah saatlerinden bu yana yeniden düşüşe geçti. Pepe (PEPE), Mask Network (MASK), Sui (SUI), Casper (CSPR), Stacks (STX) kaydettikleri son düşüşlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.

Öte yandan kripto para piyasasındaki düşüş eğilimine karşın gün içerisinde yeniden yükselişe geçen ve piyasadan pozitif ayrışan kripto para birimleri de oldu. TRON (TRX), Shiba Inu (SHIB), Neo (NEO), Render Token (RNDR), Conflux (CFX) ve Curve DAO Token (CRV) ise kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.