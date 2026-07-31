Ondo Finance, tokenlaştırılmış hisseleri teminat olarak kullanıma açtı

Ondo Finance, yasaklı yargı bölgeleri dışındaki tüm Ondo Perps kullanıcıları için tokenlaştırılmış hisse senetleri ve ETF teminatını kullanıma sundu. Bu adımla birlikte yatırımcılar, varlıklarını satmak zorunda kalmadan vadeli işlem sözleşmelerinde kaldıraç amacıyla kullanabilecek. SPYon ve QQAon gibi varlıklar, hisse senetleri, endeksler ve emtialar dahil çeşitli dayanaklara bağlı sürekli vadeli işlemlerde teminat işlevi görecek.

Yeni yapı nasıl çalışıyor

Ondo Perps böylece, ihraççı platform olarak konumlanan Ondo’nun tokenlaştırılmış menkul kıymet altyapısıyla daha sıkı biçimde entegre edildi. Yapıda Ondo Finance’in yanı sıra likidite sağlayıcıları, bireysel yatırımcılar, kurumsal katılımcılar ve NYSE ile Nasdaq tarafındaki dayanak maruziyeti sağlayan piyasa yapıcı kurumlar yer alıyor.

Sistem, kullanıcıların zincir üzerinde doğrudan korunma işlemi yapmasına imkan tanıyor. Spot taraftaki pozisyon ile sürekli vadeli işlem pozisyonu aynı cüzdanda tutulduğu için, korunma amacıyla farklı aracı kurumlara ayrı ayrı gitme ihtiyacı ortadan kalkıyor.

Mini sözlük: RWA, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerinde tokenlaştırılmış temsillerini ifade eder. ETF ise belirli bir endeksi, sektörü veya varlık grubunu izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonudur.

Tokenlaştırılmış hisse senetleri ve ETF’lerin aynı anda hem korunma aracı hem de teminat olarak kullanılabilmesi, sermayenin daha verimli kullanılmasının önünü açıyor.

Eski modeldeki maliyet sorunu

Hisse temelli sürekli vadeli işlemlerde önceki yapının temel sorunu yapısal verimsizlikti. Örneğin NVDA bağlantılı kısa bir sürekli vadeli işlem pozisyonunda piyasa yapıcılar, platform tarafında stabilcoin marjı yatırırken, buna karşılık nakit ya da hisse pozisyonunu aracı kurum hesabında ayrı olarak tutuyordu. Bu durum, aynı ekonomik maruziyet için fiilen iki kez sermaye bağlanması anlamına geliyordu.

Ondo Finance, tokenlaştırılmış hisseleri hem korunma hem de teminat amacıyla kullanarak bu süreci tek havuzda toplamayı hedefliyor. Şirket, bu sayede sermaye gereksiniminin neredeyse yarıya kadar düşebileceğini savunuyor. Böyle bir azalma, piyasa yapıcıların getirisini artırırken alım satım farklarının da daralmasına katkı sağlayabilir.

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Kurumsal ilgi ve büyüme verisi

Tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarına yönelik bu hamle, kurumların zincir üzerindeki geleneksel türev araçlara erişim arayışıyla paralel ilerliyor. Son dönemde tokenların kurumsal çevrelerde daha geniş kabul görmesi, bu alandaki ürünlerin sayısını artırmış durumda.

Ondo’nun tokenlaştırılmış hisse ürünleri, piyasaya sürülmelerinden sekiz ay sonra toplam kilitli değer bakımından 1 milyar doları aştı. İşlem maliyetlerinin düşük kalması halinde platformun daha güçlü bir likidite döngüsü oluşturabileceği, bunun da hisse temelli sürekli vadeli işlemlerde arzı iyileştirebileceği değerlendiriliyor.

Şirketin sunduğu model, tokenlaştırılmış menkul kıymetlerin sadece elde tutulan varlıklar olmaktan çıkıp doğrudan teminat mekanizmasına bağlanmasını sağlıyor.

Bu yapı, zincir üzerindeki sürekli vadeli işlem ürünlerini geleneksel türev platformlarına daha fazla yaklaştırma potansiyeli taşıyor. Aynı zamanda daha geniş bir kullanıcı kitlesi için erişimi kolaylaştırabilecek bir altyapı değişikliğine işaret ediyor.