ONDO için analistler, tokenleştirilmiş hisse senedi pazarındaki büyümenin fiyat hareketini destekleyebileceğini öngörüyor

ONDO, sert düzeltmenin ardından aylarca dar bir bantta işlem görmesinden sonra yeniden piyasanın odağına girdi. Kripto piyasasında güçlü yükseliş gösteren varlıklar öne çıkarken, bazı gözlemciler ONDO’nun daha büyük fiyat hareketlerinden önce görülen bir sıkışma evresine sessizce girmiş olabileceğini düşünüyor.

Teknik görünümde sıkışma öne çıkıyor

Analist Noncler, tokenin birkaç aydır oldukça sınırlı hareket ettiğini, bu durağanlığın da toparlanmanın işareti olabileceğini savunuyor. Paylaşılan grafiğe göre ONDO, 2026 kış döneminde değerinin %51’ini kaybetti, ilkbaharda ise %97 yükseldi. Alıcıların yeniden üstünlük kurması halinde yaklaşık %462’lik bir getiri ihtimali tartışılıyor.

Noncler, ONDO’nun aylardır kayda değer bir hareket üretmediğini, piyasadaki bu durgunluğun olası bir toparlanma sürecine işaret edebileceğini değerlendiriyor.

Haftalık Ondo/USDT grafiği, tokenin 2025 sonlarında 1,00 dolar seviyesindeki kritik direnci aşmasının ardından zayıfladığını gösteriyor. Düşüş trendi boyunca daha düşük dipler ve daha düşük tepeler oluşurken, bu yapı satış baskısının fiyat üzerinde belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Yılın ilk bölümünde alım ilgisi yeniden görülmeye başladı. ONDO önce 0,22 ile 0,30 dolar aralığında taban oluşturdu, ardından 0,45 dolara kadar yükseldi. Son dönemde 0,32 ile 0,35 dolar bandındaki dengeli alım satım görünümü, olası kırılmanın yaklaştığı yönünde yorumlanıyor.

Seviye türü Bölge Direnç 0,45 dolar Direnç 0,60 dolar Direnç 0,80 dolar Direnç 1,00 dolar Destek 0,30 dolar Talep bölgesi 0,22 ile 0,25 dolar

Olumlu momentumun güçlenmesi halinde fiyatın 1,20 ile 1,30 dolar aralığına dönme ihtimali değerlendiriliyor. Aşağı yönlü senaryoda ise 0,30 dolar seviyesi ile 0,22 ve 0,25 dolar arasındaki talep bölgesi öne çıkan destek alanları arasında yer alıyor.

Tokenleştirilmiş hisse senetleri ONDO anlatısını güçlendiriyor

Fiyat grafiğinin ötesinde, ONDO’ya yönelik ilgiyi destekleyen temel başlıklardan biri gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınması oldu. ONDO, geleneksel finansal araçların blokzincir üzerinde temsil edildiği gerçek dünya varlıkları alanında öne çıkan platformlar arasında bulunuyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıkları, hisse senedi, tahvil veya fon gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasını ifade eder. Tokenleştirilmiş hisse senetleri ise bu varlıkların zincir üzerinde işlem görebilen sürümleridir.

Kripto analisti Niels, ONDO’nun sıradan bir gerçek dünya varlığı tokeni olmanın ötesine geçtiğini ve tokenleştirilmiş hisse senedi pazarının neredeyse yarısını kontrol eden bir platforma dönüştüğünü öne sürüyor. Analiste göre hisse senetleri ve ETF’ler günün her saatinde işlem görebiliyor; zincir üzerinde likidite ve hissedarlık hakları da bu yapının parçası haline gelmiş durumda.

Niels, ONDO’nun tokenleştirilmiş hisse senedi pazarının neredeyse yarısına ulaşan bir konuma geldiğini, hisse senetleri ve ETF’lerde günün her saatinde işlem yapılabildiğini ve düzenlemelere uyumlu altyapının zincir üzerinde çalıştığını vurguluyor.

Fiyat beklentilerinde hem teknik hem temel unsurlar izleniyor

Bu çerçevede ONDO’daki toparlanma beklentisi yalnızca teknik göstergelere dayandırılmıyor. Gerçek varlık tokenizasyonunun önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi, bankalar ve finans kuruluşlarının varlıklarını blokzincire taşıma eğiliminin artması halinde ONDO’nun temel hikayesini destekleyebilir. Buna karşın kripto varlıklarda oynaklığın yüksek seyrettiği ve fiyat tahminlerinin kesinlik taşımadığı da piyasanın temel gerçekleri arasında kalmayı sürdürüyor.