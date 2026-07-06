Dogecoin uzun vadeli destek bölgesini yeniden test ederken aktif adres sayısı 50 bine yaklaştı

Dogecoin fiyatı, geçmişte piyasa dipleriyle çakışan uzun vadeli önemli bir destek bölgesine yeniden geldi. Bu seviye, son üç yıldaki sert geri çekilmelerde korunmuştu. Piyasada şimdi gözler, alıcıların aynı alanı bir kez daha savunup savunamayacağına çevrildi.

Tarihsel destek bölgesi yeniden gündemde

Kripto para analisti Chiefrat, DOGE fiyatının makro ölçekte kritik görülen bir destek alanına döndüğünü belirtiyor. Söz konusu bölge, 2022, 2023 ve 2024 dönemlerindeki düşüşlerde taban oluşumuyla öne çıkmıştı. Bu nedenle işlem yapan yatırımcılar, fiyatın burada nasıl tepki vereceğini yakından izliyor.

DOGE haber hazırlanırken 0.07744 dolardan işlem görüyordu. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 524.86 milyon dolar, piyasa değeri ise 13.21 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatte görece yatay bir görünüm öne çıksa da, teknik yapı piyasada olası bir yön değişimine ilişkin beklentileri canlı tutuyor.

Chiefrat, Dogecoin’in daha önce birçok kez dip bölge olarak çalışan uzun vadeli desteğe geri döndüğünü, bu nedenle piyasanın yeni bir yükseliş dalgasına dair işaret aradığını aktarıyor.

Analistlerin izlediği senaryoda, direnç yapısının korunması halinde ilk hedef 0.28 dolar olarak öne çıkıyor. Daha olumlu bir tablo oluşması durumunda ise 2026 yılına kadar 0.45 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Bununla birlikte bu seviyeler, kesinleşmiş sonuçtan çok olası teknik hedefler olarak ele alınıyor.

Zincir üstü hareketlilik dikkat çekiyor

Bir başka analist olan Ali Charts ise Dogecoin ağındaki aktif adres sayısındaki artışa dikkat çekiyor. Verilere göre aktif cüzdan adresleri 50 bin eşiğine yaklaştı. Bu artış, ağ üzerindeki kullanıcı katılımının güçlendiğine işaret eden göstergeler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Aktif adres, belirli bir zaman aralığında gönderim ya da alım işlemiyle ağ üzerinde hareket gösteren cüzdan adreslerini ifade eder. Bu metrik tek başına fiyat yönünü garanti etmez, ancak ağ kullanımındaki değişimi izlemek için sık başvurulan göstergelerden biridir.

Aktif adreslerdeki yükselişin nedeni netleşmiş değil. Yine de bu tablo, yatırımcı ilgisinin arttığına dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Piyasa katılımcıları zincir üstü güçlenmeyi olumlu okusa da, bu tür verilerin kısa vadede doğrudan fiyat artışı anlamına gelmeyebileceği vurgulanıyor.

Ali Charts, Dogecoin ağındaki aktif adres sayısının 50 bine yaklaşmasının zincir üstü güçte belirgin bir toparlanmaya işaret ettiğini değerlendiriyor.

Sonraki yön destek seviyesine bağlı

Dogecoin’de fiyatın bundan sonraki yönü büyük ölçüde uzun vadeli destek seviyesinin korunup korunamayacağına bağlı olacak. Aktif cüzdan sayısındaki artışın güçlü alımlarla birleşmesi halinde direnç bölgelerine doğru yeni bir hareket görülebilir. Buna karşılık desteğin aşağı kırılması, satış baskısını artırabilir.

Piyasadaki dengeli görünümde Bitcoin’in yatay seyri de etkili oluyor. Bitcoin’deki istikrar, altcoinler genelinde olduğu gibi Dogecoin üzerinde de kısa vadeli fiyat davranışını şekillendiren başlıca unsurlar arasında bulunuyor.