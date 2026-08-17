Binance’te XRP açık pozisyonu iki haftada %28,6 arttı

XRP, son fiyat düzeltmesinin ardından toparlanmakta zorlanırken Binance vadeli işlem verileri piyasada farklı bir tabloya işaret etti. Kripto analiz platformu CryptoQuant verilerine göre Binance’te XRP açık pozisyon büyüklüğü ağustos ayının ilk yarısında belirgin şekilde yükseldi. Buna karşın aynı dönemde satış baskısının da güçlenmesi, türev piyasadaki hareketin tek başına iyimser bir sinyal olarak okunmasını zorlaştırdı.

Açık pozisyonda dikkat çeken artış

CryptoQuant verileri, Binance’te XRP açık pozisyonunun 3 Ağustos’ta yaklaşık 181 milyon dolardan 17 Ağustos’ta 232,7 milyon dolara çıktığını gösterdi. Bu, iki haftalık dönemde %28,6’lık artışa karşılık geliyor. Böylece XRP vadeli işlem piyasası haziran 2026’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

CryptoQuant verileri, Binance’te XRP açık pozisyonunun 3 Ağustos ile 17 Ağustos arasında 181 milyon dolardan 232,7 milyon dolara yükseldiğini ve iki haftada %28,6 artış kaydettiğini ortaya koydu.

Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış toplam kontrat büyüklüğünü ifade ediyor. Bu gösterge tek başına fiyatın yönünü söylemese de piyasaya yeni pozisyon girip girmediğini anlamak için yakından izleniyor. XRP gibi yüksek oynaklığa sahip varlıklarda açık pozisyon artışı çoğu zaman yönlü baskının da güçlendiğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasasında kapanmamış toplam sözleşme miktarını gösterir. CVD ise alım ve satım işlemlerinin farkını izler; negatif seyir, satış tarafının daha baskın olduğuna işaret eder.

Gösterge 3 Ağustos 17 Ağustos XRP açık pozisyonu 181 milyon dolar 232,7 milyon dolar İki haftalık değişim %28,6 artış

Satış baskısı güçlü kaldı

Veriler, açık pozisyondaki yükselişin fiyat görünümüyle tam olarak örtüşmediğini gösterdi. Analize göre bu artış, yeni bir yükseliş beklentisinden çok yatırımcıların aşağı yönlü pozisyonlarını artırmasıyla bağlantılı olabilir. Bu nedenle açık pozisyon büyümesi, piyasanın yönü açısından karışık bir sinyal verdi.

Yedi günlük açık pozisyon değişimi de benzer bir tablo sundu. Binance’te XRP açık pozisyon değişimi 29 Temmuz’da eksi 40 milyon dolar düzeyindeyken 17 Ağustos’ta artı 38,9 milyon dolara yükseldi. Bu hareket, ağustos ayında piyasaya yeni pozisyon girişinin hızlandığını gösterdi.

Binance’te kalıcı vadeli işlemlere ait CVD göstergesinin eksi 463,2 milyon dolara gerilemesi, XRP türev piyasasında satış tarafının alımlardan daha güçlü kaldığını ortaya koydu.

Aynı dönemde Binance Perpetual CVD verisinin eksi 463,2 milyon dolara düşmesi, satış yönlü işlemlerin alım tarafını geride bıraktığını ortaya koydu. Bu görünüm, açık pozisyon artışının ilk bakışta olumlu algılanabilse de piyasadaki ana itkinin büyük ölçüde satıcılar tarafından şekillendiğine işaret etti.

XRP, Ripple ekosisteminin yerel varlığı olarak sınır ötesi ödeme odaklı kullanım alanıyla biliniyor. Ancak kısa vadede fiyat görünümünden çok türev piyasadaki pozisyonlanma öne çıkmış durumda. Son veriler, Binance cephesinde ilginin arttığını, fakat bu ilginin önemli bölümünün aşağı yönlü beklentilerle desteklendiğini gösteriyor.