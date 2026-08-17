Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Binance’te XRP açık pozisyonu iki haftada %28,6 arttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance'te XRP açık pozisyonu 3 Ağustos ile 17 Ağustos arasında %28,6 arttı.
  • 📉 Aynı dönemde $XRP için satış baskısı güçlendi ve CVD eksi 463,2 milyon dolara indi.
  • 📊 Açık pozisyon değişimi 29 Temmuz'daki eksi 40 milyon dolardan 17 Ağustos'ta artı 38,9 milyon dolara çıktı.
  • 🗓️ Bu yükseliş, XRP vadeli işlemlerini haziran 2026'dan bu yana en yüksek seviyeye taşıdı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, son fiyat düzeltmesinin ardından toparlanmakta zorlanırken Binance vadeli işlem verileri piyasada farklı bir tabloya işaret etti. Kripto analiz platformu CryptoQuant verilerine göre Binance’te XRP açık pozisyon büyüklüğü ağustos ayının ilk yarısında belirgin şekilde yükseldi. Buna karşın aynı dönemde satış baskısının da güçlenmesi, türev piyasadaki hareketin tek başına iyimser bir sinyal olarak okunmasını zorlaştırdı.

İçindekiler
1 Açık pozisyonda dikkat çeken artış
2 Satış baskısı güçlü kaldı

Açık pozisyonda dikkat çeken artış

CryptoQuant verileri, Binance’te XRP açık pozisyonunun 3 Ağustos’ta yaklaşık 181 milyon dolardan 17 Ağustos’ta 232,7 milyon dolara çıktığını gösterdi. Bu, iki haftalık dönemde %28,6’lık artışa karşılık geliyor. Böylece XRP vadeli işlem piyasası haziran 2026’dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

CryptoQuant verileri, Binance’te XRP açık pozisyonunun 3 Ağustos ile 17 Ağustos arasında 181 milyon dolardan 232,7 milyon dolara yükseldiğini ve iki haftada %28,6 artış kaydettiğini ortaya koydu.

Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış toplam kontrat büyüklüğünü ifade ediyor. Bu gösterge tek başına fiyatın yönünü söylemese de piyasaya yeni pozisyon girip girmediğini anlamak için yakından izleniyor. XRP gibi yüksek oynaklığa sahip varlıklarda açık pozisyon artışı çoğu zaman yönlü baskının da güçlendiğine işaret edebiliyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem piyasasında kapanmamış toplam sözleşme miktarını gösterir. CVD ise alım ve satım işlemlerinin farkını izler; negatif seyir, satış tarafının daha baskın olduğuna işaret eder.

Gösterge3 Ağustos17 Ağustos
XRP açık pozisyonu181 milyon dolar232,7 milyon dolar
İki haftalık değişim%28,6 artış

Satış baskısı güçlü kaldı

Veriler, açık pozisyondaki yükselişin fiyat görünümüyle tam olarak örtüşmediğini gösterdi. Analize göre bu artış, yeni bir yükseliş beklentisinden çok yatırımcıların aşağı yönlü pozisyonlarını artırmasıyla bağlantılı olabilir. Bu nedenle açık pozisyon büyümesi, piyasanın yönü açısından karışık bir sinyal verdi.

Yedi günlük açık pozisyon değişimi de benzer bir tablo sundu. Binance’te XRP açık pozisyon değişimi 29 Temmuz’da eksi 40 milyon dolar düzeyindeyken 17 Ağustos’ta artı 38,9 milyon dolara yükseldi. Bu hareket, ağustos ayında piyasaya yeni pozisyon girişinin hızlandığını gösterdi.

Binance’te kalıcı vadeli işlemlere ait CVD göstergesinin eksi 463,2 milyon dolara gerilemesi, XRP türev piyasasında satış tarafının alımlardan daha güçlü kaldığını ortaya koydu.

Aynı dönemde Binance Perpetual CVD verisinin eksi 463,2 milyon dolara düşmesi, satış yönlü işlemlerin alım tarafını geride bıraktığını ortaya koydu. Bu görünüm, açık pozisyon artışının ilk bakışta olumlu algılanabilse de piyasadaki ana itkinin büyük ölçüde satıcılar tarafından şekillendiğine işaret etti.

XRP, Ripple ekosisteminin yerel varlığı olarak sınır ötesi ödeme odaklı kullanım alanıyla biliniyor. Ancak kısa vadede fiyat görünümünden çok türev piyasadaki pozisyonlanma öne çıkmış durumda. Son veriler, Binance cephesinde ilginin arttığını, fakat bu ilginin önemli bölümünün aşağı yönlü beklentilerle desteklendiğini gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de uzun vadeli trend çizgisi korunursa 6 ila 10 dolar hedefi öne çıkıyor

XRPL’de yapay zeka işlemleri 2 milyonu aştı, XRP fiyatına etki etmedi

XRP’de 1,18 dolar eşiği kısa vadeli yön arayışını belirliyor

XRP, Bitcoin karşısında teknik toparlanma sinyali veriyor

Ripple, çarşamba günü Beyaz Saray toplantısına katılacak

Ethereum, RLUSD arzında XRP Ledger ile başa baş noktaya geldi

XRP’de balina alımları arttı, dip teyidi ise gelmedi

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu topluluğu sahte token göçü iddialarına karşı uyardı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Shiba Inu topluluğu sahte token göçü iddialarına karşı uyardı
SHIBA INU (SHIB)
Analist DonAlt, Ethereum için 10 bin dolar hedefi öngörüyor
Ethereum (ETH)
Lost your password?