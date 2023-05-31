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Sonunda Oldu! Haziran Ayı XRP Coin Fiyat Beklentisi! Ripple Kaç Dolar Olacak?

Özet

  • XRP Coin fiyatı yatay direnç alanının üstüne çıkmak üzere ve 0,96 doları hedefliyor.
  • Kısa vadede 0,6 dolara kadar güçlü bir direnç bulunmuyor.
  • 13 Haziran Hinman belgelerinin açıklanması ve haftalar içinde davanın biteceğine dair beklenti alıcıları cesaretlendiriyor.
00:15
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple (XRP) Coin yatırımcıları heyecanla davanın sonuçlanmasını bekliyor ve son veriler fiyat için oldukça iyi. Eğer Bitcoin cephesinde ciddi satışlar görmezsek Haziran ayında XRP Coin yatırımcılarının yüzü gülebilir. Yıllardır SEC davasıyla mücadele eden ve bu yüzden baskı gören XRP fiyatı yeniden 0,5 doların üstünde.

XRP Coin Haziran Fiyat Tahmini

Haziran ayı XRP Coin için yükseliş dönemi olabilir. Yazı hazırlandığı sırada fiyat %7’lik yükselişle 0,51 dolar direncinin üstüne çıktı. Popüler altcoin 0,52 dolardan alıcı buluyor ve son satış duvarını da yıktığı için kısa vadede 0,6 doları test etmesi muhtemel. Bu durum devam eden yükseliş nedeniyle risk iştahı artan yatırımcıların desteğini çekebilir.

XRP ağı, günlük aktif adreslerde (DAA) önemli bir artış gördü. 27 Mayıs’ta yaklaşık 490.000 adres XRP ağı ile etkileşime girdi. Santiment’e göre bu, 880.000’lik rekor DAA sayısının oluşturulmasından sadece üç ay sonra, XRP ağındaki en büyük ikinci adres faaliyeti anlamına geliyordu.

İlginç bir şekilde, DAA’nın Mart ayında rekor seviyeye yükselmesi %45’lik bir fiyat artışından önce gerçekleşmişti bu da hali devam eden ralli için destekleyici bir sinyal. Eğer yine benzer bir şey olursa 0,6 dolar üstünde yeni bir zirve Haziran ayında görülebilir.

XRP Coin Kaç Dolar Olacak

Yatay trend çizgisi yukarda belirttiğimiz gibi neredeyse aşıldı ve ilk olarak Haziran ayında veya Mayıs ayının son gününde 0,6 dolar testini görebiliriz. Eğer fiyat bu bölgenin üstünde kalıcı olabilirse aşması gereken sonraki güçlü direnç 0,96 dolarda bulunuyor. Bu da son rallinin %100’ü aşan bir kazanç getirebileceğini gösteriyor.

Ripple CEO’sunun yaptığı “haftalar içinde dava sonuçlanabilir” açıklaması yatırımcıları motive etti. 13 Haziran tarihinde yayınlanacak Hinman belgeleri de diğer bir fiyat katalizörü. Aynı dönemde Fed faiz kararı da genel piyasa hissiyatını etkileyecek. Eğer Perşembe ve Cuma günü gelecek istihdam, ücret artışı verileri beklentiyi karşılamazsa XRP Coin yatırımcıları darbe alabilir. Bu da 0,96 dolar zirvesinin Haziran ortasında gerçekleşmemesine neden olacaktır.

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