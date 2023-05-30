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  •   Yatırım Alan Kripto Para Şirketinin CEO’sunun Satın Aldığı “Saray” İle İlgili Sert İddia!

Yatırım Alan Kripto Para Şirketinin CEO’sunun Satın Aldığı “Saray” İle İlgili Sert İddia!

Özet

  • Kripto para ödeme şirketi MoonPay'in 2021 yılındaki fonlaması dikkat çekti.
  • 555 milyon dolarlık fonlamanın 150 milyon doları, yöneticilere gitmiş olabilir.
  • CEO bu tarihten sonra ise kendine Miami'de bir saray aldı!
23:59
30 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

MoonPay, şu an ABD’de oldukça konuşulan ve hem iyi hem de kötü şekilde gündemde olan bir kripto para ödeme şirketi. 2021 yılının Kasım ayında A serisi yatırım alan ve 555 milyon dolarlık yatırım ile toplam değerini 3,4 milyar dolara çıkaran şirket, CEO’nun harcaması ile hiç olmadığı kadar çok konuşuluyor.

Yöneticiler Yüklü Para Aldı

Kurucu ortak ve CEO Ivan Soto-Wright, iddialara göre bu yatırımdan 155 milyon dolarlık pay aldı ve bu pay direkt olarak şirkete gitmek yerine CEO’ya aktarıldı. Tiger Global ve Coatue Management gibi büyük yatımcıların yer aldığı turdan elde edilen fonların böyle kullanıldığı ise büyük bir gelişme sonrasında ortaya çıktı. CEO Soto-Wright’ın, Miami’de 38 milyon dolar değerinde bir saray benzeri konut satın aldığı biliniyor. Burada ciddipartiler veren ve sosyal medyanın da gündemine yansıyan Soto-Wright’ın bu sarayı resmi olarak tam da yatırım serisinden sonra yaptığı ortaya çıktı.

Burada direkt olarak CEO’nun cebine giden paranın, şirketin henüz halka açık olmayan hisselerinin satın alınması ve CEO’daki hisslerin buraya aktarılması ile gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Soto-Wright’ın ise tek kişi olmadığı ve “insider” olarak tanımlanan içeriden bilgi alan üst düzey yöneticilerin de bunda parmağının bulunduğu belirtiliyor. Moonpay’in aslında 405 milyon dolarlık hisse satışı yaptığı ve bunun devamında 150 milyon dolarlık ek yatırımın, insider olarak tanımlanan üst düzey yöneticilerin yaptığı direkt hisse satışı ile gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kripto Para Şirketi İddiaları Yanıtlamadı

MoonPay, A serisi yatırımın iki turlamadan oluştuğunu ve bunun ilk başta planlanmamış olduğunu doğruladı. Buna rağmen şirket konu hakkında net bir yanıt vermedi.

Kripto para sektörünün boğa döneminde olduğu zamanda 150 milyon dolarlık ödeme alan yöneticilerin bununla ilgili herhangi bir suçlama ile karşılaşıp karşılaşmayacağı bilinmiyor. Daha önce Coinbase gibi borsalarda “insider trading” olarak nitelendirilebilecek eylemlerde bulunan yöneticiler ise ciddi suçlamalar ile kaldı ve bir yönetici ceza aldı. MoonPay’in durumu nispeten farklı olsa da bunun yine de şirket imajı için kötü bir durum yaratacağı tahmin ediliyor.

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