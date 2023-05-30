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Boğanın Yıldızı Altoin’in Sonu Mu Geldi? Balinaların Satışları Ne Anlama Geliyor?

Özet

  • Sandbox (SAND) fiyatı diğer metaverse token'larının üzerinde yükseldi.
  • Hashed CEO'su 10 milyon dolar değerinde SAND token satışı gerçekleştirdi.
  • Sandbox (SAND) işlem hacmi düşüş gösterdi.
23:30
30 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021 yılının Kasım ayına gelindiğinde bir Metaverse token’ı diğerlerinden fazlasıyla ayrılıyordu. Sandbox (SAND) rakiplerini resmen ezici bir biçimde geride bırakmış ve önlenemez bir yükselişe ev sahipliği yapmıştı. Bu dönemde birbiri ardına gelen desteklerle birlikte harika bir fiyat noktasına erişerek 8.44 dolar seviyesine gelmişti. Bugün gelinen noktada ise işler biraz değişmiş görünüyor.

Sandbox metaverse’in yerel token’ı Sandbox (SAND), geçtiğimiz 7 gün boyunca satış baskısına ve piyasa duyarlılığına karşı yeşil endeksleriyle piyasada dikkat çekti. Sandbox fiyatı %7’den fazla artarken, diğer büyük metaverse tokenlar’ının fiyatları ise bu dönemde düşüş gösterdi. Ancak, son balina işlemi SAND fiyatının ileride bir düşüşle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor olabilir.

Sandbox Satış Baskısıyla mı Karşılaşacak?

Zincir üstü veri izleyicisi Arkham, Hashed CEO’su Simon Kim’in 30 Mayıs 2023’te 12 milyon dolar değerinde altcoin’i elden çıkardığını bildirdi. Yönetici, 19,02 milyon Sandbox token’ının (Yaklaşık 10,64 milyon dolar değerinde) çıkardı. Ayrıca League of Kingdoms Arena (LOKA) ve Coin98’i (C98) de taşıdığı işlemlerine yansıdı.

Veriler, hashed CEO’sunun dünyanın en büyük kripto borsası Binance’e 10,52 milyon dolar değerinde SAND token’ı taşıdığını gösteriyor. Sandbox Blockchain’in Mayıs 2019’da Hashed liderliğindeki bir yatırım turunda 2,5 milyon dolar topladığını belirtmek önemli ki bu işlemlerin kimleri token’dan uzaklaştırdığı konusunda bilgi verebilir.

Bu hareket, Hashed yöneticisinin kâr elde etmeye ve projeden çıkmaya çalıştığını gösteriyor. SAND’ın ileride bir miktar satış baskısıyla karşılaşması bekleniyor.

Sandbox (SAND) Son Durum

CoinMarketCap’e göre Sandbox, piyasa değerine göre en büyük üçüncü metaverse token’ı olarak işlem görüyor. Canlı piyasa değeri 1,01 milyar dolar seviyesinde. SAND fiyatı, sürekli bir düşüşün ardından son 7 günde %7’lik bir kazanç elde etti. Fiyatı ise daha geniş çaplı inceleme yapıldığında son 30 günde %8 oranında geriledi. Bunun yanı sıra 24 saatlik işlem hacmi %15 düşerek 82,2 milyon dolara geriledi.

En iyi Metaverse token’ları son satışlardan sonra toparlanmayı başardı. Metaverse’in kümülatif piyasa değeri şu anda 13,77 milyar dolar civarında. 24 saatlik işlem hacmi ise %31 oranında düşerek 831 milyon dolara gerilemiş durumda. Metaverse token’larının 2021 yılı boğa şartları yeniden sağlanırsa ne gibi fiyat hareketlerine ev sahipliği yapacağı ise şimdiden merak konusu durumunda.

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