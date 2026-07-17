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Sandbox (SAND)

İngiltere, HSBC’ye dijital tahvil platformu onayı verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İngiltere, HSBC’ye dijital tahvil işlemleri için ilk resmi izni verdi.
  • 📌 HSBC Orion, DIGIT kapsamındaki devlet tahvilleri ile şirket tahvillerini destekleyebilecek.
  • 🗓️ İngiltere’nin tokenleştirilmiş devlet tahvili denemesinin 2027’nin ilk çeyreğinde başlaması bekleniyor.
  • 💷 HSBC’nin platformu, 2023’ten bu yana 5 milyar doların üzerinde dijital tahvil ihracına aracılık etti ve bu süreç dijital varlık pazarını yakından ilgilendiriyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

HSBC, İngiltere Merkez Bankası’nın Dijital Menkul Kıymetler Kum Havuzu içinde faaliyet izni verdiği ilk finans kurumu oldu. Kararla birlikte banka, ülkenin menkul kıymet piyasalarını blokzincir tabanlı altyapılarla yenileme planlarında öne çıkan kurumlardan biri haline geldi.

İçindekiler
1 Orion platformuna yeni yetki
2 DIGIT denemesi 2027’nin ilk çeyreğinde planlanıyor
3 Dijital tahvillerde düzenleyici eşik aşıldı

Orion platformuna yeni yetki

Onay, HSBC’nin dijital varlık platformu Orion’un Dijital Menkul Kıymet Saklama Kuruluşu olarak çalışmasına imkan tanıyor. Bu yetki kapsamında platform, dijital olarak yerel biçimde çıkarılan tahvillerin ihraç, servis ve takas süreçlerini destekleyebilecek. Buna İngiltere’nin planladığı Dijital Gilt Aracı ve şirket tahvilleri de dahil olacak.

Mini sözlük: Dijital Menkul Kıymetler Kum Havuzu, şirketlerin dağıtık defter teknolojisini menkul kıymet ihracı, alım satımı ve takasında sınırlı bir düzenleyici çerçevede denemesine imkan veren uygulama alanıdır. DIGIT ise İngiltere devlet tahvillerinin tokenleştirilmiş bir pilot sürümü olarak tasarlanıyor.

Dijital Menkul Kıymetler Kum Havuzu, İngiltere Merkez Bankası ile Finansal Davranış Otoritesi tarafından 2024’te kuruldu. Amaç, yeni kurallar tam olarak şekillenmeden önce şirketlere dağıtık defter teknolojisini gerçek operasyon ortamına yakın bir çerçevede test etme fırsatı sunmak. Programın 2029’a kadar yürürlükte kalması öngörülüyor.

Patrick George, bu onayın hem HSBC hem de İngiltere’nin dijital varlık sektörü açısından kritik bir adım olduğunu, bankanın ilk DIGIT ihracının başlamasını desteklemeyi hedeflediğini söyledi.

DIGIT denemesi 2027’nin ilk çeyreğinde planlanıyor

Karar, İngiltere Hazine Bakanlığı’nın DIGIT projesi için tercih ettiği platform olarak HSBC Orion’u seçmesinin ardından geldi. Söz konusu proje, İngiltere hükümetinin tokenleştirilmiş tahvil ihracı için bir pilot uygulama geliştirmesini kapsıyor. İlk ihracın 2027’nin ilk çeyreğinde yapılması bekleniyor.

Hükümet ayrıca HSBC ile London Stock Exchange Group arasında, yatırımcıların pilot uygulamaya erişimini kolaylaştıracak bağlantı altyapısının geliştirilmesine yönelik bir mutabakat bulunduğunu açıkladı. London Stock Exchange Group, İngiltere’nin önde gelen borsa ve piyasa altyapısı operatörleri arasında yer alıyor.

BaşlıkDetay
Onay veren kurumİngiltere Merkez Bankası
PlatformHSBC Orion
KapsamDijital tahvil ihracı, servis ve takas
İlk DIGIT hedefi2027’nin ilk çeyreği
Kum havuzu süresi2029’a kadar

Dijital tahvillerde düzenleyici eşik aşıldı

HSBC, Orion’un 2023’te devreye alınmasından bu yana küresel ölçekte 5 milyar doların üzerinde dijital tahvil ihracına aracılık ettiğini açıkladı. Bu veri, platformun yalnızca pilot düzeyde kalmadığını, farklı piyasalarda fiili kullanım gördüğünü ortaya koyuyor.

Geleneksel tahvillerden farklı olarak dijital tahviller, dağıtık defter teknolojisi üzerinde oluşturuluyor ve saklanıyor. Bu yapı, işlemlerin ortak bir kayıt sistemi üzerinde tutulmasına imkan veriyor. Sektörde bu modelin daha hızlı işlem akışı, daha yüksek şeffaflık ve daha düşük operasyon maliyeti sağlayabileceği değerlendiriliyor.

İngiltere’nin 2027 başında başlatmayı planladığı DIGIT denemesi, tokenleştirilmiş devlet tahvillerinin ülkenin finansal sistemi içinde verimli biçimde çalışıp çalışamayacağını ölçecek.

Küresel bankalar son yıllarda tokenleştirilmiş menkul kıymetler alanında çeşitli denemeler yürüttü. Buna karşın, düzenleyicilerden gerçek piyasa faaliyetleri için doğrudan onay alınması sınırlı sayıda örnekte görüldü. Bu nedenle HSBC’ye verilen izin, yalnızca banka açısından değil, daha geniş dijital menkul kıymet pazarı bakımından da önemli bir eşik olarak görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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