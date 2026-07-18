🚨 Franklin Templeton, BNB Chain üzerindeki varlığını 1,5 milyar dolara çıkardı.

BNB fiyatı kısa vadede dar bir bantta hareket ederken, BNB Chain tarafında kurumsal benimsemeyi öne çıkaran yeni bir gelişme dikkat çekti. BNB, haber yazıldığı sırada 566,48 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte yüzde 1,04 gerileyen varlık, ay boyunca büyük ölçüde 560 ile 575 dolar aralığında kaldı.

Kurumsal tarafta dikkat çeken adım

BNB Chain, Franklin Templeton’ın Benji Investments ürünü kapsamında ağ üzerindeki varlıkların 1,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Böylece BNB Chain, şirketin tokenleştirilmiş ürünleri için en büyük blokzincir ekosistemi konumuna geldi. Franklin Templeton, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

BNB Chain, Franklin Templeton’ın Benji Investments varlıklarının 1,5 milyar dolara ulaştığını ve bunun ağı, şirketin tokenleştirilmiş ürünlerinde başlıca blokzincir ekosistemi haline getirdiğini duyurdu.

Bu gelişme, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanındaki büyüme açısından önemli görülüyor. Geleneksel finansal ürünlerin blokzincir ağlarına taşınması hız kazanırken, BNB Chain’in kurumsal kullanım alanını perakende işlemlerin ötesine taşıma çabası da güçlenmiş oldu.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon veya nakit benzeri geleneksel finansal araçların blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, varlıkların zincir üstünde izlenmesini ve belirli platformlarda daha hızlı transfer edilmesini sağlar.

Teknik görünümde temkinli seyir sürüyor

Piyasadaki fiyatlama ise daha ihtiyatlı bir tablo ortaya koyuyor. BNB’nin 560 dolar civarındaki desteği koruduğu görülse de, alıcıların yukarı yönlü net bir kırılma oluşturacak güce henüz ulaşamadığı anlaşılıyor. İşlemler, kısa vadede 575 dolar çevresindeki direnç bölgesine yakın seyrediyor.

Günlük grafikte BNB’nin 20, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında kalması, genel eğilimin halen satıcılar lehine olduğunu gösteriyor. Yakın dirençler 575, 589 ve 614 dolar seviyelerinde bulunuyor. Göreceli Güç Endeksi 44,18 seviyesinde yer alırken, bu değer ne aşırı satım bölgesine ne de güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor.

Teknik göstergeler satış baskısının zayıfladığını gösterse de, yükseliş yönünde teyit edilmiş bir dönüş sinyali henüz oluşmadı.

Vadeli piyasalarda bekle gör yaklaşımı öne çıkıyor

CoinGlass verilerine göre BNB açık pozisyon büyüklüğü temmuz boyunca fiyat dalgalanmalarına rağmen 850 milyon dolar ile 900 milyon dolar bandında görece sabit kaldı. Bu görünüm, türev piyasalarda işlem yapan yatırımcıların yeni kaldıraçlı pozisyonlar açmakta agresif davranmadığını ortaya koyuyor.

Gösterge Seviye Fiyat aralığı 560 ile 575 dolar Yakın direnç 575 dolar Açık pozisyon 850 milyon ile 900 milyon dolar RSI 44,18

Vadeli işlemlerdeki bu dengeli görünüm, spot piyasadaki sıkışık hareketle uyumlu ilerliyor. Yatırımcılar, fiyatın mevcut bant dışına çıkmasını sağlayacak daha güçlü bir katalizör bekliyor. Bu nedenle BNB’de kısa vadeli yön konusunda belirsizlik sürerken, ağ tarafındaki kurumsal gelişmeler uzun vadeli ekosistem görünümünü destekliyor.