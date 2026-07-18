Solana, tokenleştirilmiş hisse işlemlerinde aylık rekor kırdı

Solana ağı, teknik göstergeler ve zincir üstü verilerin işaret ettiği gelişmelerle yeniden dikkat çekti. Aylık grafikte görülen alım sinyali, SOL fiyatında uzun vadeli eğilim değişimine dair beklentileri güçlendirirken, ağın tokenleştirilmiş hisse işlemlerinde ulaştığı yeni rekor da ekosisteme yönelik ilgiyi destekledi.

SOL, haber sırasında 73,44 dolar seviyesinde işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,65 milyar dolar, piyasa değeri ise 42,78 milyar dolar olarak kaydedildi. Son 24 saatte %2,87 gerileme yaşansa da, fiyat yapısı ve hacim tarafındaki görünüm bazı analistlere göre toparlanma ihtimalini gündemde tutuyor.

Kripto analisti Ali Charts, Solana’nın aylık grafiğinde TD Sequential alım sinyali oluştuğunu duyurdu. Teknik analizde bu gösterge, çoğu zaman satış baskısının zayıfladığı ve daha uzun vadeli bir dönüş sürecinin başlayabileceği dönemlerle ilişkilendiriliyor.

Piyasa uzmanları, söz konusu sinyalin tek başına hızlı bir yükseliş anlamına gelmediğini vurguluyor. Buna karşın, fiyatın daha yüksek dipler oluşturması ve önemli direnç seviyelerinin aşılması halinde olumlu görünümün güç kazanabileceği değerlendiriliyor. İşlem hacminde artış ve alımların sürekliliği de bu tablo açısından yakından izleniyor.

Ağın kullanım verileri de bu beklentileri destekleyen bir başka başlık oldu. Solana Floor verilerine göre Solana, haziranda tokenleştirilmiş hisse işlemlerinde 3,47 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu rakam, blokzincir üzerinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek aylık tokenleştirilmiş hisse işlem hacmi olarak öne çıktı.

Aynı dönemde Solana, blokzincirlerde işlem gören tokenleştirilmiş hisse araçlarının toplam hacminin %96’dan fazlasını oluşturdu. Bu tablo, ağın gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanındaki ağırlığını pekiştirdi. Düşük işlem maliyetleri ve yüksek işlem kapasitesi, bu büyümede etkili unsurlar arasında gösteriliyor.

Buna rağmen SOL fiyatı henüz net bir yukarı yönlü kırılma sergilemedi. Bitcoin’de süren zayıf görünüm, daha geniş kripto piyasasında temkinli havayı koruyor. Analistler, Solana’nın direnç seviyelerini geri kazanması ve hacim desteği alması halinde fiyat hareketinin daha sağlam bir zemine oturabileceğini belirtiyor.